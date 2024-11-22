Украина должна сделать шаги: от чего зависит успех плана стойкости - Олещук

Украина имеет бюджетные усилия для реализации плана устойчивости.

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Украина показывает амбиции в производстве дронов / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, Минобороны Украины,

Что сказал Олещук:

План победы и план стойкости взаимосвязаны

Реализация внутреннего плана зависит от поддержки партнеров

Украина должна работать над мобилизацией собственных ресурсов

Президент Владимир Зеленский недавно заявил, что план внутренней стойкости является продолжением ранее представленного плана победы. По словам президента, эти два документа неразрывно связаны, и их реализация возможна только в комплексе.

После презентации плана победы, который предусматривает в основном активное участие международных партнеров в поддержке Украины, появилось непонимание, а что же может сделать сама Украина. Именно поэтому был разработан внутренний план. Об этом в интервью Главреду рассказал эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Петр Олещук.

Успешная реализация внутреннего плана также зависит от внешней поддержки, в частности ресурсов, которые предоставляют международные партнеры. Например, в сфере производства дронов заявлены амбициозные цели, которые Украина частично будет финансировать самостоятельно.

План стойкости / Инфографика: Главред

Важной частью реализации внутреннего плана стала скандинавская модель помощи. Она предусматривает, что иностранные государства не только предоставляют Украине оружие или финансовые ресурсы, но и инвестируют в развитие украинского военно-промышленного комплекса (ВПК).

Например, премьер-министр Дании во время своего визита в Украину объявила о выделении 140 миллионов долларов на поддержку украинского ВПК. Это позволяет создавать производственные мощности внутри страны, которые будут обеспечивать украинскую армию необходимой техникой и оборудованием.

Президент также обратил внимание на глобальный характер современной войны. Например, Северная Корея оказывает поддержку России, поставляя ракеты совместно с Ираном. В то же время международные партнеры помогают Украине оружием, финансами и технологиями.

Смотрите видео о том, как Украина может реализовать план стойкости:

Однако надеяться, что все вызовы можно будет преодолеть только за счет усилий партнеров, было бы слишком оптимистично. Украина должна мобилизовать собственные ресурсы и максимально эффективно их использовать.

Эксперт подчеркнул, что успех зависит от сочетания усилий Украины и поддержки партнеров. Одновременно страна должна развивать собственные возможности - от производства военной техники до инвестирования во внутреннюю устойчивость.

Олещук добавил, что только гармоничное сочетание усилий внутри страны и помощи извне позволит достичь победы и обеспечить устойчивость в будущем.

План стойкости Украины - что известно

Напомним, Главред писал, что в 1000-й день полномасштабного вторжения России в Украину, президент Владимир Зеленский представил в Верховной Раде План внутренней стойкости Украины. Документ, состоящий из 10 пунктов, охватывает вопросы безопасности, энергетики, финансов, производства украинского оружия и сотрудничества с международными партнерами.

Зеленский отметил, что справедливое завершение войны зависит от устойчивости на фронте, а также во всей стране. Речь идет не только о выносливости военных, но и об объединенной работе всего общества.

Президент во время презентации Плана стойкости также отметил, что государство имеет средства для выплаты зарплат и пенсий, а также для проведения индексации пенсий в марте 2025 года.

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Кто такой Петр Олещук? Петр Олещук - политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. Окончил в 2006 году философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.

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