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Украина должна сделать шаги: от чего зависит успех плана стойкости - Олещук

Анна Косик
22 ноября 2024, 05:04
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Украина имеет бюджетные усилия для реализации плана устойчивости.
Дрон, Зеленский
Украина показывает амбиции в производстве дронов / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, Минобороны Украины,

Что сказал Олещук:

  • План победы и план стойкости взаимосвязаны
  • Реализация внутреннего плана зависит от поддержки партнеров
  • Украина должна работать над мобилизацией собственных ресурсов

Президент Владимир Зеленский недавно заявил, что план внутренней стойкости является продолжением ранее представленного плана победы. По словам президента, эти два документа неразрывно связаны, и их реализация возможна только в комплексе.

После презентации плана победы, который предусматривает в основном активное участие международных партнеров в поддержке Украины, появилось непонимание, а что же может сделать сама Украина. Именно поэтому был разработан внутренний план. Об этом в интервью Главреду рассказал эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Петр Олещук.

Успешная реализация внутреннего плана также зависит от внешней поддержки, в частности ресурсов, которые предоставляют международные партнеры. Например, в сфере производства дронов заявлены амбициозные цели, которые Украина частично будет финансировать самостоятельно.

План стойкости Зеленского Инфографика
План стойкости / Инфографика: Главред

Важной частью реализации внутреннего плана стала скандинавская модель помощи. Она предусматривает, что иностранные государства не только предоставляют Украине оружие или финансовые ресурсы, но и инвестируют в развитие украинского военно-промышленного комплекса (ВПК).

Например, премьер-министр Дании во время своего визита в Украину объявила о выделении 140 миллионов долларов на поддержку украинского ВПК. Это позволяет создавать производственные мощности внутри страны, которые будут обеспечивать украинскую армию необходимой техникой и оборудованием.

Президент также обратил внимание на глобальный характер современной войны. Например, Северная Корея оказывает поддержку России, поставляя ракеты совместно с Ираном. В то же время международные партнеры помогают Украине оружием, финансами и технологиями.

Смотрите видео о том, как Украина может реализовать план стойкости:

Однако надеяться, что все вызовы можно будет преодолеть только за счет усилий партнеров, было бы слишком оптимистично. Украина должна мобилизовать собственные ресурсы и максимально эффективно их использовать.

Эксперт подчеркнул, что успех зависит от сочетания усилий Украины и поддержки партнеров. Одновременно страна должна развивать собственные возможности - от производства военной техники до инвестирования во внутреннюю устойчивость.

Олещук добавил, что только гармоничное сочетание усилий внутри страны и помощи извне позволит достичь победы и обеспечить устойчивость в будущем.

План стойкости Украины - что известно

Напомним, Главред писал, что в 1000-й день полномасштабного вторжения России в Украину, президент Владимир Зеленский представил в Верховной Раде План внутренней стойкости Украины. Документ, состоящий из 10 пунктов, охватывает вопросы безопасности, энергетики, финансов, производства украинского оружия и сотрудничества с международными партнерами.

Зеленский отметил, что справедливое завершение войны зависит от устойчивости на фронте, а также во всей стране. Речь идет не только о выносливости военных, но и об объединенной работе всего общества.

Президент во время презентации Плана стойкости также отметил, что государство имеет средства для выплаты зарплат и пенсий, а также для проведения индексации пенсий в марте 2025 года.

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Кто такой Петр Олещук?

Петр Олещук - политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. Окончил в 2006 году философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.

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война в Украине Владимир Зеленский Петр Олещук новости Украины План победы
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