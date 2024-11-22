Какой сегодня праздник 22 ноября 2024 года: почему нельзя обижаться и злословить

Какой церковный праздник в Украине отмечают 21 ноября и какие особенности он имеет для украинцев. В этом материале вы узнаете об особых традициях, истории происхождения и обычаях, которых стоит придерживаться в этот день.
Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Какой сегодня праздник
22 ноября отмечают следующие праздники:
- Международный день сына
- День словарей и энциклопедий
- День прогулки на автомобиле
- День музыканта
- День гуманного общества
Какой сегодня праздник церковный
По новому церковному календарю, 16 ноября в Украине отмечают день памяти святого апостола Филимона. Он был одним из 70 апостолов, которых избрал Иисус Христос. Филимон был епископом в городе Колофон, который находится в современной Турции.
Филимон прославился своей духовной силой и верой, его жизнь была примером для других христиан.
К христианству обращён был епископом города Колоссы Епафрасом или, вернее, самим апостолом Павлом во время пребывания его в Колоссах, или Ефесе.
День Ангела 22 ноября
22 ноября свои именины отмечают обладатели таких имен: Борис, Василий, Владимир, Иван, Илья, Максим, Марк, Михаил, Алексей, Афанасий, Павел, Петр, Федор.
Что нельзя делать 22 ноября
- Считается, что нельзя ссориться с близкими или соседями.
- 22 ноября нельзя выяснять отношения или вспоминать старые обиды.
- А также ни в коем случае нельзя злословить.
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Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новоюлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
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