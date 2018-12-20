Путин рассказал подробности о выдаче гражданства украинцам

Путин рассказал об упрощенном получении гражданства для украинцев / кадр из трансляции

Закон о гражданстве, по которому украинцы смогут получить гражданство РФ в ускоренном режиме, будет принят в начале следующего года.

Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на своей пресс-конференции 20 декабря в Москве.

Путин учтонил, что упрощенная процедура коснется не только о жителей Донецка и Луганска, но и всех гражданах Украины.

"Мы делаем это не только для тех людей, которые живут на этих территориях (самопровоглашенных "ЛДНР" - Главред). Правительство готовит поправки в закон. Для того, чтобы показать, что мы не будем поддерживать политику раскола, растаскивания русского и украинского народа. Украинские политики делают это, не скрываясь, и за это им многое прощают. А вовне за это платят. Вот недавно был предоставлен транш МВФ, но по нему расплачиваться будущим поколениям", - сказал Путин.

Он также выразил мнение, что условия жизни в Украине сравнялись с условиями на Донбассе.

Напомним, на этой же пресс-конференции Путин обвинил официальный Киев в отправлении на смерть украинских военных моряков в Азовское море и рассказал, когда завершится военный конфликт на Донбассе.