"Не зря тренируюсь": Валерия Крук показала сочные результаты тренировок в Дубае

Кратко:
- Крук наглядно демонстрирует влияние спорта на тело
- Где она отдыхает и какие образы выгуляла
Телеведущая и фитнес-модель Валерия Крук, которая частенько радует своих подписчиков своими спортивными результатами, поделилась очередным загорелым фото.
Сейчас она отдыхает в Дубае, где демонстрирует модные луки и свой лакшери-отдых. На своей странице в Instagram, она выкладывает фото в купальнике в разных локациях. Крук активно занимается фитнесом, что отлично и так видно на фото.
Хоть одно фото "персика" за отпуск должно быть. Не зря же тренируюсь", - написала она.
Как известно, Крук много тренируется и выглядит моложе своих 44 лет.
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