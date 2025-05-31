"Не зря тренируюсь": Валерия Крук показала сочные результаты тренировок в Дубае

Модель отдыхает в Дубае и демонстрирует свое подтянутое тело.

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Валерия Крук отдыхает в Дубае / Коллаж Главред, фото Instagram/valeriyakruk

Кратко:

Крук наглядно демонстрирует влияние спорта на тело

Где она отдыхает и какие образы выгуляла

Телеведущая и фитнес-модель Валерия Крук, которая частенько радует своих подписчиков своими спортивными результатами, поделилась очередным загорелым фото.

Сейчас она отдыхает в Дубае, где демонстрирует модные луки и свой лакшери-отдых. На своей странице в Instagram, она выкладывает фото в купальнике в разных локациях. Крук активно занимается фитнесом, что отлично и так видно на фото.

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Валерия Крук в Дубае / Фото Instagram/valeriyakruk

Хоть одно фото "персика" за отпуск должно быть. Не зря же тренируюсь", - написала она.

Валерия Крук в Дубае / Фото Instagram/valeriyakruk

Как известно, Крук много тренируется и выглядит моложе своих 44 лет.

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