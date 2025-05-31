Огонь в 10 километрах от резиденции Путина: под Москвой вспыхнул пожар

Кратко:
- В Подмосковье горел завод по производству резиновой обуви
- Причина пожара - аварийный режим работы электросети
В субботу, 31 мая, в Красногорске Московской области вспыхнул мощный пожар на заводе "Колесник", где производят резиновую обувь. Об этом сообщают пропагандистские СМИ.
По данным российских медиа, пожар охватил 4 тысячи квадратных метров. Очевидцы сообщают, что столбы дыма были видны не только в самом Красногорске, но и из разных районов Москвы.
Известно, что для ликвидации огня работали 80 единиц специализированной техники и 23 спасателя.
По предварительным данным росСМИ, аварийный режим работы электросети, предварительно, стал причиной пожара в Красногорске.
Также известно, что около 10 километров от города, в котором вспыхнул масштабный пожар, расположена резиденция диктатора Владимира Путина.
Именно здесь российский диктатор живет и проводит заседания Совета безопасности. Резиденцию Путина в Ново-Огарево считают одним из самых засекреченных объектов в России.
Предварительно, пожар спасателям удалось потушить.
Взрывы в России - новости по теме
Как писал Главред, 28 мая дроны атаковали Москву. Мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил, что под удар беспилотников попал завод Кронштадт по разработке дронов в подмосковном городе Дубна. Также дроны атаковали технопарк Элма в Зеленограде.
Кроме того, в ночь на воскресенье, 25 мая, около десяти военных и правительственных российских самолетов России покинули Москву. Что интересно, это произошло именно в ночь, когда захватчики обстреливали Украину ракетами и дронами. Ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман сказал, что подобные события вряд ли можно считать случайностью. Он предполагал, что россияне, вероятно, испугались возможного налета дронов на Москву.
В ночь на 24 мая в Липецкой области России прогремели взрывы, которые вероятно стали следствием нового массированного удара беспилотников. По предварительным сообщениям, объектом атаки мог стать завод "Энергия" в городе Елец.
Другие новости:
- Трамп может дать добро на дальнобойные удары по РФ: СМИ узнали подробности
- Украина впервые применила уникальное оружие для дальнобойных ударов - что известно
- Ракетная программа в Украине: почему с ударами по Москве придется подождать
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред