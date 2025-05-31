Огонь в 10 километрах от резиденции Путина: под Москвой вспыхнул пожар

По предварительным данным, аварийный режим работы электросети стал причиной пожара.

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Под Москвой горел российский завод / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Кратко:

В Подмосковье горел завод по производству резиновой обуви

Причина пожара - аварийный режим работы электросети

В субботу, 31 мая, в Красногорске Московской области вспыхнул мощный пожар на заводе "Колесник", где производят резиновую обувь. Об этом сообщают пропагандистские СМИ.

По данным российских медиа, пожар охватил 4 тысячи квадратных метров. Очевидцы сообщают, что столбы дыма были видны не только в самом Красногорске, но и из разных районов Москвы.

видео дня

Известно, что для ликвидации огня работали 80 единиц специализированной техники и 23 спасателя.

По предварительным данным росСМИ, аварийный режим работы электросети, предварительно, стал причиной пожара в Красногорске.

Также известно, что около 10 километров от города, в котором вспыхнул масштабный пожар, расположена резиденция диктатора Владимира Путина.

Именно здесь российский диктатор живет и проводит заседания Совета безопасности. Резиденцию Путина в Ново-Огарево считают одним из самых засекреченных объектов в России.

Предварительно, пожар спасателям удалось потушить.

Взрывы в России - новости по теме

Как писал Главред, 28 мая дроны атаковали Москву. Мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил, что под удар беспилотников попал завод Кронштадт по разработке дронов в подмосковном городе Дубна. Также дроны атаковали технопарк Элма в Зеленограде.

Кроме того, в ночь на воскресенье, 25 мая, около десяти военных и правительственных российских самолетов России покинули Москву. Что интересно, это произошло именно в ночь, когда захватчики обстреливали Украину ракетами и дронами. Ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман сказал, что подобные события вряд ли можно считать случайностью. Он предполагал, что россияне, вероятно, испугались возможного налета дронов на Москву.

В ночь на 24 мая в Липецкой области России прогремели взрывы, которые вероятно стали следствием нового массированного удара беспилотников. По предварительным сообщениям, объектом атаки мог стать завод "Энергия" в городе Елец.

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