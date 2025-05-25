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Самолеты правительства РФ сбежали из Москвы: Гетьман указал на интересный нюанс

Марина Фурман
25 мая 2025, 09:59
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Гетьман предполагает, что россияне, вероятно, ожидают украинскую воздушную атаку.
самолет РФ, ракета
"Очевидно, это не совпадение" / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вкратце:

  • Десять бортов Минобороны РФ вылетели из Москвы на фоне массированного удара по Украине
  • Российские чиновники испугались возможных ударов по Москве

В ночь на воскресенье, 25 мая, около десяти военных и правительственных российских самолетов России покинули Москву. Что интересно, это произошло именно в ночь, когда захватчики обстреливали Украину ракетами и дронами. Ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман в эфире Radio NV рассказал, что это могло бы означать.

По его словам, что подобные события вряд ли можно считать случайностью.

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Ветеран вспомнил, что ранее украинские спецслужбы предупреждали о возможных массированных ударах по Москве.

"Называли количество дронов, которые мы планировали использовать, возможно, не только по Москве, а по всей Российской Федерации, - это было до тысячи дронов. Поэтому они испугались, они убежали. Это мы понимаем из того, что эти 10 бортов - это же не просто так, они ни с того, ни с сего из Москвы вылетели на восток", - сказал майор запаса.

Гетьман предполагает, что россияне, вероятно, ожидают украинскую воздушную атаку.

"Я думаю, что она вскоре произойдет, особенно после таких атак, которые мы видели два дня подряд на нашу страну, на Киев в частности", - подчеркнул ветеран российско-украинской войны.

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Какими ракетами РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

Массированные атаки РФ по Украине - последние новости

Напомним, поздно вечером с субботы на воскресенье 25 мая, войска РФ запустили по территории Украины и беспилотники. Сообщилось о взлете Ту-95МС и Ту-160, которые ночью пустили ракеты.

Как писал Главред, в ночь на воскресенье, 25 мая, оккупационные войска агрессора России осуществили массированную воздушную атаку с применением ракет и БПЛА "Шахед" на ряд украинских регионов. Под вражеский удар попали почти все области Украины. Есть пострадавшие, фиксируются разрушения.

Как сообщают в пресс-службе ГСЧС, в Житомирской области в результате вражеской атаки погибли 3 ребенка. По данным спасателей, деткам было 8, 12 и 17 лет, тело одного деблокировали.

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Кто такой Алексей Гетьман?

Алексей Гетьман - украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны.

Как военный эксперт комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

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