РФ атакует Украину ракетами и БпЛА, в небе - 7 бортов Ту-95: где угроза удара

Российские беспилотники и ракеты атакуют Украину.

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Россия подняла в небо 6 бомбардировщиков Ту-95МС / Коллаж: Главред, фото: wikipedia.org, скриншот map.ukrainealarm.com

Что известно:

Россия запустила по Украине БпЛА и баллистические ракеты

Зафиксирован вылет 7 Ту-95МС с аэродрома "Оленья" и 2 Ту-160 с "Энгельс-2"

В Черном море - 2 носителя "Калибров"

Вечером субботы, 24 мая, российские оккупанты запустили по территории Украины ударные БпЛА. В то же время взлетели Ту-95МС и Ту-160. Об этом сообщили Воздушные силы Украины и мониторинговые каналы.

По данным мониторинга, в небе над Украиной по меньшей мере 40 российских беспилотников. Около 22:30 в Киевской областной военной администрации сообщили, что дроны появились в области.

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"В воздушном пространстве зафиксированы беспилотные летательные аппараты. Силы ПВО ведут активную работу по целям", - говорится в сообщении КОВА.

Жителей области призвали оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги и заботиться о собственной безопасности.

Воздушные силы зафиксировали активность БпЛА на юге Харьковщины, которые движутся в направлении Днепропетровщины. На севере Черниговщины беспилотники направляются в Киевскую область, а в центре Харьковщины - на Полтавщину.

Также БпЛА замечены на юге Сумщины, они движутся в направлении Полтавщины. На Николаевщине беспилотники движутся в сторону Кировоградщины.

Кроме этого, военные предупредили о приближении дронов в Запорожье и Одессу.

"Враг атакует с воздуха, старайтесь заботиться о собственной безопасности", - призвал руководитель ЦПД Андрей Коваленко.

Около 23:27 БпЛА на юге Сумщины держат курс на Полтавщину. На севере Черниговщины беспилотники движутся в юго-западном направлении.

В 23:22 мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что в городе прогремели взрывы. Однако в 23:32 в Одесской области отменили воздушную тревогу.

"Днепр! Возле вас вражеские БпЛА. Находитесь в безопасных местах", - призвали Воздушные силы.

А уже в 23:34 в Днепре прогремели взрывы.

Обновлено 23:56: Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистики с северо-востока. Вскоре в Киеве прогремели взрывы.

"Враг снова атакует столицу. Оставайтесь в укрытиях до отбоя тревоги!" - заявил начальник КГВА Тимур Ткаченко.

Взлет бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160

В то же время мониторинговые каналы зафиксировали вылет 7 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с российского аэродрома "Оленья" в Мурманской области. Эти самолеты Россия чаще всего использует для запуска ракет Х-101 и Х-555 по украинским городам.

Если вылет боевой, то запуск ракет ожидается примерно между 2:00-3:00, а вход крылатых ракет в воздушное пространство Украины - около 03:00 - 04:00.

Также состоялся взлет 2 бортов стратегической авиации Ту-160 с аэродрома "Энгельс-2". Кроме этого, в акватории Черного моря находятся 2х ракетоносители с суммарным залпом до 12 крылатых ракет "Калибр".

Самолеты, которыми РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

Удар РФ по Киеву в ночь на 24 мая - что известно

Напомним, в ночь на 24 мая произошла массированная атака на Киев - зафиксированы разрушения и пострадавшие. По столице россияне запустили много дронов и ракет.

В результате падения обломков возникли пожары и разрушения в нескольких районах города. Так, в Соломенском районе загорелась жилая квартира, в Святошинском - нежилое помещение. Обломки также упали на территории Днепровского, Оболонского и Шевченковского районов. В частности, зафиксировано падение обломков на торговый центр и жилой дом в Оболонском районе.

По состоянию на утро известно о восьми пострадавших: двое госпитализированы из Днепровского района, шестеро получили помощь на месте в Святошинском районе.

ГСЧС показала последствия ночного удара по Киеву - горели две многоэтажки в двух районах столицы, а также до сих пор пылает нежилое здание с красками в еще одном районе.

Как сообщал Главред, один из дронов попал в квартиру военного с позывным "Сэм", который недавно вернулся с фронта на реабилитацию. В момент удара в доме находились его мама и 14-летний внук. К счастью, они выжили.

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Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

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