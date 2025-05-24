В Киеве Шахед попал в квартиру военного, который только вернулся с фронта

Главное:
- Российский дрон попал в квартиру военного
- Во время атаки в квартире был 14-летний ребенок
- Семья защитника выжила
В ночь на 24 мая страна-агрессор Россия атаковала Киев различными видами оружия, в частности дронами типа "Шахед". Один из таких беспилотников ударил по квартире украинского военнослужащего.
Как сообщает издание "Мы - Украина", военный с позывным "Сэм" вернулся с передовой только 2 месяца назад для того, чтобы пройти реабилитацию.
Но оккупанты принесли горе в семью мужчины и за несколько сотен километров от линии соприкосновения, ведь попали в его дом в Соломенском районе столицы.
В момент вражеской атаки в квартире были его мама и 14-летний внук. К счастью, родные военнослужащего выжили.
Атака на Киев 24 мая - что известно
Напомним, Главред писал, что российские оккупанты в ночь на субботу, 24 мая, совершили массированную атаку по Украине. Самый большой удар был направлен на Киев - по столице Украины захватчики запустили много дронов, а также баллистические ракеты.
Впоследствии стало известно, что в нескольких районах Киева были возгорания в жилых многоэтажках. Также есть разрушения, поступала информация и о пострадавших.
После атаки также жительница поврежденного дома на Оболони в Киеве рассказала, что ей пришлось пережить во время ночного удара российских оккупантов по столице Украины.
Читайте также:
- McDonald's больше не по карману украинцам: что масштабно выросло в цене
- Трамп, несмотря на риски, сорвал тайну обмена пленными в Украине - Politico
- У Украины возникли трудности со сбиванием баллистических ракет РФ: в чем причина
Что такое дрон Shahed
Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред