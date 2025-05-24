В Киеве Шахед попал в квартиру военного, который только вернулся с фронта

Во время удара в квартире находилась семья украинского защитника.

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В результате атаки на Киев повреждена квартира военного / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Киева

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Российский дрон попал в квартиру военного

Во время атаки в квартире был 14-летний ребенок

Семья защитника выжила

В ночь на 24 мая страна-агрессор Россия атаковала Киев различными видами оружия, в частности дронами типа "Шахед". Один из таких беспилотников ударил по квартире украинского военнослужащего.

Как сообщает издание "Мы - Украина", военный с позывным "Сэм" вернулся с передовой только 2 месяца назад для того, чтобы пройти реабилитацию.

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Но оккупанты принесли горе в семью мужчины и за несколько сотен километров от линии соприкосновения, ведь попали в его дом в Соломенском районе столицы.

В момент вражеской атаки в квартире были его мама и 14-летний внук. К счастью, родные военнослужащего выжили.

Shahed-136 / Инфографика: Главред

Атака на Киев 24 мая - что известно

Напомним, Главред писал, что российские оккупанты в ночь на субботу, 24 мая, совершили массированную атаку по Украине. Самый большой удар был направлен на Киев - по столице Украины захватчики запустили много дронов, а также баллистические ракеты.

Впоследствии стало известно, что в нескольких районах Киева были возгорания в жилых многоэтажках. Также есть разрушения, поступала информация и о пострадавших.

После атаки также жительница поврежденного дома на Оболони в Киеве рассказала, что ей пришлось пережить во время ночного удара российских оккупантов по столице Украины.

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