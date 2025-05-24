"Тяжелая ночь": известны последствия массированного удара по Киеву, пострадали 6 районов

В нескольких районах Киева были возгорания в жилых многоэтажках. Также есть разрушения.

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Стали известны последствия массированного удара по Киеву, пострадали 6 районов/ коллаж: Главред, фото: КМВА

Кратко:

В КГВА рассказали о последствиях массированного удара по Киеву в ночь на 14 мая

Пострадали 6 районов столицы Украины

В нескольких районах Киева были возгорания в жилых многоэтажках, также есть разрушения

Атака страны-агрессора России по Киеву в ночь на субботу, 24 мая, была одной из самых массированных комбинированных атак. Враг усовершенствовал собственные тактики применения дронов и одновременно бил баллистикой.

Утром глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко рассказал детали о последствиях ночного массированного удара по столице. Он отметил, что пострадали шесть районов Киева.

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В нескольких районах Киева были возгорания в жилых многоэтажках. Также есть разрушения.

Голосеевский район

В Голосеевском районе Киева обломки сбитого беспилотника упали на нескольких локациях. Пострадал один человек и были повреждены пять автомобилей.

Святошинский район

"Святошинскому району на этот раз снова сильно досталось. Здесь пострадала нежилая инфраструктура в нескольких локациях. Пожар локализован, сейчас продолжается ликвидация отдельных очагов. Пока информация о пострадавших не поступала", - отметил Ткаченко.

Соломенский район

В Соломенском районе в результате атаки зафиксировано возгорание на четвертом и пятом этажах одного из многоэтажных домов. Семь человек пострадали, один человек спасен.

Ткаченко отметил, что был развернут штаб по адресу ул. Виталия Скакуна, 14.

Шевченковский район

В Шевченковском районе зафиксирован пожар в нежилой застройке. По состоянию на 08:00 возгорание локализовано, отметил глава КГВА.

Днепровский район

В Днепровском районе обломки вражеских целей повредили квартиру на третьем этаже многоэтажки. По состоянию на сейчас известно о двух пострадавших.

Оболонский район

Ткаченко отметил, что сильно досталось Оболонскому району. По состоянию на сейчас там по меньшей мере четыре локации с повреждениями. Обломки сбитой цели упали на открытой территории в нескольких местах. Также пострадал торговый центр, но без пожара.

"Сильнее всего в Оболонском районе пострадала обычная жилая многоэтажка. Дрон повредил ряд квартир на 3-6 этажах. Здесь пока известно о пяти пострадавших. На свежий воздух вывели двух человек. Пожар ликвидирован. Здесь сейчас одна из главных точек оперативной ликвидации последствий. Много выбитых окон. Развернут оперативный штаб при координации руководства РГА. Адрес штаба - Оболонский проспект, 32Б. Всем пострадавшим оказывается помощь и питание. Этот вопрос на контроле", - рассказал он.

Также глава КГВА предупредил, что попадало очень много обломков. Поэтому, по его словам, в течение дня еще будут поступать сообщения о найденных обломках.

"Прошу киевлян при обнаружении российского хлама - не приближаться и срочно звонить 101", - подчеркнул Ткаченко.

Массированный удар РФ по Киеву в ночь на 24 мая - что известно

Как ранее сообщал Главред, в ночь на 24 мая произошла массированная атака на Киев - есть разрушения и пострадавшие. Киевлян предупреждали о комбинированной атаке дронами и ракетами и призывали к осторожности.

В результате падения обломков было возгорание и разрушения в нескольких районах города. Так, в Соломенском районе вспыхнул пожар в жилой квартире, в Святошинском - вспыхнуло нежилое помещение. Обломки также упали на территории Днепровского, Оболонского и Шевченковского районов. Зафиксировано падение обломков на торговый центр в Оболонском районе, а также - на жилой дом на Оболони.

По состоянию на утро было известно о восьми пострадавших. Двое из них были госпитализированы из Днепровского района, еще шестеро получили помощь на месте в Святошинском районе.

В ГСЧС показали последствия ночного удара по Киеву и рассказали, что пылали две многоэтажки. В двух районах столицы вспыхнули пожары в многоэтажках из-за вражеской ночной атаки. В еще одном районе до сих пор пылает нежилое здание, где хранятся краски.

Напомним, очевидица рассказала о прилете обломков по дому в Киеве. Женщина не смогла сама выбраться из квартиры после удара - в коридоре все было в дыму. Ей помогли спасатели.

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