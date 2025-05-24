Минимальную пенсию в Украине хотят поднять до 4000 грн: в ВР сделали заявление

Ключевое:
- Гетманцев настаивает на повышении минимальной пенсии минимум до 4000 грн
- Для такого повышения нужно около 2,2 млрд грн ежемесячно
- Источники: борьба с теневым рынком табачных изделий и отмена спецпенсий
Председатель комитета Верховной Рады по финансовым, налоговым и таможенным вопросам Даниил Гетманцев акцентировал внимание на важности повышения минимального пенсионного обеспечения в Украине. Об этом Гетманцев сообщил в своем Telegram-канале 23 мая.
Он считает, что текущий уровень в 2300 грн является недостаточным и его необходимо увеличить хотя бы до 4000 грн.
"Абсолютно согласен с пенсионерами, что минимальная пенсия в ≈2300 гривен является неприемлемой. Эту проблему надо решать, хотя задача сложная", - отметил политик.
Он рассчитал, что для реализации такого повышения необходимо ежемесячно выделять около 2,2 миллиарда гривен. В годовом эквиваленте эта сумма почти равна доходам нелегального табачного рынка в Украине.
Гетманцев также указал на возможный источник финансирования - отмену специальных пенсий. Это позволило бы направить дополнительные средства не только на минимальные, но и на средние пенсии.
"Повышение пенсий не только поможет людям в такие трудные времена, но и стимулирует развитие экономики. Эти деньги полностью возвращаются в экономику и стимулируют рост спроса на товары прежде всего отечественного производства", - добавил он.
Пенсии в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, определенным категориям пенсионерам начислят надбавки. В ПФУ объяснили, кто получит дополнительные 570 грн ежемесячно.
Кроме этого, пенсионеры из девяти областей получат существенную доплату. Приятный бонус будет начислен автоматически, без необходимости подавать какие-либо заявления, и поступит на банковский счет или через Укрпочту.
В свою очередь в ПФУ назвали две причины, почему украинцам могут прекратить выплачивать пенсию. Это касается как ВПЛ, так и украинцев, которые находятся за рубежом.
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