Тариф на воду неожиданно вырос в 6 раз: украинцы возмущены ценой и качеством

Неравнодушные люди уже зарегистрировали обращение, требуя детального разъяснения причин поднятия тарифа.

https://glavred.info/economics/tarif-na-vodu-neozhidanno-vyros-v-6-raz-ukraincy-vozmushcheny-cenoy-i-kachestvom-10667069.html Ссылка скопирована

Стоимость воды космически выросла / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ключевое:

Жители Днепропетровской области возмущены повышением тарифа на воду

С апреля цена на воду поднялась до 78 гривен за кубический метр

Власти объясняют повышение тарифов ростом стоимости электроэнергии

На Днепропетровщине люди массово выражают недовольство из-за резкого роста тарифов на водоснабжение. О ситуации сообщило издание Телеграф со ссылкой на телемарафон "Единые новости".

Деталями поделились жители Вольного, входящего в состав Губининской громады. С апреля цена за один кубометр воды выросла до 78 гривен - в шесть раз больше, чем раньше.

видео дня

Местные жители не могут понять, за что должны платить такую сумму, ведь вода, по их словам, не подходит ни для употребления, ни даже для полива. Что интересно, в счетах указано, что вода соответствует всем санитарным нормам.

"Стоимость поставки одного куба питьевой, санитарно-гигиенической и производственной воды для населения села Вольное составляет 78 грн", - цитируют жителей.

Все дошло до того, что даже представители местной власти признают, что качество воды оставляет желать лучшего, хоть это и не отражено в официальных документах.

В коммунальном предприятии объясняют повышение долгами. Там заявили, что только треть населения платит регулярно, а общая задолженность превысила 100 тысяч гривен.

5 способов уменьшить плату за коммунальные услуги / Главред - инфографика

Однако возмущенные люди не остаются в стороне - обращаются к властям, требуя обоснования новых тарифов. Жители не на шутку разъярены, потому что считают, что такое стремительное подорожание является несправедливым.

Люди жалуются, что из-за некачественной воды страдает урожай, в частности клубника. Поэтому многие отказываются от использования водопроводной воды для полива, отдавая предпочтение дождевой или из колодца, а питьевую покупают отдельно.

В администрации объясняют, что последнее изменение тарифов произошло три года назад, а с тех пор расходы на электроэнергию выросли на 200%.

"Я соберу бюджетную комиссию, расскажу ситуацию, которую все и так понимают. И насколько сможем в рамках закона будем способствовать решению вопроса", - отметил Петр Еременко, председатель громады.

Между тем жители уже передали в сельсовет официальное обращение с требованием объяснить причины повышения тарифа.

Коммунальные услуги в Украине - что известно

Как сообщал Главред, некоторые украинцы могут получить дополнительные счета за газ, которые достигают более 400 гривен. Эта сумма будет взиматься за услуги специалистов, выполнявших определенные работы.

Также объяснялось, сколько будет стоить газ в июне. Как известно, годовые базовые предложения поставщиков газа колеблются от 7,79 до 9,99 грн за куб.

Кроме того, стоит помнить, что часть граждан Украины имеет право на 25% скидку на оплату коммунальных услуг. Эта льгота распространяется на все виды коммунальных платежей, за исключением платы за управление многоквартирным домом.

Больше экономических новостей:

Что известно об издании "Телеграф"? "Телеграф" - украинское социально-политическое интернет-издание, созданное в 2012 году. Сайт освещает события в Украине и мире. Принадлежит украинскому бизнесмену Вадиму Осадчему. Главный редактор - Ярослав Жаренов, пишет Википедия. "Телеграф" охватывает широкий спектр тем, включая политику, экономику, социальные события, культуру, спорт и новости с фронта. Издание также публикует эксклюзивные материалы, такие как интервью с известными личностями и аналитические статьи.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред