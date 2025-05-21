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Ждать ли сюрпризов от доллара и евро: чего ожидать от рынка на этой неделе

Даяна Швец
21 мая 2025, 16:05
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НБУ старается поддерживать стабильность гривны и избегать резких колебаний.
Ждать ли сюрпризов от доллара и евро: чего ожидать от рынка на этой неделе
Прогноз курса на ближайшие месяцы / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

О чем сказал эксперт:

  • Ожидаемые курсовые коридоры: 41,4-41,8 грн/доллар и 45,5-47 грн/евро
  • Соотношение курса доллара к евро, вероятно, не превысит 6 грн

В ближайшие дни ситуация на валютном рынке будет оставаться стабильной - существенных изменений не ожидается. Эксперты прогнозируют, что курс доллара будет находиться в пределах 41,4-41,8 гривны, а евро - в диапазоне 45,5-47 гривен, сообщает РБК-Украина.

"Также характерным на следующей неделе станет относительный баланс между спросом и предложением, ведь продолжается сезон налоговых платежей, что снижает активность покупателей", - отметил Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка.

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Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
​ Как менялся курс доллара / Инфографика: Главред

Он пояснил, что разница между курсами на межбанковском и наличном рынке останется незначительной. Это свидетельствует о том, что украинский валютный рынок продолжает функционировать в режиме почти единого курса.

"Если говорить о соотношении курса доллара к евро, то, скорее всего, оно останется на прежнем уровне и не превысит 6 гривен", - добавил Лесовой.

Также эксперт отметил, что существенных рисков для роста курсов пока нет. По его словам, Национальный банк пристально следит за ситуацией и готов вмешаться в случае необходимости, чтобы избежать дестабилизации.

Курс валют в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, каким будет курс до 23 мая. В ближайшие дни ожидается заметное изменение курса наличного доллара.

Также эксперты ответили, в какой валюте хранить сбережения. Специалисты считают, что доходность от гривневых инструментов может быть больше, чем от подорожания доллара.

Национальный банк Украины продолжает поддерживать стабильный курс доллара на уровне около 41,5 грн. Он откладывает незначительную девальвацию гривны до конца 2025 года благодаря активным интервенциям на рынке.

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Кто такой Тарас Лесовой?

Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.

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