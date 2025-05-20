Чтобы не потерять деньги: эксперты ответили, в какой валюте хранить сбережения

Сейчас одна валюта на рынке является более выгодной для сбережений.

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Что выгоднее покупать в обменниках для сбережений / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Что сказали эксперты:

Доходность от гривневых инструментов может быть больше, чем от подорожания доллара

Держать сбережения в евро сейчас невыгодно

Курс валют в Украине колеблется в зависимости от нескольких факторов, среди которых не последнюю роль играет политическая ситуация. Поэтому достаточно сложно понять, в какой валюте лучше хранить свои сбережения.

Как пишет ТСН, эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин и финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин ответили на этот вопрос.

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Олег Пендзин считает, что даже если доллар до конца года подорожает до 43-45 грн, доходность гривневых инструментов будет больше, чем прибыль, полученная за счет подорожания доллара на 1,5-2,5 грн.

Поэтому, по его мнению, до конца текущего года лучше зарабатывать на гривневом капитале, то есть ОВГЗ, срок действия которых заканчивается в 2025 году и краткосрочные депозиты (90-100 дней).

Курс доллара США / Инфографика: Главред

В то же время Андрей Шевчишин придерживается мнения, что свободные средства лучше держать не на депозитах, а покупать за них доллары, ведь курс сейчас выгодный. Зато евро еще может подешеветь, поэтому покупать его можно разве что для расчета.

Курс валют в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что Национальный банк Украины, вероятнее всего, вернется к контролируемому и постепенному ослаблению гривны во втором полугодии 2025 года, когда темпы инфляции начнут снижаться.

Ранее НБУ дал прогноз, что в Украине курс доллара может вырасти до 55 гривен за доллар. Такой пессимистический сценарий может стать реальностью, если ситуация в Украине будет проблемной и негативной. Особенно, если в Украине продолжится разрушение критических предприятий в результате боевых действий, ограничения западной поддержки, падение инвестиций, проблемы с экспортом зерна и прочее.

Накануне стало известно, что в Украине с 19 по 25 мая на валютном рынке прогнозируется относительное спокойствие. Следующая неделя пройдет без особых сюрпризов.

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Кто такой Олег Пендзин Олег Владимирович Пендзин - экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также автора материалов для ряда украинских медиа на финансовую и потребительскую тематику.

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