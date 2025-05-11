Доллар по 55 грн/доллар: НБУ удивил неутешительным прогнозом

Что известно:
- В Украине курс доллара может вырасти до 55 грн/доллар
- В 2027 году экономика в Украине начнет расти
- В Украине замедлится инфляция
В Украине курс доллара может вырасти до 55 гривен за доллар. Такой прогноз дал Национальный банк Украины, сообщает Телеграф.
Такой пессимистический сценарий может стать реальностью, если ситуация в Украине будет проблемной и негативной. Особенно, если в Украине продолжится разрушение критических предприятий в результате боевых действий, ограничения западной поддержки, падение инвестиций, проблемы с экспортом зерна и прочее.
В последующие годы курс доллара может так меняться:
- конец 2025 года - 47,7 грн/доллар;
- конец 2026 года - 52,4 грн/доллар;
- конец 2027 года - 55,1 грн/доллар.
В то же время НБУ прогнозирует стремительное замедление инфляции:
- 2025 год - 17,9%;
- 2026 год - 12,5%;
- 2027 год - 6%.
Падение экономики продлится еще пару лет, после чего перейду в рост:
- 2025 год - -3,1%;
- 2026 год - -2,2%;
- 2027 год - +3,3%.
Курс валют в Украине - последние новости
Напомним, Национальный банк Украины повысил официальный курс доллара на пятницу, 9 мая, до 41,51 грн/долл., что на 7 копеек больше, чем раньше. В то же время евро подешевел - гривна укрепилась на 18 копеек до 46,89 грн/евро.
Также с 12 по 18 мая курс доллара будет колебаться в пределах 41,25-41,65 грн, оставаясь ниже с начала года. По словам эксперта Тараса Лисового, рынок будет оставаться стабильным, а НБУ будет контролировать ситуацию благодаря валютным интервенциям.
Как сообщал Главред, в начале мая курс доллара будет оставаться стабильным, но впоследствии может вырасти до 42 грн, предупреждает экономист Олег Пендзин. Причина - уменьшение инфляции из-за дешевых сезонных овощей, что даст Нацбанку основания скорректировать курс.
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Что такое Национальный банк Украины?
Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".
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