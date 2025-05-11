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Рынок существенно затрясет: цены на любимый продукт украинцев могут "взлететь"

Юрий Берендий
11 мая 2025, 17:31
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В Украине сохраняется стабильность цен на молоко, однако дальнейшая цена будет зависеть от объемов экспорта и решения Еврокомиссии по торговым преференциям.
Рынок существенно затрясет: цены на любимый продукт украинцев могут 'взлететь'
Цены на любимый продукт украинцев могут "взлететь" / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем говорится в материале:

  • Цены на молоко-сырье в Украине остаются стабильными
  • Возможная отмена автономных торговых мер со стороны ЕС может негативно повлиять на цены

В начале мая в Украине отмечается относительная стабильность цен на молочное сырье, что связано с оживлением спроса на отечественную молочную продукцию за рубежом. В то же время, из-за снижения внутреннего спроса, дальнейший рост закупочных цен будет зависеть от темпов расширения экспорта в ближайший период. Об этом сообщает аналитик Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили.

По состоянию на 5 мая средняя закупочная цена молока екстраґатунку составила 16,12 грн/кг без НДС, что на 3 копейки ниже, чем месяц назад. Ценовой диапазон в хозяйствах остался стабильным - от 15,50 до 16,50 грн/кг.

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Молоко высшего сорта стоило в среднем 15,93 грн/кг без НДС, что на 2 копейки меньше. Цены колебались в пределах 15,30-16,20 грн/кг и также не изменились.

Молоко первого сорта сохранило среднюю цену на уровне 15,60 грн/кг. Минимальная цена - 15,00 грн/кг, максимальная - 15,80 грн/кг. Диапазон остался неизменным.

В итоге, средневзвешенная цена трех сортов составила 15,97 грн/кг без НДС, что на 3 копейки меньше, чем в предыдущий период.

Эксперт Георгий Кухалейшвили отмечает, что дефицита молочного сырья в начале мая не было, предложение оставалось высоким, тогда как спрос на готовую продукцию - низким.

"Изменения баланса произошли на рынке готовой молочной продукции на фоне увеличения объемов экспорта. Запасы биржевых товаров на складах сократились и это повлияло на определенную стабилизацию цен на молоко-сырье, которые почти не изменились по сравнению с результатами мониторинга, который проводился в начале апреля 2025 года. Улучшилась рентабельность производства молочных продуктов из молока высшего сорта", - отметил он.

Эксперт подчеркивает, что рост закупочных цен на молоко может сдерживать запланированная на июнь отмена Еврокомиссией автономных торговых мер (АТЗ) для украинской молочной продукции. С 2022 года эти меры позволяли беспошлинные и бесквотные поставки украинских молочных товаров в ЕС.

Ассоциация производителей молока вместе с Союзом молочных предприятий Украины призвали Еврокомиссию продлить АТЗ и после 5 июня 2025 года. Сохранение этих преференций важно для стабильности молочной отрасли Украины и ее дальнейшей интеграции в европейский рынок.

В случае отмены АТЗ, невывезенная продукция будет накапливаться на складах, что будет давить на закупочные цены в сторону снижения. Если же меры будут продолжены, уже во второй половине июня возможно повышение цен на молоко-сырье, поскольку ситуация на мировых биржевых рынках способствует украинскому экспорту. За год выросли цены на сухое цельное молоко (+30,6%), обезжиренное молоко (+10,9%), сливочное масло (+20,2%) и сыр Чеддер (+29,6%).

Цены на продукты в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в апреле 2025 года в Украине зафиксирован самый высокий с начала года уровень инфляции - потребительские цены выросли на 15,1% по сравнению с апрелем 2024 года. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

На этой неделе в Украине заметно выросли цены на тепличные огурцы местного производства. Причиной стали неблагоприятные погодные условия и ограниченное количество предложений на рынке, отмечают аналитики EastFruit.

В то же время последние недели в стране наблюдается снижение стоимости тепличных овощей, в частности популярного "салатного набора". Такая динамика объясняется сезонным фактором, ростом поставок от украинских производителей и стабильным импортом.

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Что такое Ассоциация производителей молока?

Ассоциация производителей молока - неприбыльное неправительственное профессиональное объединение хозяйств, специализирующихся на молочном скотоводстве. АВМ была официально зарегистрирована 30 апреля 2009 года. За 10 лет существования ряды объединения выросли в 10 раз: в 2020-м участниками АПМ являются 150 хозяйств со всех уголков Украины (средний размер хозяйства - 400 коров), говорится на сайте.

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