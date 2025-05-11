"Явно мало": Мерц о предложении Путина насчет переговоров без прекращения огня

Ранее прозвучал совместный призыв к временному перемирию, напомнил Фридрих Мерц.

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Фридрих Мерц прокомментировал заявление Владимира Путина / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот

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Мерц надеется, что Россия согласится на предложенное 30-дневное перемирие

Несмотря на сигнал из РФ о готовности к переговорам, этого недостаточно

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц выразил надежду, что Россия согласится на предложенное 30-дневное перемирие, которое может стать шагом к началу реальных переговоров.

"Мы ожидаем, что Москва примет предложение о прекращении огня — это необходимое условие для начала содержательного диалога. Сначала нужно остановить боевые действия, только после этого возможны переговоры", — написал он в соцсети X в воскресенье. видео дня

Мерц напомнил, что накануне, в субботу, в Киеве вместе с международными партнерами прозвучал совместный призыв к временному перемирию. "Украина согласилась на это без каких-либо условий", — подчеркнул он.

В то же время он отметил, что, несмотря на положительные сигналы со стороны Москвы о готовности к переговорам, этого недостаточно: "Такие сигналы обнадеживают, но этого явно мало".

Переговоры о прекращении огня - последние новости по теме

Ранее Реджеп Эрдоган сделал заявление о переговорах Украины и России в Турции. Произошел поворотный момент, нужно им воспользоваться, чтобы достичь мира, полагает Реджеп Эрдоган.

Как сообщал Главред, ранее Путин предложил Украине прямые переговоры в Турции 15 мая. Он заявил, что позвонит с такой просьбой Эрдогану. Дескать, Россия готова к переговорам "без предварительных условий", но в то же время будет, мол, стремиться "к устранению первопричин конфликта".

Напомним, Украина готова к переговорам с Россией, однако для этого Москва сначала должна принять предложение о 30-дневном прекращении огня, сказал президент Владимир Зеленский. Кремль должен остановить боевые действия с 12 мая, и тогда можно будет вести диалог.

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Кто такой Фридрих Мерц Фридрих Мерц — немецкий политический деятель, лидер Христианско-демократического союза с 31 января 2022 года. 25 июня 2024 года Мерц сделал заявления в интервью The Times и ZDF о необходимости поиска мирного урегулирования вооружённого конфликта в Украине, прекращении огня и начале мирных переговоров с президентом Путиным, хотя прежде постоянно требовал расширения военной помощи Украине и, в частности, критиковал канцлера Олафа Шольца за отказ предоставить ей крылатые ракеты дальнего радиуса действия Taurus. По итогам досрочных парламентских выборов в Германии, которые состоялись 23 февраля, Христианско-демократический союз получил первое место. Позднее Мерц стал немецким канцлером.

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