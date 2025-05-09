Цены взлетели на 17% за неделю: в Украине внезапно дорожает ключевой овощ

Спрос на овощ остается высоким, что способствует росту цен.

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Цены на тепличные огурцы в Украине резко выросли / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Кратко:

В Украине на 17% за неделю выросли цены на огурцы

Предложение огурцов ограничено, спрос - стабильно высокий

Текущая цена - 50-75 грн/кг

На рынке Украины на этой неделе наблюдается существенный рост цен на тепличные огурцы отечественного производства. Цены выросли на фоне ухудшения погодных условий и ограниченного предложения. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

По словам операторов рынка, основной причиной подорожания стало уменьшение объемов сбора огурцов в тепличных хозяйствах. Из-за прохладной и облачной погоды во многих регионах Украины производство овощей в теплицах оставалось нестабильным. Это, в свою очередь, привело к уменьшению предложения на рынке.

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Несмотря на ограниченное предложение, спрос на тепличные огурцы остается стабильно высоким, поэтому производители пересматривают отпускные цены в сторону роста. Сейчас местные тепличные огурцы продают по 50-75 грн/кг. Это в среднем на 17% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Еще одним фактором, который способствовал подорожанию, стало сокращение объемов импорта огурцов. Уменьшение конкуренции со стороны зарубежной продукции позволило украинским тепличным хозяйствам поднять цены. К тому же конкуренция между самими отечественными производителями в этом сезоне значительно меньше, чем в мае 2024 года. Холодная весна опять же стала причиной ограниченного урожая даже внутри страны.

По данным аналитиков, сейчас цены на тепличный огурец в Украине уже в среднем на 25% выше, чем в аналогичный период прошлого года. Относительно дальнейшего развития ситуации, мнения участников рынка сходятся в том, что ключевым фактором будет оставаться погода. Именно от погодных условий будет зависеть объем предложения на рынке, а следовательно - и дальнейшая ценовая динамика.

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Цены на продукты - последние новости

Напомним, летом овощи традиционно дешевеют благодаря новому урожаю, но точные цены предсказать трудно. По словам главы Комитета экономистов Украины Андрея Новака, стоимость овощей будет зависеть от региона, размера населенного пункта и общеэкономической ситуации. Самые дорогие цены ожидаются в Киеве, а самые дешевые - в селах и небольших городах.

Также в апреле заморозки ударили по садоводству. Больше всего пострадали абрикосы - урожай может исчезнуть из супермаркетов. С персиками ситуация лучше, хотя 15-20% деревьев повреждены. Летом они могут подорожать на 20-25%.

Как сообщал Главред, в мае цены на все виды мяса в Украине выросли, местами - до 30 грн/кг. Больше всего подорожали свинина и курятина. Среди причин - рост расходов на логистику, энергию, корма, инфляция и сокращение поголовья.

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