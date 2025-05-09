Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Цены взлетели на 17% за неделю: в Украине внезапно дорожает ключевой овощ

Руслана Заклинская
9 мая 2025, 15:16
207
Спрос на овощ остается высоким, что способствует росту цен.
Цены взлетели на 17% за неделю: в Украине внезапно дорожает ключевой овощ
Цены на тепличные огурцы в Украине резко выросли / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Кратко:

  • В Украине на 17% за неделю выросли цены на огурцы
  • Предложение огурцов ограничено, спрос - стабильно высокий
  • Текущая цена - 50-75 грн/кг

На рынке Украины на этой неделе наблюдается существенный рост цен на тепличные огурцы отечественного производства. Цены выросли на фоне ухудшения погодных условий и ограниченного предложения. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

По словам операторов рынка, основной причиной подорожания стало уменьшение объемов сбора огурцов в тепличных хозяйствах. Из-за прохладной и облачной погоды во многих регионах Украины производство овощей в теплицах оставалось нестабильным. Это, в свою очередь, привело к уменьшению предложения на рынке.

видео дня

Несмотря на ограниченное предложение, спрос на тепличные огурцы остается стабильно высоким, поэтому производители пересматривают отпускные цены в сторону роста. Сейчас местные тепличные огурцы продают по 50-75 грн/кг. Это в среднем на 17% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Еще одним фактором, который способствовал подорожанию, стало сокращение объемов импорта огурцов. Уменьшение конкуренции со стороны зарубежной продукции позволило украинским тепличным хозяйствам поднять цены. К тому же конкуренция между самими отечественными производителями в этом сезоне значительно меньше, чем в мае 2024 года. Холодная весна опять же стала причиной ограниченного урожая даже внутри страны.

По данным аналитиков, сейчас цены на тепличный огурец в Украине уже в среднем на 25% выше, чем в аналогичный период прошлого года. Относительно дальнейшего развития ситуации, мнения участников рынка сходятся в том, что ключевым фактором будет оставаться погода. Именно от погодных условий будет зависеть объем предложения на рынке, а следовательно - и дальнейшая ценовая динамика.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Цены на продукты - последние новости

Напомним, летом овощи традиционно дешевеют благодаря новому урожаю, но точные цены предсказать трудно. По словам главы Комитета экономистов Украины Андрея Новака, стоимость овощей будет зависеть от региона, размера населенного пункта и общеэкономической ситуации. Самые дорогие цены ожидаются в Киеве, а самые дешевые - в селах и небольших городах.

Также в апреле заморозки ударили по садоводству. Больше всего пострадали абрикосы - урожай может исчезнуть из супермаркетов. С персиками ситуация лучше, хотя 15-20% деревьев повреждены. Летом они могут подорожать на 20-25%.

Как сообщал Главред, в мае цены на все виды мяса в Украине выросли, местами - до 30 грн/кг. Больше всего подорожали свинина и курятина. Среди причин - рост расходов на логистику, энергию, корма, инфляция и сокращение поголовья.

Читайте также:

Проект EastFruit - это ведущий международный проект

EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

продукты питания цены на продукты огурцы овощи деньги
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
РФ надо наказать так же, как нацистов после Второй мировой - Зеленский

РФ надо наказать так же, как нацистов после Второй мировой - Зеленский

15:19Украина
Украина разоблачила шпионов из Венгрии: в МИД прокомментировали причастность страны

Украина разоблачила шпионов из Венгрии: в МИД прокомментировали причастность страны

14:26Мир
РФ сбрасывала бомбы даже во время парада Путина: детали ударов по Сумщине

РФ сбрасывала бомбы даже во время парада Путина: детали ударов по Сумщине

14:21Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Цена взлетит на 25%: в Украине из-за дефицита подорожает ряд популярных продуктов

Цена взлетит на 25%: в Украине из-за дефицита подорожает ряд популярных продуктов

"Передавала помощь": что известно об отношениях Софии Ротару с россиянами

"Передавала помощь": что известно об отношениях Софии Ротару с россиянами

"Не все может выглядеть очевидно": Денисенко в день развода сделала заявление

"Не все может выглядеть очевидно": Денисенко в день развода сделала заявление

Гороскоп на завтра 10 мая: Тельцам - хорошие новости, Весам - восстановление сил

Гороскоп на завтра 10 мая: Тельцам - хорошие новости, Весам - восстановление сил

Первая речь нового Папы Римского: какие заявления сделал Лев XIV

Первая речь нового Папы Римского: какие заявления сделал Лев XIV

Последние новости

15:34

Железо здесь ни при чем: что значит, если яблоко быстро темнеет

15:24

РФ стягивает силы к границам стран Балтии: разведка предупредила об угрозе войны

15:19

РФ надо наказать так же, как нацистов после Второй мировой - Зеленский

15:16

Цены взлетели на 17% за неделю: в Украине внезапно дорожает ключевой овощ

14:48

Шоколадом вверх или вниз: оказалось, что люди всю жизнь ели печенье неправильно

Сорвет ли Украина Путину парад 9 мая: Жданов – об ударах по Москве и угрозе "Орешника" для КиеваСорвет ли Украина Путину парад 9 мая: Жданов – об ударах по Москве и угрозе «Орешника» для Киева
14:41

"Считала селючкой и ей нравился мой муж": Фреймут разнесла Машу ЕфросининуВидео

14:34

Сорняк просто исчезнет: как избавиться от одуванчиков на участке

14:26

Украина разоблачила шпионов из Венгрии: в МИД прокомментировали причастность страны

14:21

РФ сбрасывала бомбы даже во время парада Путина: детали ударов по Сумщине

Реклама
14:17

Как уберечь семью от болезней 10 мая: какой праздник и день ангела

14:04

$5 тысяч штрафа за кормление котов: почему любовь к животным может привести к суду

13:54

Ударят заморозки -3 градуса: в каких областях Украины резко похолодает

13:47

Задумываюсь: Тимур Мирошниченко заговорил о завершении карьеры ведущего Евровидения

13:42

Можно ли ребенку праздновать 9 лет - ответ священникаВидео

13:36

В Германии настроены решительно: Мерц пригрозил Путину "ударом" за Украину

13:20

"Накрывает площадь": Свитан назвал главную опасность ракеты "Орешник"

13:10

"Будем думать о живых": Пугачева взбесила россиян своим публичным обращением

13:04

Что не так на автобусной остановке: за 6 секунд загадку разгадает только гений

12:57

"Давление на Путина": в Лондоне объявили о крупнейшем пакете санкций против РФ

12:56

Пенсионеры могут получить 17 тысяч выплат: как выйти на максимальную пенсию

Реклама
12:51

На некоторых направлениях тише: в ВРУ сообщили, придерживается ли РФ "перемирия"

12:42

Преступники на трибуне и смех над диктатором: Путин опозорился на параде в МосквеВидео

12:10

"Сейчас не имеет значения": как Потап высказался об украинцах

12:10

Нацбанк обсудил с послами G7 и ЕС давление со стороны партийцев Петра Порошенко - Пышный

12:06

Будут заморозки и дожди: только в 2 областях в выходные ожидается сухая погода

12:01

По карману не всем: в Украине подскочили цены на популярные молочные продукты

11:55

Билл Гейтс раздаст 200 млрд долл простым людям: кто сможет получить его состояние

11:39

На Солнце зафиксировано мощное извержение: стоит ли ждать геомагнитных бурь

11:32

Тля и слизни будут обходить 10-й дорогой: какие 4 растения стоит посадить в саду

11:20

Имеют ли право ВСУ ударить по параду Путина в Москве: Жданов дал ответ

11:05

Китайский гороскоп на завтра 10 мая: Тиграм - драма, Козлам - обида

10:56

В ВСУ оценили шансы врага пробиться к важной трассе на Покровском направлении

10:47

Впервые в истории: СБУ разоблачила агентурную сеть разведки Венгрии

10:25

Есть опасность градов и смерчей: насколько аномальной будет погода летом 2025

10:23

Сколько будут стоить овощи летом 2025: эксперт назвал самый дорогой регион

10:22

Пятна на белой одежде исчезнут за секунды: 2 лучших способа, как от них избавитьсяВидео

10:17

Пока Пугачева воссоединилась с Орбакайте: Галкин рассказал, куда уехал

10:04

Скачок цен на 25%: из-за заморозков в Украине подорожает популярный фрукт

10:00

"Шанс на победу Украины 1 к 37": Тимур Мирошниченко о Евровидении и личном рекорде

09:51

Залужному "заблокировали" создание корпуса элитных солдат в 2022 г - The Times

Реклама
09:36

Сын Порошенко, скрывающийся в Лондоне от ВСУ, уклоняется от уплаты налогов на 770 млн грн, - медиа

09:35

Румыния выставила Украине счет за оказанную помощь: какое возмещение хотят

09:16

Как выглядит Мария Яремчук, которая отказалась от публичности

09:15

Ни одной капли химии не понадобится: самый эффективный способ от пырея на огородеВидео

09:05

В Украине дорожают самые популярные виды мяса: что будет с ценами дальше

08:46

Гороскоп таро на сегодня 9 мая: Близнецам - новые отношения, Козерогам - важные новости

08:29

"Мир наступит на следующий день": стало известно, что заставит РФ прекратить войну

08:10

Илона Гвоздева тайно разводится с мужем - детали

08:10

Украине нужно радикально уменьшить налогимнение

07:44

"Друзья из стали": Си Цзиньпин поддержал позицию Путина в войне против Украины

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять