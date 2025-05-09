В Украине дорожают самые популярные виды мяса: что будет с ценами дальше

Среди причин повышения цен - подорожание логистики, энергоресурсов и кормов, а также снижение поголовья.

https://glavred.info/economics/v-ukraine-dorozhayut-samye-populyarnye-vidy-myasa-chto-budet-s-cenami-dalshe-10663076.html Ссылка скопирована

Цены на мясо в Украине выросли - в чем причина / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Сколько стоит мясо в украинских супермаркетах

Почему дорожает свинина и курятина

Стабилизируются ли цены на мясо

В Украине растут цены на все виды мяса. В мае отдельные позиции прибавили в цене до 30 грн за килограмм. В частности, подрожала свинина и курятина.

Среди причин повышения цен - подорожание логистики, энергоресурсов и кормов, а также снижение поголовья.

видео дня

Цены на свинину в Украине сегодня

Как сообщает Минфин, средняя цена на свиную грудинку по супермаркетам выросла с 201,52 грн/кг в апреле до 210,15 грн/кг в мае.

Лопатка свиная подорожала с 211,81 грн/кг до 230,57 грн/кг.

Ошеек стал рекордсменом подорожания – с 300,37 грн/кг до 330,10 грн/кг.

Подчеревок и ребра в среднем стоят 219,00 грн/кг.

Мясо для шашлыка подорожало с 253,55 грн/кг до 263,50 грн/кг.

Цены на курятину в Украине сегодня

Курятина также подорожала, передает Минфин. В частности, бедренная часть в среднем стоит 124,67 грн/кг (в апреле - 117,12 грн/кг).

Голень стоит 94,50 грн/кг по сравнению с 86,17 грн/кг в апреле.

Целая куриная тушка подорожала с 97,92 грн/кг до 108,00 грн/кг.

Куриное филе в мае стоит 202,63 грн/кг вместо 188,40 грн/кг в апреле.

Сколько времени запекать мясо птицы в духовке / Инфографика: Главред

Почему в Украине дорожает мясо

Одной из основных причин подорожания свинины является сокращение поголовья. Как рассказал РБК Украине аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка, за год поголовье животных снизилось на 10%.

Курятина дорожает прежде всего из-за увеличения стоимости кормов, а также из-за стабильного спроса.

К другим причинам повышения цен на мясо можно отнести рост цен на топливо и электроэнергию, которые увеличивает расходы на транспортировку и содержание животных.

Также не последнюю роль играют общая инфляция и колебания курса национальной валюты, что сказывается на стоимости импортных компонентов производства, таких как витамины, оборудование и прочее.

Что будет с ценами на мясо в Украине

Цены на свинину вряд ли будут падать, поскольку большинство производителей не планируют существенно наращивать производственные мощности в ближайшее время.

По оценкам Ассоциации Свиноводы Украины, даже при реализации заявленных планов, восстановление производственных возможностей отечественного свиноводства может составлять лишь 7-10%, тогда как фактические потери по разным данным колеблются от 15% до более 30%.

Что касается курятины, то рост стоимости кормов и стабильный спрос, вероятно, продолжат поддерживать цены на относительно высоком уровне.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как писал Главред, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук рассказал, какие виды мяса могут больше всего подорожать в 2025 году.

После Пасхи цены на яйца начали традиционно снижаться, однако стоимость продукта остается все еще высокой. Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка спрогнозировал, подешевеют ли яйца в мае.

Цены на клубнику в Украине рекордно растут - стало известно, где дешевле купить любимую ягоду. Аналитики составили краткий обзор цен в крупных сетях супермаркетов.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред