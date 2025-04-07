Цены 'подскочат' аж на 10%: известно, какие виды мяса подорожают больше всего

Главное из заявления эксперта:
- Говядина в Украине всегда стоила дороже, чем другие виды мяса
- Цены на мясо будут зависеть от урожая и стоимости зерна
- Пока рано говорить о снижении цены на свинину или говядину
Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук рассказал, какие виды мяса могут больше всего подорожать в 2025 году.
По его словам, говядина в Украине всегда была премиальным видом мяса и всегда стоила дороже, чем другие виды.
"У нас не так много говядины производится, потому что нет особо культуры ее потребления. Украинцы больше ориентированы на свинину и - за счет меньшей цены - на курятину. Поэтому цены на говядину будут более-менее стабильными в ближайшее время", - сказал он в комментарии Главреду.
Эксперт подчеркнул, что цены на этот вид мяса будут зависеть от того, какой будет урожай, какой будет цена на зерно, из которого изготавливаются корма и которое идет на потребление животноводства.
Он также подчеркнул, что это касается цены и на свинину, и на продукцию птицеводства.
"Сейчас мясо дорожает, потому что цена на зерновую группу достаточно высока, поскольку идут переходные остатки между старым годом и получением нового урожая. Также следует отметить, что с началом полномасштабного вторжения в Украине начало уменьшаться количество поголовья крупного рогатого скота (КРС) и свинины. Это создает проблемы на рынке, потому что нет возможности в полной мере удовлетворить имеющийся спрос", - подчеркнул Марчук.
По его мнению, говорить о снижении цены на свинину или говядину в ближайшее время не приходится. Наоборот, в пик праздников - пасхальных и майских - цены на эти виды мяса еще вырастут примерно на 10%.
Смотрите видео, в котором эксперт Денис Марчук рассказал, какие базовые продукты подорожают в ближайшие месяцы:
Цены на продукты - последние новости
Как сообщал Главред, в Украине снизились цены на популярные овощи. Основной причиной стало сочетание слабого спроса и сезонного предложения.
Руководитель аналитического отдела Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Светлана Литвин заявила, что в марте подсолнечное масло достигло рекордной средней цены в 77,5 гривен за бутылку, что свидетельствует о его подорожании на 38% в течение года.
Кроме того, сейчас в Украине существует дефицит качественных груш для хранения. Цены на фрукт продолжают расти (160 грн/кг), а украинским аграриям необходимо пересматривать подходы к выращиванию, хранению и селекции фруктовых культур.
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Кто такой Денис Марчук?
Денис Марчук - это заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016-2017 гг.). В 2015 году координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".
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