Цены 'подскочат' аж на 10%: известно, какие виды мяса подорожают больше всего

Сейчас мясо дорожает, потому что цена на зерновую группу достаточно высока.

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Цены на мясо в Украине / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное из заявления эксперта:

Говядина в Украине всегда стоила дороже, чем другие виды мяса

Цены на мясо будут зависеть от урожая и стоимости зерна

Пока рано говорить о снижении цены на свинину или говядину

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук рассказал, какие виды мяса могут больше всего подорожать в 2025 году.

По его словам, говядина в Украине всегда была премиальным видом мяса и всегда стоила дороже, чем другие виды.

"У нас не так много говядины производится, потому что нет особо культуры ее потребления. Украинцы больше ориентированы на свинину и - за счет меньшей цены - на курятину. Поэтому цены на говядину будут более-менее стабильными в ближайшее время", - сказал он в комментарии Главреду.

Эксперт подчеркнул, что цены на этот вид мяса будут зависеть от того, какой будет урожай, какой будет цена на зерно, из которого изготавливаются корма и которое идет на потребление животноводства.

Он также подчеркнул, что это касается цены и на свинину, и на продукцию птицеводства.

"Сейчас мясо дорожает, потому что цена на зерновую группу достаточно высока, поскольку идут переходные остатки между старым годом и получением нового урожая. Также следует отметить, что с началом полномасштабного вторжения в Украине начало уменьшаться количество поголовья крупного рогатого скота (КРС) и свинины. Это создает проблемы на рынке, потому что нет возможности в полной мере удовлетворить имеющийся спрос", - подчеркнул Марчук.

По его мнению, говорить о снижении цены на свинину или говядину в ближайшее время не приходится. Наоборот, в пик праздников - пасхальных и майских - цены на эти виды мяса еще вырастут примерно на 10%.

Смотрите видео, в котором эксперт Денис Марчук рассказал, какие базовые продукты подорожают в ближайшие месяцы:

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, в Украине снизились цены на популярные овощи. Основной причиной стало сочетание слабого спроса и сезонного предложения.

Руководитель аналитического отдела Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Светлана Литвин заявила, что в марте подсолнечное масло достигло рекордной средней цены в 77,5 гривен за бутылку, что свидетельствует о его подорожании на 38% в течение года.

Кроме того, сейчас в Украине существует дефицит качественных груш для хранения. Цены на фрукт продолжают расти (160 грн/кг), а украинским аграриям необходимо пересматривать подходы к выращиванию, хранению и селекции фруктовых культур.

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Кто такой Денис Марчук? Денис Марчук - это заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016-2017 гг.). В 2015 году координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".

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