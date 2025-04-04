Цена 'тает на глазах': в Украине резко дешевеет один из основных овощей

Украинские фермеры не исключают, что стоимость овоща и в дальнейшем будет снижаться.

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Стоимость овоща и в дальнейшем будет снижаться / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вкратце:

В Украине стремительно дешевеет картофель

Причина снижения цен - низкий спрос

Отпускные цены на картофель в Украине продолжают снижаться. Производители вынуждены идти на этот шаг из-за достаточно низкого спроса. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Сейчас картофель в Украине продают в диапазоне 15-25 грн/кг ($0,36-0,46/кг), в зависимости от качества и объемов предлагаемых партий, что в среднем на 10% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

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Аналитики передают, что в течение текущей недели предложение овоща оставалось достаточно большим, тогда как спрос был сдержанным.

"К тому же многие покупатели жаловались на качество предлагаемой продукции, и часто отказывались от закупок", - говорится в материале проекта.

По состоянию на сегодня картофель в Украине продают в среднем на 25% дороже, чем в апреле 2024 года. Украинские фермеры не исключают того, что стоимость картофеля и в дальнейшем будет снижаться.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как писал Главред, на протяжении недели в Украине существенно снизились цена на импортные помидоры. Спрос на турецкие томаты существенно упал, тогда как их предложение значительно увеличилось. Помидоры сейчас продаются по цене от 65 до 85 грн за килограмм ($1,57-2,06/кг), что в среднем на 10% дешевле, чем неделей ранее.

Между тем цена на молочные продукты в Украине в марте 2025 года значительно выросла. Так, всего за месяц молоко подорожало на 11%, творог - на 7%, а сметана - на 6%.

Также в Украине продолжают расти цены на сливочное масло. По данным Госстата, за год стоимость молочного продукта выросла на 32,2%. По словам Олега Пендзина, основной причиной роста цен на сливочное масло является подорожание кормов, что обусловлено низким урожаем в 2024 году.

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