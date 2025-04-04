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Женщины в трех регионах Украины смогут получить финансовую помощь: кто в списке

Марина Фурман
4 апреля 2025, 15:28
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Участие в программе от благотворительного фонда могут принять лица, проживающие в Одесской, Николаевской и Херсонской областях.
женщины, деньги
Кто сможет получить финансовую помощь / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Финансовую помощь украинки смогут получить в трех регионах
  • Программа финансируется при поддержке ООН
  • Женщинам ВПЛ также помогут с трудоустройством

Украинки в Одесской, Николаевской и Херсонской областях смогут получить финансовую помощь. Об этом сообщают организаторы благотворительного фонда "Ветры перемен".

Проект направлен на поддержку инициативных групп женщин из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) сельских общин.

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"Каждая женщина и девушка сильная, независимая, уверенная, могущественная и должна быть услышана. Без исключений. Когда женщины могут использовать свои умения и возможности, они реинвестируют их в семьи, сообщество и страну, чтобы сделать мир лучше - для всех", - говорится в сообщении.

Проект при технической поддержке ООН обеспечит обучением женщин-лидеров ВПЛ из 15 общин, предоставит менторскую поддержку, поддержит в разработке планов действий в их общинах и предоставит гранты на их общественные проекты.

Известно, что согласно программе, женщинам помогут с:

  • трудоустройством;
  • улучшением финансового состояния;
  • повышением психологической устойчивости;
  • налаживанием новых полезных связей;
  • освоением навыков лидерства и адвокации.

Участие в программе от благотворительного фонда могут принять лица, проживающие в Одесской, Николаевской и Херсонской областях. Для этого необходимо заполнить специальную онлайн-анкету, которая находится на странице фонда.

Помощь украинцам - новости по теме

Как писал Главред, украинцы могут подать заявку на выплату 5000 гривен для покрытия расходов на жилищно-коммунальные услуги. Речь идет о семьях военнослужащих, проживающих в населенных пунктах Ивано-Франковской общины.

Напомним, министр социальной политики Оксана Жолнович сообщила, что воспитанники интернатов в Украине смогут получить от государства помощь в виде уплаты первого взноса за собственное жилье. По ее словам, такой шаг будет способствовать формированию социальной ответственности и финансовой грамотности.

В марте 2025 года украинцы будут иметь возможность подать заявку на финансовую поддержку от Благотворительной организации "СОС Детские городки Украины". Главная цель инициативы - развитие малого бизнеса через обучение и предоставление грантовых средств в размере 180 тысяч гривен. Проект действует в Киевской, Полтавской и Львовской областях.

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Что такое социальная помощь?

Социальная помощь - помощь в денежной или натуральной форме, финансируемая государством или добровольными пожертвованиями, гражданам, находящимся в трудном материальном положении, сообщает "Википедия".

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