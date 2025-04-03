Цена взлетела на 28%: сколько сейчас стоит борщевой набор

За продукты, необходимые для приготовления борща, придется отдать больше средств.

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Сколько сейчас стоит борщевой набор/ коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Сколько стоит продуктовый набор для борща

Насколько подорожали продукты для борща за месяц и за год

Продуктовый набор для приготовления борща за год подорожал на 28%. Об этом говорится в мониторинге цен на продукты Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).

Если в 2023 году цена на продуктовый набор для борща варьировалась от 136 до 179 грн в течение года, в 2024 году она составляла от 146 до 166 грн, то в марте 2025 года его стоимость достигла 190 грн.

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В начале апреля этого года цена на такой продуктовый набор составляет 187 грн.

"Для приготовления борща (на 3 литра воды) понадобятся: 250 г капусты, 500 г свеклы, 300 г картофеля, 150 г моркови, 100 г лука, 2 столовые ложки томатной пасты, 30 мл растительного масла, 500 г свиных ребер, а также соль, перец и лавровый лист по вкусу. Стоимость борща составляет 187 грн. За год стоимость выросла на +28%", - отметили в УКАБ.

Также аналитики рассказали, что если добавить к борщу два ломтика батона (50 г), столовую ложку сметаны (25 г) и зубчик чеснока (5 г), его цена вырастет до 195 грн против 191 грн в прошлом месяце.

За прошлый месяц продуктовый набор для борща подорожал на 2%.

Индекс борща в апреле 2025/ Инфографика УКАБ

Цены на продукты в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, что в Украине подешевеет базовый продукт на 20-30%. С приближением мая цены на некоторые продукты будут снижаться.

Также ранее сообщалось, что цена на популярный овощ стремительно падает - стало известно, сколько будут платить украинцы. Подешевел еще один популярный овощ, который украинцы потребляют довольно часто.

Напомним, стало известно, сколько будет стоить корзина на Пасху-2025 и какие продукты подорожали больше всего. Цены на продукты в пасхальную корзину в 2025 году значительно вырастут по сравнению с предыдущим годом, указывают аналитики.

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Что такое Украинский клуб аграрного бизнеса? Украинский клуб аграрного бизнеса, также УКАБ - это объединение передовых агропромышленных компаний Украины. Деятельность УКАБ способствует эффективному ведению бизнеса в АПК Украины и охватывает практически все его процессы, от привлечения инвестиций до глобальных задач повышения эффективности работы аграрных компаний и разработки предложений по усовершенствованию аграрной политики, пишет Википедия.

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