Цена на популярный овощ стремительно падает: сколько будут платить украинцы

Подешевел еще один популярный овощ, который украинцы потребляют довольно часто.

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Цена на популярный овощ стремительно падает/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, unsplash.com

Кратко:

В Украине дешевеет морковь

Цена на нее падает, несмотря на ограниченное предложение

Причина падения цены - ухудшение качества продукции в хранилищах и снижение спроса на нее

В Украине дешевеет морковь, несмотря на ограниченное предложение на рынке.

По словам участников рынка, удешевление такой продукции вызвано тем, что снижается спрос на такой овощ. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

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Кроме этого, на цену на рынке сильно влияет то, что увеличилось предложение некондиционной моркови, которую производители стремятся продать в первую очередь.

Согласно данным ежедневного мониторинга проекта, морковь в украинских хозяйствах на сегодняшний день предлагается к продаже по 24-30 грн/кг (0,58-0,73 долл./кг), что в среднем на 10% дешевле, чем в конце прошлой недели.

Производители отмечают, что причиной удешевления этого продукта является очень сдержанный спрос на морковь, в то время как качество этих корнеплодов в хранилищах стремительно ухудшается. Поэтому фермеры вынуждены были снизить отпускные цены даже несмотря на то, что запасы моркови в хранилищах стремительно сокращаются.

В то же время в EastFruit обратили внимание, что даже при таких условиях украинским фермерам удается отгружать морковь в среднем в 3,5 раза дороже, чем в начале апреля 2024 года.

Почему растут цены на продукты в Украине/ Инфографика: Главред-

Цены на продукты в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, что маркеты Украины накручивают цены - стало известно, сколько теперь будет стоить важная молочка. Аналитики считают, что торговые сети в Украине стремятся получить слишком большую прибыль, и не идут на компромисс.

Также ранее сообщалось, что оплатить продукты теперь можно частями - известный супермаркет запустил рассрочку. В компании планируют постепенно расширять возможности сервиса, вводя его во всех супермаркетах сети.

Напомним, в Украине подешевеет базовый продукт на 20-30%. С приближением мая цены на некоторые продукты будут снижаться.

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