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Стоимость iPhone и другой техники Apple резко возрастет: в чем причина

Алёна Воронина
3 апреля 2025, 10:05
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Техника компании может подорожать на десятки долларов.
Телефон, деньги
Стоимость iPhone и другой техники Apple резко возрастет/ коллаж: Главред, фото: pixabay, УНИАН

Кратко:

  • Из-за введенных Трампом пошлин техника компании Apple может подорожать
  • Стоимость каждого товара может вырасти на десятки долларов

Администрация американского президента Дональда Трампа вводит новые пошлины, которые ударят по цепи поставок компании Apple.

Компания предпринимала попытки диверсифицировать производство, перемещая его в Индию, Вьетнам и Таиланд. Однако эти страны также попали под пошлины. Также пошлины введены против Китая, Тайваня, Японии, Малайзии и Евросоюза. Об этом сообщает The New York Times.

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Минимальная пошлина для всех торговых партнеров Соединенных Штатов составляет 10%. Однако в некоторых случаях она намного выше. Например, пошлина для Вьетнама составляет 46%, для Китая - 34%, а для Тайваня - 32%.

Компании ранее удавалось получать исключения от пошлин во время пребывания Трампа на посту американского президента в прошлый раз. Однако на этот раз президент США заявил, что никаких исключений не будет.

Введение пошлин запланировано на 9 апреля этого года. Однако последствия от этого компания Apple почувствовала уже - на фоне объявления о новых пошлинах ее акции упали на 7,5% во время послеторговой сессии.

По оценкам Morgan Stanley, импорт продукции из Китая будет стоить компании Apple дополнительно 8,5 миллиардов долларов в год. Пока неизвестно, заложит ли компания эти расходы в цену своей продукции.

Как отмечают в The New York Times, iPhone, iPad и Apple Watch, которые продает компания, обеспечивают три четверти из ее почти 400 миллиардов долларов годового дохода. Apple придется либо платить эти комиссии, что уменьшит ее прибыль, либо косвенно перекладывать эти дополнительные расходы на клиентов, повышая цены на продукцию.

Производство около 90% iPhone происходят во Вьетнаме, Индии и Китае, и все эти страны попали под пошлины Трампа. Если тарифы на iPhone из Китая вырастут с 20% до 34%, себестоимость производства одного устройства может увеличиться на десятки долларов. То есть для модели iPhone, которая стоит 1000 долларов, это может означать повышение цены на 50-70 долларов только из-за пошлин для Китая. AirPods из Вьетнама или iPad из Индии могут подорожать на 20-40 долларов в зависимости от модели.

Ранее Главред рассказывал, как проверить iPhone на оригинальность. Как узнать, официальный iPhone или нет, не знают многие пользователи техники Apple, хотя определить это очень важно.

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Что делает Apple?

Apple — американская корпорация, разработчик персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, смартфонов, программного обеспечения и цифрового контента. Штаб-квартира расположена в Купертино, штат Калифорния, пишет Википедия.

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