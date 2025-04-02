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Минус 20-30% на ценниках: известно, когда в Украине подешевеет базовый продукт

Мария Николишин
2 апреля 2025, 23:40
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С приближением мая цены на некоторые продукты будут снижаться.
деньги, магазин
Когда изменятся цены на продукты в Украине / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Инфляция в Украине ускорилась до более 13%
  • Это влияет на формирование потребительских цен на продукты
  • После Пасхи можно будет увидеть некоторое снижение цен

На удорожание товаров и услуг в Украине влияют темпы инфляции, сезонный фактор и увеличение спроса из-за больших праздников. Об этом рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в эфире Новини.LIVE.

Он подчеркнул, что по итогам первого квартала 2025 года инфляция ускорилась до более 13%.

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"Этот показатель прямо влияет на формирование потребительских цен. Также не стоит забывать о сезонном факторе: овощи традиционно дорожают зимой, когда рынок переполняется импортируемой продукцией. Похожая ситуация с яйцами, потому что в холодное время куры несутся менее активно", - сказал эксперт.

По его словам, после Пасхи можно будет увидеть больше предложений по ряду овощей, потому что украинские теплицы презентуют свой урожай.

"В мае - начале июня появятся первые овощи, выращенные под открытым грунтом, что усилит конкуренцию с импортом и дорогими овощами на складах", - заметил Марчук.

Он также добавил, что яйца в течение зимы планомерно дорожали, поскольку выросли расходы предприятий на электроэнергию и комбикорм.

"Перед Пасхой продукт подорожает еще на 10%, учитывая усиленный спрос потребителей. Но с приближением мая украинцы увидят на ценниках минус 20-30%", - подытожил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета.

Минус 20-30% на ценниках: известно, когда в Украине подешевеет базовый продукт
Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, цена на молочные продукты в Украине в марте 2025 года значительно выросла. Так, в целом за месяц молоко подорожало на 11%, творог - на 7%, а сметана - на 6%.

Также в Украине продолжают расти цены на сливочное масло. По данным Госстата, за год стоимость молочного продукта выросла на 32,2%.

Кроме того, цены на овощи в Украине продолжают расти с осени 2024 года. Основными факторами, влияющими на стоимость овощей, остаются инфляция, сезонность и дефицит качественной продукции.

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Кто такой Денис Марчук?

Денис Марчук - это заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016-2017 гг.). В 2015 году координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".

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