Цены на продукты в Украине взлетят: Марчук рассказал, сколько будут стоить популярные товары

Цены на большинство продуктов питания не порадуют украинцев в 2025 году, но летом подешевеют несколько базовых товаров, прогнозирует эксперт.

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Яйца и молочка подешевеют, а цены на мясо и хлеб поползут вверх – Марчук / Колаж: Главред

На сайте Главред состоялся чат с заместителем главы Всеукраинского аграрного совета Денисом Марчуком. Общаясь с читателями, он рассказал, насколько подорожают хлеб и мясо, когда ждать снижения цены на яйца и молочку, что будет с ценами на овощи, как российская агрессия повлияла на украинских производителей основных продуктов питания, а также насколько критичной для Украины является проблема дефицита воды и угроза голода.

Представляем стенограмму чата с Денисом Марчуком.

Inga: Какой может быть цена на хлеб в этом году, есть ли основания для оптимистических ожиданий по этому поводу?

Денис Марчук: К сожалению, нет. Тенденции последних лет от начала полномасштабного вторжения России в Украину приводят к росту себестоимости всех видов продукции, в том числе и на хлебобулочные изделия.

За 2024 год цены на хлебобулочную продукцию выросли более чем на 20%. Те же тенденции сохраняются и в 2025 году, поэтому за этот год цена вырастет еще примерно на 20% – ежемесячно будут добавляться 1,5-2% к цене, которую мы имеем.

Хлеб дорожает по нескольким причинам:

во-первых, из-за подорожания производства, то есть тех комплектующих элементов, в которых нуждаются заводы, чтобы осуществлять свою работу;

во-вторых, из-за отсутствия достаточного количества рабочих рук из-за мобилизации, ведь из-за этого тратятся средства на привлечение других видов технологий, которые удорожают производство;

в-третьих, из-за инфляции, которая в Украине в конце декабря 2024 года была на уровне 12%, сейчас – уже более 13%;

в-четвертых, из-за роста цен на зерновую группу, который происходит из-за недостатка продовольственной пшеницы в мире, не только в Украине, то есть за пшеницу идет конкуренция, которая порождает рост цен как на внешних рынках, так и внутри страны.

Поэтому 2025 год, к сожалению, тоже будет характеризоваться ростом цены на хлеб.

Смотрите видео, в котором эксперт Денис Марчук рассказал, какие базовые продукты подорожают в ближайшие месяцы:

Анатолий Федорович: Почему в Украине гречка стала едва ли не крупой для богатых? Какой потолок в 2025-м цена на нее может пробить? Кстати, почему гречку стали заметно меньше выращивать в нашей стране? 10-20 лет назад поля гречки попадались почти так же часто, как пшеница или кукуруза, а теперь везде либо рапс, либо подсолнечник.

Денис Марчук: На самом деле и раньше в Украине гречка не выращивалась в таких больших объемах, которые можно было бы сопоставить с зерновыми группами. Аграрный бизнес ориентируется на потребности внутри страны и на внешних рынках, а потребности и объемы потребления гречки в Украине достигают около 110 тысяч тонн в год. Соответствующее количество гектаров и засевалось – 110-120 тысяч гектаров в лучшие периоды времени. Эти цифры не сопоставимы, например, с озимыми, которыми засевается около 5 миллионов гектаров.

Поэтому такого массового выращивания гречки не было и раньше, разве что на определенных отдельных территориях, в определенном населенном пункте, где фермеры могли специализироваться на выращивании этой культуры.

Сегодня цена гречки является доступной – в пределах 39-40 гривен в зависимости от региона. Да, были пиковые моменты в 2023 году, когда цена достигала более 100 гривен за килограмм, но ее удалось снизить за счет увеличения количества предложений от отечественных производителей.

Сегодня цена гречки является доступной – в пределах 39-40 гривен в зависимости от региона, отметил Марчук / Колаж: Главред, фото: УНИАН, рixabay.com

Здесь следует помнить об устойчивой политике поддержки фермерства. Гречка – это нишевая культура, выращиванием которой занимаются небольшие фермерские хозяйства, поэтому нужна договоренность между производителем и властью. Ведь когда гречки сеется много, потом вся она продается на рынке, цена падает, и фермер в итоге ничего не зарабатывает. Соответственно, когда гречки становится меньше, все начинают думать, где ее брать, как импортировать. При таких условиях важно наладить сотрудничество между фермерами и государством: если, условно говоря, мы потребляем 110 тысяч тонн гречки в год, государство должно договориться с определенным количеством фермеров, которые, независимо от ситуации, будут иметь цену, которая бы позволила им компенсировать расходы.

Например, как в Европе аграрии для производства той или иной продукции получают субсидии. Таким образом, они не зависят от погодных условий, спроса и знают, что всегда за произведенную продукцию получат средства, которые позволяют им функционировать.

В Украине так не работает, поэтому и происходят перекосы: то слишком много гречки, то слишком мало, что влияет на цену. Если бы риски, которые имеет фермер, брало на себя государство, это бы помогло стабилизировать ситуацию.

Главред: А в каких регионах у нас выращивают гречку, и изменилась ли география выращивания этой культуры за 10-20 лет?

Денис Марчук: География выращивания гречихи не изменилась. Климатические условия в Украине во всех регионах благоприятны именно для этой культуры – гречка на самом деле не слишком прихотлива. На выращивании гречки специализировались и центральные, и западные регионы Украины.

Нана: Может ли цена на яйца в Украине стать такой же заоблачной, как в США? Прогнозируете ли вы существенное подорожание в течение всего года?

Денис Марчук: Цена на яйца будет меняться волнами. Прежде всего это будет происходить из-за погодных условий, ведь у нас есть и промышленное производство, и предложение от домашних хозяйств. Когда сохраняется относительно теплая погода в Украине, начиная с апреля до середины октября, у нас большое предложение яиц от домашних хозяйств. Это позволяет стабилизировать рынок. Конкуренция между производителями порождает снижение цены. Зато в холодное время года затраты на производство увеличиваются, и от домашних хозяйств очень мало предложения – в основном продукция поступает от крупных промышленных производителей, которые в том числе экспортируют яйца, а также зависимы от цены на тепло, электроэнергию и корм, что, соответственно, отражается на ценах на яйца. Вспомните, как в 2024 году был период, когда цены на яйца были очень высокими, а затем стремительно снижались.

По словам Марчука, после Пасхи яйца могут подешеветь на 20-30% / Фото: ua.depositphotos.com

В 2025 году, начиная с февраля, мы увидели рост цены на яйца, ведь затраты на производство выросли из-за того, что продолжались морозные дни.

По моему прогнозу, тенденция с частичным подорожанием яиц будет держаться до пасхальных праздников. А дальше за счет и теплых дней, и предложения от домашних хозяйств мы увидим снижение цены на яйца на 20%, а то и 30%, если отталкиваться от цены, которая есть сегодня.

Oleksii: Есть ли в нашей стране хоть какие-то продукты, которые не станут дороже или даже могут подешеветь в этом году?

Денис Марчук: Надо ожидать влияния сезонного фактора, в частности поступления предложения на рынок ранних овощей. Ведь цены на овощи в этом зимнем сезоне 2024-2025 годов продемонстрировали один из самых существенных ростов: подорожал и борщевой набор, и огурцы, и томаты. Соответственно, перед украинскими семьями сегодня встает вопрос – кто может себе позволить овощи. Поэтому есть ожидания, что от предложения ранних овощей, которые будут поступать от тепличных хозяйств, а позже и ранних овощей, которые будут выращиваться в открытом грунте, цена снизится.

Пик снижения цен на овощную группу наступит в августе-сентябре, когда будет еще больше предложения овощей, выращенных в открытом грунте.

Цены на другие виды продуктов во многом зависимы от фактора соотношения гривны к доллару, инфляции, цены на зерновые, поэтому на ближайшие полгода спрогнозировать их очень трудно.

Полина_45: Что будет с ценами на молочку в ближайшие месяцы? Какой из молочных продуктов может наиболее неприятно поразить ростом цен и почему?

Денис Марчук: Уже сегодня происходит частичное снижение себестоимости закупки молока с ферм. Прежде всего из-за того, что люди из-за высоких цен сокращают потребление молочной продукции. И это связано не только с фермерством, ведь здесь работают и производители, и переработчики, и ритейл. И на каждом звене зарабатывают: меньше всего зарабатывает непосредственно фермер, а ритейл, то есть крупные супермаркеты, которые ставят наценку на продукцию, обычно выигрывают.

Тем не менее, когда наступит сезон "большого молока", а это летний период времени, цена на молоко может частично снизиться, что приведет к снижению цены на всю молочную продукцию.

Относительно второй части вопроса, то сейчас самая высокая цена на сливочное масло. Масло является экспортоориентированным товаром, поэтому, если оно будет дорожать на международных рынках, рост цены будет происходить и внутри страны.

Летом цены на всю молочную продукцию снизятся, разве что кроме сливочного масла, отметил Марчук / Фото: УНИАН

Tim: Какие виды мяса и птицы могут больше всего подорожать в этом году? Аналитики говорят, что говядина подорожала на 22% за 2024 год – в этом году тенденция сохранится, а темпы?

Денис Марчук: Говядина у нас всегда была премиальным видом мяса и всегда стоила дороже, чем другие виды. К тому же у нас не так много говядины производится, потому что нет особо культуры ее потребления. Украинцы больше ориентированы на свинину и – за счет меньшей цены – на курятину. Поэтому цены на говядину будут более-менее стабильными в ближайшее время. А дальше они будут зависеть от того, какой мы соберем урожай, какой будет цена на зерно, из которого изготавливаются корма и которое идет на потребление животноводства. Это касается цены и на свинину, и на продукцию птицеводства. Сейчас мясо дорожает, потому что цена на зерновую группу является достаточно высокой, поскольку идут переходные остатки между старым годом и получением нового урожая.

Также следует отметить, что с началом полномасштабного вторжения в Украине начало уменьшаться количество поголовья крупного рогатого скота (КРС) и свинины. Это создает проблемы на рынке, потому что нет возможности в полной мере удовлетворить имеющийся спрос. А выращивание свинины и КРС – это достаточно длительный и затратный период. Поэтому говорить о снижении цены на свинину или говядину в ближайшее время не приходится. Наоборот, в пик праздников – пасхальных и майских – цены на эти виды мяса еще вырастут примерно на 10%.

Главред: Вы отметили, что полномасштабное вторжение привело к уменьшению количества поголовья. Сохраняется ли тенденция по сокращению производства свинины и говядины и сейчас, с каждым годом войны?

Денис Марчук: Да, особенно это касается домашних хозяйств, то есть люди просто перестают держать скот, во-первых, из-за тяжелой работы, во-вторых, из-за финансовых затрат, которые они просто не смогут тянуть, то есть из-за дорогой комплектующей производства этой продукции.

Зато у нас увеличивается поголовье крупного рогатого скота на промышленных фермах, где есть профессиональный уход. И количество предложения от промышленных производителей, будем надеяться, будет расти.

К тому же одним из требований для интеграции Украины в Евросоюз является переход на производство молока экстракласса, то есть высшего сорта, которое потребляется и внутри страны, и идет на экспорт. Но производство молока экстра-класса могут обеспечить только высокотехнологичные фермы.

С началом полномасштабного вторжения в Украине начало уменьшаться поголовье крупного рогатого скота, отметил Марчук / Фото: УНИАН

Tim: Как колеблется (если колеблется) цена на мясо курятины в течение года, в какие месяцы она обычно достигает своего пика?

Денис Марчук: Это во многом зависит от экспортных рынков. Если курятина идет на экспорт, и есть достаточное предложение внутри страны, то цены стабильны. Если экспорт происходит, а достаточного предложения нет, соответственно, цены начинают расти.

Из-за того, что крупные промышленные заводы ориентируются на внешние рынки, небольшие хозяйства, которые начали специализироваться на производстве на внутренний рынок, имеют перспективу наращивать поголовье. Поэтому цена на продукцию птицеводства будет напрямую зависеть от цен на зерновую группу.

Татьяна: В Украине вроде бы планируют ввести графики подачи воды. Какие проблемы это может создать аграриям, и может ли это впоследствии повлиять и на ценообразование?

Денис Марчук: Я не слышал, что есть риск подачи воды по графикам. К тому же промышленные фермы используют свои колодцы, которые поставляют воду для их нужд.

Но на самом деле проблема воды – это большая проблема не только для Украины, но и для мира, потому что изменения климата приводят к увеличению количества засушливых дней, повышению температур, а, следовательно, использование воды в разы увеличивается. И от этого в том числе будет зависеть цена на продукты питания. Ведь та же овощная группа без воды не будет выживать. Если будут увеличиваться расходы на воду, если не будет достаточного количества осадков, это неизбежно будет приводить к подорожанию овощей. Если не будет достаточного количества осадков, это будет приводить к тому, что культуры просто будут выгорать на полях, соответственно, это приведет к их дефициту, и, как следствие, мы будем видеть рост цен, в частности на зерновую и масличную группу. Поэтому нам нужно системно проводить реформу орошения в Украине.

Без Каховского водохранилища юг Украины будет непригодным для ведения сельского хозяйства, отметил Марчук / Фото: УНИАН

Nika: Поддерживаете ли вы идею восстановления Каховской ГЭС? Кто-то говорит, что почвы, которые открылись, когда вода водохранилища ушла, являются чрезвычайно плодородными, поэтому выгодно их разрабатывать; кто-то, наоборот, говорит, что все это бред, и нужно вернуть водохранилище и систему каналов, благодаря которой функционировало сельское хозяйство в частности Херсонской области. Кто здесь прав?

Денис Марчук: На самом деле без воды юг Украины, в частности левобережье Херсонщины и часть других областей Украины, которые получали воду из Каховского водохранилища, будут непригодными для ведения сельского хозяйства. Поэтому, если оценивать в контексте технологических аспектов нужны ли для генерации электроэнергии такие большие и мощные ГЭС, которые мы получили в наследство от Советского Союза, то, наверное, нет. Но вместе с тем нужно наполнять водохранилища водой, потому что без воды юг Украины не сможет функционировать.

Напомню, левый берег Херсонщины – это аграрный регион, который специализировался на выращивании того же борщевого набора. Около 40% овощей борщевого набора, которые были на рынке Украины, выращивались именно в Запорожской и Херсонской областях. Плюс это рабочие места и возможность возвращать украинцев в их дома после деоккупации территорий. Кроме того, отсутствие подачи воды будет приводить к запустению этих регионов, а плодородные земли превратятся в пески. Фактически мы потеряем возможность обеспечивать продовольственную безопасность даже тех людей, которые проживают в этом регионе.

Итак, с технологической точки зрения, Каховская ГЭС в том виде, в котором она существовала, наверное, не нужна, потому что есть другие генерации электроэнергии, которые можно использовать. С точки зрения наполнения Каховского водохранилища водой, восстановление плотины нужно.

Главред: Вы говорите о Херсонщине и Запорожье как о территориях, где в частности выращивают овощи борщевого набора. Но там есть и другая проблема – проблема заминированных полей. Насколько успешно она решается? Насколько существенно эта проблема может влиять в том числе и на ценообразование?

Денис Марчук: Эта проблема очень существенная. И она актуальна не только для Запорожья и Херсонщины, но и для Николаевщины и Харьковщины, а также частично Черниговщины и Сумщины. Вообще, везде, где был враг и оставил после себя последствия войны, мы будем ощущать эту проблему еще десятилетиями.

На подконтрольной Украине территории 1,7 млн гектаров земли сегодня нуждается в разминировании. За 2024 год было передано фермерам и людям, которые работают на земле, около 260 тысяч гектаров разминированной земли. Это мало, но постепенно процесс идет.

Проблема заминированных полей будет актуальной для Украины еще десятилетия, считает Марчук / Фото: Командование Объединенных сил Вооруженных сил Украины

Все будет упираться в финансы и количество профессиональных саперных групп. Сейчас таких групп, работающих на территории Украины, 86. Единственное, чего не хватает, – финансирования, поскольку порой разминирование одного гектара земли стоит дороже, чем стоимость этой земли: разминирование может стоить 3-5 тысяч долларов, а цена земли в том регионе составляет 1 тысячу долларов. Соответственно, без международной финансовой поддержки мы этого сделать не сможем. А чтобы выращивать определенную продукцию, в это нужно вкладывать финансы, иначе там тогда никто не будет заниматься аграрным бизнесом, потому что ни у кого не будет таких средств на восстановление полей.

Мир должен понимать: если он не хочет иметь проблемы с продовольствием, а хочет чувствовать все экспортные возможности, которые есть у Украины, он должен усилить нашу страну финансовой поддержкой. На 2025 год в государственном бюджете предусмотрен 1 млрд гривен для разминирования полей, но этого недостаточно. Условно говоря, для того, чтобы разминировать все территории, находящиеся под нашим контролем, по предварительным счетам, нужно около 30 млрд долларов.

Олексенко А: Поделитесь вашим прогнозом относительно того, как изменится стоимость борщевого набора до нового урожая, как – после? Вы говорили, что до нового урожайного сезона овощи станут дороже еще на 15%. А потом? Какие овощи подорожают больше всего?

Денис Марчук: Я не Нострадамус и не могу заранее сказать точно, какие овощи точно подорожают, потому что все будет зависеть от урожая, который мы получим. В 2024 году, когда был пик уборочной кампании, мы ожидали очень хорошего предложения, потому что многие в Украине выращивали овощи, но засуха привела к тому, что мы потеряли очень много урожаев. Соответственно, на хранение закладывалось меньше продукции. Поэтому в течение осени и зимы мы наблюдали рост цен на овощи, потому что недостаточным было предложение от внутреннего производителя.

Эксперт рассказал, при каких условиях снизятся цены на овощи борщевого набора / Колаж: Главред, Фото: УНИАН

Каким будет предложение от внутреннего производителя в этом году – сложно сказать, ведь мы еще даже не начали сажать овощи. К тому же важно понимать, какой будет температура днем летом. Если будет такая же температура, как в прошлом году, когда на открытом грунте было 60-65 градусов, и все просто горело, тогда все будет дорожать. Если будут более благоприятные погодные условия, и нам удастся собрать лучший урожай, то по всей группе борщевого набора можно будет ожидать снижения цены.

Mia_27: Кто ввел в Украине моду на голубику и почему? Складывается впечатление, что традиционные для нас клубника и малина стали менее интересными для производителей, и этих ягод меньше в продаже? Какой в сезон ожидается цена на основные виды ягод?

Денис Марчук: Я не являюсь специалистом по выращиванию ягод. Но давайте вспомним, сколько стоила голубика еще четыре-пять лет назад в сезон: это была просто "золотая" культура, которую могли себе позволить только обеспеченные люди. Сегодня же с развитием предложения в пиковые моменты созревания мы имеем голубику по достаточно доступным ценам, а эта ягода полезна для здоровья.

Также следует учитывать, что эта культура является экспортоориентированной. Особенно много голубики мы экспортируем в Европу. Соответственно, фермер, который имеет 5-10 гектаров земли, понимает, что посеять пшеницу на такой площади будет невыгодно, а вот заниматься садоводством или овощеводством перспективно. Поэтому многие пошли в эту нишу.

Ведь бизнес работает не для того, чтобы удовлетворить чьи-то вкусы, а для того, чтобы производить то, что может приносить прибыль. Если есть спрос на малину и клубнику, и цена на эти ягоды будет держаться, бизнес будет выращивать малину и клубнику. Если сегодня есть спрос на голубику, и цена на нее держится, фермеры специализируются на выращивании этой ягоды. Но я знаю много примеров того, что голубикой перестали заниматься из-за того, что в Украине ее уже столько насадили, что конкуренция стала невыгодной, поэтому многие от этого отказываются.

Igor, Dnipro: Объясните, почему в Украине, которая кормила и кормит чуть ли не полмира, наши овощи и фрукты, во-первых, стоят столько, что скоро почку придется продавать, чтобы питаться мясом, овощами, ягодами – не заморскими, а местными? А, во-вторых, почему часто выращенные у нас овощи и фрукты экспортируются, а нам продают импортированные пластмассовые помидоры, клубнику, которую не отличишь от газонной травы, и какой-то ужас вместо картофеля?

Денис Марчук: На самом деле мы не экспортируем овощи в больших объемах. Скорее это единичные случаи. Потому что с момента, когда Россия временно оккупировала часть нашей территории, нам не хватает собственного предложения овощей, поэтому экспортировать их на внешние рынки не приходится. Да и куда овощи экспортировать? У Европы большие возможности выращивания овощей, более того, она импортирует их в Украину. Поэтому в большей степени это зависит от экономических предпосылок для выращивания той или иной культуры. Если предпосылки хорошие, производители идут в эту нишу и продают продукцию внутри страны.

В холодный период года мы частично зависимы от импорта, и так было всегда. Ведь в Украине и до начала полномасштабной войны не хватало хранилищ для хранения нужного количества овощей, которые нами потребляются. Поэтому мы становимся заложниками импорта, потому что спрос есть. Конечно, нам нужно налаживать свою программу по хранительным системам, чтобы формировать более-менее постоянную цену в течение года для граждан Украины и, таким образом, обеспечивать внутренний спрос внутренней продукцией.

А что касается первой части вопроса, то я об этом очень много говорю. Все бы хотели иметь более доступную продукцию, но бизнес, который производит продукцию, платит налоги, заработные платы, инвестирует в производство. А в Украине в условиях войны все подорожало, начиная от логистики и заканчивая посевным материалом. А аграрный бизнес в Украине работает без дотаций, в отличие от бизнеса в Европе. В европейских странах, условно говоря, сколько у тебя гектаров земли, столько ты дотаций и получаешь. В Украине это самовыживание: что заработал, то заработал, если потерял, значит, потерял, и никаких компенсаций не получаешь.

С начала полномасштабного вторжения Украине не хватает собственного предложения овощей, поэтому об экспорте говорить не приходится, заметил Марчук / Фото: ua.depositphotos.com

boba_: Как изменение климата влияет на культуры, которые выращиваются в Украине? Какие нетипичные сейчас для нашей страны фрукты, овощи и ягоды могут начать массово выращиваться у нас и выглядят перспективными?

Денис Марчук: Конечно, климат изменился. Те температурные режимы, которые раньше мы видели на юге Украины, сегодня уже есть и в центре, и на севере. Это создает перспективу сбора трех урожаев в год: озимых и яровых. Это есть и сейчас, но не массово.

Подходы к выращиванию плодоовощных культур еще не изменились, ведь мы ориентируемся на внутренний спрос. Но в перспективе, если тенденция сохранится, мы можем стать регионом, где начнут выращивать определенные экзотические фрукты и овощи, которые не присущи сейчас. Например, сейчас растет предложение батата от украинских производителей – это еще не массовая история, но тем не менее. Батат вообще неприсущ Украине, но этот овощ предлагается и реализуется, и он пользуется спросом у украинцев.

Бизнес будет реагировать и подстраиваться под изменения климата, чтобы использовать это как можно эффективнее. Ведь изменения климата в основном носят негативный характер из-за отсутствия осадков, засушливости, что в конечном итоге будет приводить к эрозии почв, большого количества вредителей, а все это потребует дополнительных затрат. Как результат – высокая цена для покупателя.

Екатерина С.: Кроме настоящей мелитопольской черешни, херсонских арбузов и крымского винограда и, соответственно, крымских вин, что еще мы потеряли частично или полностью из-за войны? Какие отрасли сельского хозяйства больше всего страдают из-за войны и России или полностью вынуждены были свернуть свою работу?

Денис Марчук: Из-за российской агрессии страдают все отрасли. Нельзя сказать, что кого-то это не задело. Конечно, тяжелее всего прифронтовым территориям, которые в условиях обстрелов проводят посевные и уборочные кампании. Также трудно там, где был враг, который уничтожал элеваторы, фермы, сжигал технику и тому подобное. В частности, это очень тяжелая история для Херсонщины, Запорожья, Харьковщины, Николаевщины. Все это приводило к большим потерям и в посевах из-за минирования, когда нет возможности выращивать культуры, и к потерям в наращивании поголовья крупного рогатого скота, потому что уничтожались молочно-товарные комплексы, свинокомплексы, птицефермы. Потери колоссальные.

Сегодня из-за войны аграрный сектор Украины, по подсчетам Всемирного банка, потерял около 30 млрд долларов, это прямые убытки, а косвенные убытки составили до 100 млрд долларов. Это колоссальные средства. Это задело всех.

Зинаида63: Не секрет, что в ближайшие десятилетия миру грозит голод, а дефицит питьевой воды начинает ощущаться уже. Что, по вашему мнению, ждет в этом контексте Украину?

Денис Марчук: Нехватка воды – это действительно глобальное и серьезное испытание и для мира, и для Украины. Реформирование системы орошения в Украине – это один из инструментов, который улучшит доступ к использованию воды. Важно, чтобы мы не безмерно использовали воду, ведь порой, когда это происходит неконтролируемо, мы теряем много пресной воды. Эта реформа призвана на координацию и не чрезмерное потребление, то есть чтобы был контроль над водой, которую мы используем, чтобы воды хватило всем.

Голод Украине точно не грозит, а проблема воды стоит остро уже сегодня, подчеркнул Марчук / Фото: УНИАН

А что касается угрозы голода, то в Украине точно этого не будет, давайте не нагнетать. Мы производим в 5-6 раз больше, чем потребляем. Так или иначе Украина всегда будет обеспечена хлебом и до хлеба. Главное, чтобы была возможность работать.

Например, в 2024 году мы вырастили 22 млн тонн пшеницы, а уровень потребления пшеницы в Украине в год сегодня составляет около 6-7 млн тонн. Кукурузы, масличных и других видов аграрной продукции мы тоже производим больше, чем потребляем.

Рекорд по производству аграрной продукции у нас был в 2021 году, когда мы вырастили более 100 млн тонн зерновых и масличных. Сейчас из-за временной оккупации и заминированных полей этот показатель составляет в среднем 80 млн тонн. До полномасштабного вторжения у нас была хорошая тенденция к росту. Конечно, сразу после окончания войны мы не сможем сразу вернуться на довоенные показатели производства. Но в течение 5-7 лет мы сможем нарастить объемы производства, чтобы и экспортировать, и обеспечивать себя.

Кто такой Денис Марчук Денис Марчук – заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016-2017 гг.). В 2015 году – координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".

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