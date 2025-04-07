Цены бьют все рекорды: в Украине стремительно дорожает важный продукт

Ключевые тезисы:
- В Украине цены на масло достигли рекордной отметки
- Это произошло из-за определенного дефицита семян подсолнечника
- Средняя цена на масло - 77,5 грн
В марте подсолнечное масло достигло рекордной средней цены в 77,5 гривен за бутылку, что свидетельствует о его подорожании на 38% в течение года. Об этом рассказала руководитель аналитического отдела Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Светлана Литвин в интервью Униан.
Отмечается, что в последние месяцы на мировом рынке наблюдается парадоксальная ситуация - там много разного масла (кроме подсолнечного наиболее влиятельными являются пальмовое и соевое), но есть определенный дефицит семян подсолнечника, что стало следствием прошлогодних неурожаев.
По ее словам, государство отслеживает, чтобы объемы масла на внутреннем рынке не упали ниже уровня потребностей. Во всем остальном - цены регулируются рынком. Причем - рынком мировым.
"В Украине нет государственного регулирования на потребительские цены, цена в Украине формируется по рыночным принципам. Государство лишь отслеживает, чтобы в Украине оставались объемы для удовлетворения внутренних потребностей", - отмечает эксперт.
В марте УКАБ обнародовал результаты исследования продуктового рынка, где приводились данные о динамике цен на подсолнечное масло.
По подсчетам экспертов, цены за месяц увеличились на 4 процента, а за год - почти на 40%. Средняя цена на украинском рынке на масло - 77,5 грн.
Однако, Литвин отмечает, что цены в Украине очень долго держались на низком уровне.
"Масло - один из немногих продуктов питания, который имел постоянную цену в условиях войны. На уровне 66 гривен за 1 литр. И только с осени 2024 года цена на подсолнечное масло начала подниматься. Причиной роста стал меньший урожай семян подсолнечника как в Украине, так и в целом в мире, что привело к росту цен на подсолнечное масло", - добавила она.
Цены на продукты - последние новости
Как сообщал Главред, если в 2023 году цена на продуктовый набор для борща варьировалась от 136 до 179 грн в течение года, в 2024 году она составляла от 146 до 166 грн, то в марте 2025 года его стоимость достигла 190 грн.
В Украине дешевеет морковь, несмотря на ограниченное предложение на рынке. Производители отмечают, что причиной удешевления этого продукта является очень сдержанный спрос на морковь, в то время как качество этих корнеплодов в хранилищах стремительно ухудшается.
Кроме того, цены на овощи в Украине продолжают расти, и существенного удешевления ждать не стоит как минимум до мая. Внутреннее предложение от украинского производителя начнет появляться только в конце апреля.
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Что такое Украинский клуб аграрного бизнеса?
Украинский клуб аграрного бизнеса, также УКАБ - это объединение передовых агропромышленных компаний Украины. Деятельность УКАБ способствует эффективному ведению бизнеса в АПК Украины и охватывает практически все его процессы, от привлечения инвестиций до глобальных задач повышения эффективности работы аграрных компаний и разработки предложений по усовершенствованию аграрной политики, пишет Википедия.
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