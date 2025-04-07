Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Цены бьют все рекорды: в Украине стремительно дорожает важный продукт

Мария Николишин
7 апреля 2025, 13:18
115
Цены начали подниматься с осени 2024 года.
Цены бьют все рекорды: в Украине стремительно дорожает важный продукт
Цены на растительное масло / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы:

  • В Украине цены на масло достигли рекордной отметки
  • Это произошло из-за определенного дефицита семян подсолнечника
  • Средняя цена на масло - 77,5 грн

В марте подсолнечное масло достигло рекордной средней цены в 77,5 гривен за бутылку, что свидетельствует о его подорожании на 38% в течение года. Об этом рассказала руководитель аналитического отдела Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Светлана Литвин в интервью Униан.

Отмечается, что в последние месяцы на мировом рынке наблюдается парадоксальная ситуация - там много разного масла (кроме подсолнечного наиболее влиятельными являются пальмовое и соевое), но есть определенный дефицит семян подсолнечника, что стало следствием прошлогодних неурожаев.

видео дня

По ее словам, государство отслеживает, чтобы объемы масла на внутреннем рынке не упали ниже уровня потребностей. Во всем остальном - цены регулируются рынком. Причем - рынком мировым.

"В Украине нет государственного регулирования на потребительские цены, цена в Украине формируется по рыночным принципам. Государство лишь отслеживает, чтобы в Украине оставались объемы для удовлетворения внутренних потребностей", - отмечает эксперт.

В марте УКАБ обнародовал результаты исследования продуктового рынка, где приводились данные о динамике цен на подсолнечное масло.

По подсчетам экспертов, цены за месяц увеличились на 4 процента, а за год - почти на 40%. Средняя цена на украинском рынке на масло - 77,5 грн.

Однако, Литвин отмечает, что цены в Украине очень долго держались на низком уровне.

"Масло - один из немногих продуктов питания, который имел постоянную цену в условиях войны. На уровне 66 гривен за 1 литр. И только с осени 2024 года цена на подсолнечное масло начала подниматься. Причиной роста стал меньший урожай семян подсолнечника как в Украине, так и в целом в мире, что привело к росту цен на подсолнечное масло", - добавила она.

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, если в 2023 году цена на продуктовый набор для борща варьировалась от 136 до 179 грн в течение года, в 2024 году она составляла от 146 до 166 грн, то в марте 2025 года его стоимость достигла 190 грн.

В Украине дешевеет морковь, несмотря на ограниченное предложение на рынке. Производители отмечают, что причиной удешевления этого продукта является очень сдержанный спрос на морковь, в то время как качество этих корнеплодов в хранилищах стремительно ухудшается.

Кроме того, цены на овощи в Украине продолжают расти, и существенного удешевления ждать не стоит как минимум до мая. Внутреннее предложение от украинского производителя начнет появляться только в конце апреля.

Читайте также:

Что такое Украинский клуб аграрного бизнеса?

Украинский клуб аграрного бизнеса, также УКАБ - это объединение передовых агропромышленных компаний Украины. Деятельность УКАБ способствует эффективному ведению бизнеса в АПК Украины и охватывает практически все его процессы, от привлечения инвестиций до глобальных задач повышения эффективности работы аграрных компаний и разработки предложений по усовершенствованию аграрной политики, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

подсолнечное масло цены на продукты новости Украины
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Реальные переговоры будут осенью": эксперт сказал, что Путин задумал сделать летом

"Реальные переговоры будут осенью": эксперт сказал, что Путин задумал сделать летом

13:25Украина
Иран привел армию в готовность на фоне угроз Трампа: что известно о новой войне

Иран привел армию в готовность на фоне угроз Трампа: что известно о новой войне

11:54Мир
Украинцам придется затянуть пояса: сколько будет стоить Пасхальная корзина 2025

Украинцам придется затянуть пояса: сколько будет стоить Пасхальная корзина 2025

11:25Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
В 2025 году Украина может остаться без популярного фрукта: в чем причина

В 2025 году Украина может остаться без популярного фрукта: в чем причина

Мощный ветер, мороз и гололедица: какие регионы будет засыпать снегом

Мощный ветер, мороз и гололедица: какие регионы будет засыпать снегом

Люди, которые доживают до 100 лет, едят одни и те же 10 продуктов

Люди, которые доживают до 100 лет, едят одни и те же 10 продуктов

Карта Deep State онлайн за 7 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 7 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Украину накрыла мощная магнитная буря: штормить будет не один день

Украину накрыла мощная магнитная буря: штормить будет не один день

Последние новости

13:25

"Реальные переговоры будут осенью": эксперт сказал, что Путин задумал сделать летом

13:18

Цены бьют все рекорды: в Украине стремительно дорожает важный продукт

12:50

Куда спряталась собака: найдите животное в комнате за 5 секунд

12:46

Всего 15 минут и трубы будут чистыми: как прочистить жирный засор в раковине

12:44

Сергей Дейнеко побывал в боевых подразделениях на востоке Украины (видео)

Шапран: Тарифы Трампа - это способ давления на переговорах с Китаем и ЕвросоюзомШапран: Тарифы Трампа - это способ давления на переговорах с Китаем и Евросоюзом
12:34

Пятна от чая и кофе исчезнут за 2 минуты: опытная хозяйка поделилась средством

12:28

"Изменяет тебе": Настя Каменских ошеломила своим заявлением

12:28

Евровидение-2025: за месяц до конкурса у Украины появился новый конкурент

12:20

Как спасти увядающие цветы: простой садовый трюк реанимирует растение за 2 дня

Реклама
12:18

В Украине назревает дефицит популярного продукта: что будет с ценами

11:54

Иран привел армию в готовность на фоне угроз Трампа: что известно о новой войне

11:50

"Ушла именно поэтому": куда пропала молчунья Стоцкая и как она сейчас живет

11:37

Трамп объявил торговую войну всем: аналитик назвал главную цель президента США

11:34

Украинцам могут начислить дополнительные 4 000 гривен за свет: какая причина

11:34

Что посеять в апреле на рассаду: список овощей и цветов

11:25

Украинцам придется затянуть пояса: сколько будет стоить Пасхальная корзина 2025

11:02

Трамп снисходителен к Путину: политолог назвал главный страх президента США

10:56

Китайский гороскоп на завтра 8 апреля: Змеям - лень, Собакам - злость

10:53

Ежемесячная доплата в 2000 гривен для педагогов: кто и где сможет ее получить

10:33

3 знака зодиака, которых ждут судьбоносные перемены к 10 апреля

Реклама
10:31

"Это унизительно": 80-летнего актера "Игры в кальмара" осудили за домогательства

10:30

Гороскоп на завтра 8 апреля: Весам - крупная сумма денег, Рыбам - удача

10:26

Загадочные смерти, духи прошлого и мистические ритуалы: художница Олеся Бондарь рассказала, как создавали сериал "Злые духи" для телеканала 2+2

10:12

Трамп удивил заявлением о бомбардировке Украины РоссиейВидео

09:59

"Мамина копия": Андрей Данилко показался на редком кадре со своей мамой

09:50

Намело 30 см снега и мороз -18: синоптики назвали регионы, где ударят заморозкиВидео

09:41

Эликсир для упыря: как российская наука варит бессмертие для Кремлямнение

09:40

Рынок валют "потрусило": эксперты сказали, покупать ли доллар и евро на этой неделе

09:39

Яблоки будет некуда девать: что налить под дерево весной

09:28

Как убрать запах чеснока на руках: эксперты посоветовали эффективное средство

08:42

"Они этого не делают": Рютте сказал, что должна сделать РФ для завершения войны

08:31

Карта Deep State онлайн за 7 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

08:14

"Могут вправить мозг": украинская певица рассказала, что происходит с Потапом

07:50

Темпы оккупации снизились в 5 раз: сколько территорий РФ захватила с ноября

07:10

Оптическая иллюзия для гениев: за 5 секунд надо угадать животное на рисунке

06:49

Ситуация обостряется: ВС РФ продвинулись на трех направлениях и давят возле Лимана

06:28

На Ковчег Трампа пустят только богатыхмнение

05:50

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 5 секунд найти сумку

05:00

В тактике россиян произошел сбой: что было не так с массированной ракетной атакой

04:30

В 100 раз вкуснее, чем в ресторане: рецепт идеального соуса для пиццы

Реклама
03:32

"В Европе есть новый военный союз": названы условия сотрудничества и роль УкраиныВидео

03:00

Оптическая иллюзия: найдите спрятавшегося во дворе кота за 5 секунд

01:30

Очень яркий юноша: Шевченко показал редкое фото младшего из четырех сыновей

00:36

Искала Афину среди обломков: первые секунды после удара глазами выжившей матери в Кривом РогеФотоВидео

06 апреля, воскресенье
23:59

После разоблачения от Кондратюка: актер Ярошенко объяснил свой побег из страны

23:24

Ход Трампа с пошлинами: в Москве зря радуютсямнение

23:10

В жизни начнется "черная полоса": что нельзя делать 7 апреля, приметы

23:02

Известный режиссер признался, почему не хочет сотрудничать с Гросу: "Очень сложно"

22:53

Уже не Германия: СМИ назвали лидера по числу просителей убежища в ЕС

21:56

Теория революций и перспективы протестов в Турциимнение

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять