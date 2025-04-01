Тарифы, пенсия, выплаты, цены: чего ожидать украинцам с 1 апреля

Ключевые изменения в социальной и коммунальной сферах.

https://glavred.info/economics/tarify-pensiya-vyplaty-ceny-chego-ozhidat-ukraincam-s-1-aprelya-10652264.html Ссылка скопирована

Какие изменения ожидают украинцев с 1 апреля / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Основные изменения:

Повысятся некоторые пенсии

Изменится выплата по медицинскому страхованию

Тарифы для населения не изменятся

С 1 первого апреля 2025 года в Украине увеличится размер пенсионного обеспечения для определенной категории людей, а также изменятся выплаты по медицинскому страхованию. Подробнее в материале Главреда.

Пенсии

В апреле 2025 года автоматически пересчитают пенсии работающим пенсионерам, а пострадавшим от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания начнут выплачивать проиндексированные в марте страховые выплаты.

видео дня

Тарифы

Повышение тарифов на коммунальные услуги не планируется, по крайней мере до 30 апреля тарифы на электроэнергию будут оставаться на уровне 4,32 грн/кВт-ч, а для владельцев двухзонных счетчиков ночью - 2,16 грн/кВт-ч. Цена газа также не изменится и составит 7,96 грн за кубометр. Что касается водоснабжения, на общегосударственном уровне изменений не было объявлено, но на местном уровне органы власти могут корректировать тарифы. Также в Украине досрочно завершится отопительный сезон, что позволит сэкономить на коммунальных услугах.

Выплаты

Не изменится помощь внутренне перемещенным лицам. Выплаты продлены автоматически и без дополнительных обращений. Обратите внимание, что в течение периода получения помощи постоянно будет происходить проверка на соответствие критериям для получения выплат. Лица, которые обращаются за выплатами ВПЛ впервые, могут оформить справку внутренне перемещенного лица и подать заявку на получение денежной поддержки для всей семьи через мобильное приложение "Дія".

Гарантированно украинцы будут получать жилищные субсидии на отопительный сезон 2024-2025 годов. Расчет субсидии будет проведен автоматически для всех, кому была назначена субсидия на неотапливаемый период 2024 года или чья субсидия составила 0,00 грн.

По-новому будут оплачиваться и больничные. С 4 апреля застрахованным лицам, в том числе тем, которые осуществляют предпринимательскую или иную деятельность и одновременно работают на условиях трудового договора, предоставляется пособие по временной нетрудоспособности, по беременности и родам по основному месту работы или по месту работы по совместительству.

За первые 5 дней после несчастного случая страхователь выплачивает пострадавшему дни временной нетрудоспособности за собственные средства. С 6 дня временной нетрудоспособности финансирование больничных осуществляется ПФУ. Размер выплаты - 100% средней зарплаты (налогооблагаемого дохода) независимо от страхового стажа работника.

Ранее Главред писал, что по всей Украине могут начать выключать воду, а подачу воды будут осуществлять по графику. Об этом заявил нардеп и член Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Богдан Кицак.

Первые прецеденты начали появляться в Ровно и Ивано-Франковске. Причиной отключения воды становятся долги. Сейчас уровень задолженности по всей стране составляет десятки миллиардов гривен, говорит Кицак.

Кроме того, в пресс-службе ДТЭК рассказали, как получать меньшие счета за электроэнергию. Самое главное, чтобы избежать переплат за коммунальные услуги, важно вовремя и корректно передавать показания счетчиков.

"Ежемесячно ДТЭК фиксирует ваши данные и передает их поставщику, который уже формирует платежку. Если сделать это вовремя - с 30 марта по 3 апреля, тогда вы оплатите только за реально потребленную электроэнергию", - пояснила специалист.

Читайте также:

Что известно о ДТЭК? ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины. Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред