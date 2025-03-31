По всей Украине могут появиться графики подачи воды: причина очень серьезная

Украинцы задолжали миллиарды гривен, из-за чего могут начать массово отключать воду.

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В Украине могут ввести графики подачи воды / Колаж: Главред, фото: pixabay

Что известно:

По всей Украине могут начать отключать воду по графикам

В Украине большая задолженность по коммунальнім услугам

По всей Украине могут начать выключать воду, а подачу воды будут осуществлять по графику. Об этом заявил нардеп и член комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Богдан Кицак.

Первые прецеденты начали появляться в Ровно и Ивано-Франковске. Причиной отключения воды становятся долги. Сейчас уровень задолженности по всей стране составляет десятки миллиардов гривен, говорит Кицак.

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"Прецеденты, которые сейчас появляются в Ровно, Ивано-Франковске и так далее, они дальше будут распространяться по всей Украине. Уровень задолженности, если мы суммируем по всей Украине, он насчитывается на десятки миллиардов. Поэтому нужно выходить из этой ситуации. Эффективен ли такой выход из ситуации? Посмотрим. Сейчас будет всенародное недовольство по примеру Ровно, Франковска, потом в других городах. Но вместе с тем нужно находить какое-то эффективное решение", - сказал нардеп.

Смотрите видео с заявлением нардепа Кицака:

В Украине могут появиться графики подачи воды / фото: скриншот

В то же время председатель подкомитета по энергетической безопасности по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Виктория Гриб уточнила, что задолженность населения сейчас составляет 8 миллиардов гривен.

"Как по мне, нам нужно сделать фонд для населения, которое не может платить коммунальные услуги", - сказала она.

Повышение коммунальных услуг в Украине - что известно

Напомним, как сообщал Главред, электроэнергия в Украине подорожает. В Yasno объяснили, кому из украинцев придется платить больше.

В то же время директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал, ожидать ли повышения тарифов на свет. В то время как бизнес платит рыночную цену, ситуация для населения остается сложной.

Кроме этого, с апреля украинцы получат новую платежку за газ. Появились графики проведения проверок и расценки на апрель 2025 года.

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