Цены на борщевой набор взлетели: популярные овощи выросли в стоимости

Только один овощ из борщевого набора снизился в цене.

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Цены на овощи из борщевого набора изменились / Колаж: Главред, фото: pixabay

Что сообщили аналитики:

Картофель снизился в цене

Цены на капусту, свеклу и лук выросли

В Украине за предыдущую неделю многие овощи выросли в цене. В частности речь идет о капусте, свекле и луке, входящих в борщевой набор. Об этом сообщили аналитики EastFruit.

По их данным, капусту раньше продавали по 34-40 грн/кг, а сейчас она стоит от 42 до 45 грн/кг. Выросла стоимость и свеклы. Этот овощ теперь стоит 18-25 грн/кг по сравнению с 17-20 грн/кг ранее.

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Почему растут цены на продукты в Украине / Главред: Инфографика

Лук появился на полках магазинов с новой ценой от 14 до 16 грн/кг, хотя раньше его можно было купить по 12-14 грн/кг.

Единственным овощем, цена на который не увеличилась, а наоборот уменьшилась, стал картофель. Минимальная цена картофеля составляет 16 грн/кг, тогда как неделей ранее она была на уровне 18 грн/кг.

Аналитики отметили, что картофель стал исключением из-за низкого спроса и увеличения предложения. Именно поэтому аграрии снизили стоимость этого продукта.

Цены на продукты - последние новости

Напомним, Главред писал, что в марте 2025 года цена на пшеничную муку снизилась на 16%. Эксперты предполагают, что причиной этого может быть решение розничных сетей сделать скидки перед Пасхальными праздниками.

Ранее сообщалось, что до мая снижения цен на овощи не ожидается. В марте существенно подорожали морковь - на 30% (до 47 грн за килограмм), помидоры - на 39% (до 133 грн за килограмм), свекла - на 13% (до 27 грн за килограмм) и чеснок - на 14% (до 182 грн за килограмм).

Накануне стало известно, что по состоянию на конец марта в мясном сегменте больше всего выросли цены на куриное мясо. Его стоимость увеличилась на 2-10% в зависимости от части.

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