На Пасху будет доступен всем: в Украине стремительно дешевеет популярный продукт

Главное:
- Пшеничная мука упала в цене на 16%
- В Украине подорожали рис, гречка, сахар и масло
В марте 2025 года цена на пшеничную муку снизилась на 16%. Эксперты предполагают, что причиной этого может быть решение розничных сетей сделать скидки перед Пасхальными праздниками. При этом цена на сырье за последний месяц не снизилась.
Об этом стало известно из анализа Главреду ежемесячного мониторинга цен на продукты питания Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ). Отмечается, что на рынке круп мука стала единственным товаром, который снизился в стоимости.
Гречневая крупа и рис несколько повысились в цене - 4% и 1% соответственно. Так же подорожали сахар (+4%) и масло (+2%). Неизменными остались цены на макаронные изделия.
"Подсолнечное масло продолжает дорожать из-за стабильно высокой стоимости семян подсолнечника в оптовых закупках. Стоимость подсолнечника росла в связи с активным спросом на перерабатывающих предприятиях и ограниченным предложением из-за меньшего урожая 2024 года. Соответственно цена подсолнечного масла на полках магазина в среднем выросла на 4% за последний месяц", - отметили в УКАБ.
Цены на продукты в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что в Украине, по данным аналитиков EasyFruit, снова снижаются цены на картофель. Это связано с крайне низким спросом на данный продукт.
Ранее аналитики сообщали, что в Украине цены на помидоры начали стремительно снижаться. Одной из причин падения цены на овощ - увеличение поставок помидоров из Турции.
Накануне заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук рассказал, что в Украине ожидается колебание цен на яйца, особенно перед Пасхой, когда спрос на этот продукт, вместе с ценами, традиционно растет.
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Что такое Украинский клуб аграрного бизнеса?
Украинский клуб аграрного бизнеса, также УКАБ - это объединение передовых агропромышленных компаний Украины. Деятельность УКАБ способствует эффективному ведению бизнеса в АПК Украины и охватывает практически все его процессы, от привлечения инвестиций до глобальных задач повышения эффективности работы аграрных компаний и разработки предложений по усовершенствованию аграрной политики, пишет Википедия.
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