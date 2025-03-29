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Доллар внезапно "просел": каким будет курс валют 31 марта

Руслана Заклинская
29 марта 2025, 18:47
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Национальный банк Украины снизил курс доллара на последний день марта.
Доллар внезапно 'просел': каким будет курс валют 31 марта
Курс валют в Украине / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Вы узнаете:

  • Каким будет курс валют в Украине 31 марта
  • Что происходит с валютой на межбанке и наличном рынке

Национальный банк Украины снизил курс доллара к гривне на понедельник, 31 марта. За месяц доллар подешевел на 4 копейки. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара на последний день марта установили на уровне 41,48 грн/долл. То есть гривня укрепилась на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

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Относительно европейской валюты курс гривни остался на предыдущем уровне. Официальный курс евро на понедельник установлен на уровне 44,75 грн за один евро.

На межбанковском валютном рынке Украины 28 марта котировки гривни к доллару установились на уровне 41,47/41,50 грн/долл., а евро - 44,71/44,73 грн/евро. В то же время на наличном рынке доллар подешевел на 5 копеек, снизившись до 41,75 грн/долл.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс доллара в Украине - новости по теме

Напомним, курс доллара в Украине может значительно вырасти в ближайшие недели. Аналитики прогнозируют, что в среднесрочной перспективе (2-4 месяца) возможно повышение спроса на валюту, что может привести к изменению курса до 41,80-42,50 грн/долл.

Также доктор экономических наук Алексей Плотников заявил, что курс доллара в Украине будет оставаться нестабильным в марте и апреле 2025 года, и нет признаков его снижения. Он отметил, что в ближайшие месяцы не следует ожидать укрепления гривни, а доллар может достичь 42 гривен.

Как сообщал Главред, в течение следующей недели на валютном рынке ожидается относительное спокойствие. Курс доллара будет колебаться в пределах 41,4-41,8 грн за 1 доллар.

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Что такое Национальный банк Украины?

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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