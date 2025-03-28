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В Украине заработают новые правила оплаты больничных: что изменится

Марина Фурман
28 марта 2025, 16:41
49
Новые правила оплаты больничных в Украине начнут действовать уже с 4 апреля.
врач, деньги
Украинцев ждут новые правила оплаты больничных / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какие изменения предусматривают новые правила оплаты больничных
  • Когда начнут действовать нововведения

С 4 апреля 2025 года будут действовать новые правила оплаты больничных. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда.

Согласно новым правилам, украинцы, которые работают по трудовому договору, смогут получать пособие в связи с временной нетрудоспособностью не только по основному месту работы, но и по месту работы по совместительству.

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Изменения также касаются лиц, осуществляющих предпринимательскую или иную деятельность, а также работающих по совместительству.

Указанная норма будет применяться к страховым случаям, которые будут приняты с 4 апреля 2025 года. В то же время изменениями не предусмотрены ограничения по количеству мест работы по совместительству застрахованных лиц, по которым они имеют право получить страховые выплаты.

Также уточняется, если человек потерял трудоспособность из-за несчастного случая и при этом находится в трудовых отношениях с другим страхователем (по другому месту работы, чем то, где произошел несчастный случай), такой страхователь оплачивает пострадавшему первые пять дней временной нетрудоспособности за собственные средства. Выплата составит 100% средней заработной платы, независимо от страхового стажа работника.

С шестого дня болезни выплаты больничных начинает осуществлять Пенсионный фонд Украины.

Выплаты для украинцев - новости по теме

Как писал Главред, в марте 2025 года в Украине проведут индексацию пенсий на 11,5%, однако работающие пенсионеры получат перерасчет выплат только в апреле. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

Напомним, министр социальной политики Оксана Жолнович сообщила, что воспитанники интернатов в Украине смогут получить от государства помощь в виде уплаты первого взноса за собственное жилье. По ее словам, такой шаг будет способствовать формированию социальной ответственности и финансовой грамотности.

В марте 2025 года украинцы будут иметь возможность подать заявку на финансовую поддержку от Благотворительной организации "СОС Детские городки Украины". Главная цель инициативы - развитие малого бизнеса через обучение и предоставление грантовых средств в размере 180 тысяч гривен. Проект действует в Киевской, Полтавской и Львовской областях.

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Пенсионный фонд Украины (ПФУ)

Пенсионный фонд Украины - центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой общего обязательного государственного пенсионного страхования; проводит сбор, аккумуляцию и учет страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объеме финансирование и выплату пенсий, социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины; обеспечивает выплату пенсий и социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины

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