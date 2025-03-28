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Украинцам посоветовали проверить банковские карты: в чем причина

Марина Фурман
28 марта 2025, 15:12
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Украинцы получили 384 миллиона гривен Национального кэшбэка за февраль.
кредитная карта, гривна
В "Дії" напомнили, куда можно потратить средства из кэшбэка / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вкратце:

  • Украинцам начислили кэшбек за февраль
  • На карточки уже поступили деньги

Украинцам начислили Национальный кэшбек за февраль, деньги уже должны были поступить на карты. Об этом сообщили в Telegram-канале "Дія".

В сообщении говорится, что кэшбек получили 3 млн украинцев.

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"Проверяйте карточки - выплату Национального кэшбэка уже зачислены. Более 3 млн украинцев получили 384 млн грн кэшбека, накопленного в феврале за покупку товаров от украинских производителей", - написали в пресс-службе.

В "Дії" напомнили, что кэшбек можно потратить на отдельные услуги, в частности на:

  • коммунальные услуги;
  • транспорт;
  • медицину;
  • образование;
  • страхование;
  • покупку книг, лекарств и медицинских изделий;
  • благотворительность или донаты на ВСУ.

Напоминаем, чтобы получать кэшбэк ежемесячно на карту, нужно покупать товары от украинских производителей, которые участвуют в программе, в магазинах, поддерживающих кэшбэк (список товаров, на которые распространяется кэшбэк, будет публиковаться на официальном сайте госпрограммы "Зроблено в Україні"). Оплатите покупку банковской картой, для которой оформляли разрешение на передачу данных и получайте 10% кэшбэка от приобретения украинского товара на специальный счет.

Также кэшбек распространяется на лекарства украинского производства, вино без добавления спирта и медовые напитки.

Выплаты в Украине - новости по теме

Как писал Главред со ссылкой на Дениса Шмыгаля, в течение года минимальная заработная плата в Украине не будет меняться. По словам премьера, в бюджете 2025 года увеличение минимальной зарплаты не предусмотрено.

Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине планируется индексация пенсий для работающих пенсионеров. Начиная с 1 апреля, пенсионные выплаты вырастут для почти 630 тысяч человек.

В то же время эксперт Сергей Коробкин рассказал, что после перерасчета пенсия может как вырасти, так и уменьшиться, поскольку учитывается не только дополнительный стаж, но и уровень заработка. Если пенсионер в последние годы получал более низкую зарплату, это может снизить коэффициент дохода и, соответственно, немного уменьшить выплаты.

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  • оплата штрафов за нарушение ПДД;
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