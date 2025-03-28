Украинцам посоветовали проверить банковские карты: в чем причина

Вкратце:
- Украинцам начислили кэшбек за февраль
- На карточки уже поступили деньги
Украинцам начислили Национальный кэшбек за февраль, деньги уже должны были поступить на карты. Об этом сообщили в Telegram-канале "Дія".
В сообщении говорится, что кэшбек получили 3 млн украинцев.
"Проверяйте карточки - выплату Национального кэшбэка уже зачислены. Более 3 млн украинцев получили 384 млн грн кэшбека, накопленного в феврале за покупку товаров от украинских производителей", - написали в пресс-службе.
В "Дії" напомнили, что кэшбек можно потратить на отдельные услуги, в частности на:
- коммунальные услуги;
- транспорт;
- медицину;
- образование;
- страхование;
- покупку книг, лекарств и медицинских изделий;
- благотворительность или донаты на ВСУ.
Напоминаем, чтобы получать кэшбэк ежемесячно на карту, нужно покупать товары от украинских производителей, которые участвуют в программе, в магазинах, поддерживающих кэшбэк (список товаров, на которые распространяется кэшбэк, будет публиковаться на официальном сайте госпрограммы "Зроблено в Україні"). Оплатите покупку банковской картой, для которой оформляли разрешение на передачу данных и получайте 10% кэшбэка от приобретения украинского товара на специальный счет.
Также кэшбек распространяется на лекарства украинского производства, вино без добавления спирта и медовые напитки.
Выплаты в Украине - новости по теме
Как писал Главред со ссылкой на Дениса Шмыгаля, в течение года минимальная заработная плата в Украине не будет меняться. По словам премьера, в бюджете 2025 года увеличение минимальной зарплаты не предусмотрено.
Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине планируется индексация пенсий для работающих пенсионеров. Начиная с 1 апреля, пенсионные выплаты вырастут для почти 630 тысяч человек.
В то же время эксперт Сергей Коробкин рассказал, что после перерасчета пенсия может как вырасти, так и уменьшиться, поскольку учитывается не только дополнительный стаж, но и уровень заработка. Если пенсионер в последние годы получал более низкую зарплату, это может снизить коэффициент дохода и, соответственно, немного уменьшить выплаты.
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"Дія " - это приложение в котором все необходимые документы в одном месте, в вашем смартфоне.
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