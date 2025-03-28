В Украине хотят обновить правила перевода средств: что изменится

Вы узнаете:
- Какие изменения ждут украинцев во время перевода средств
- Когда заработают нововведения
Национальный банк планирует сделать денежные переводы с карты на карту более прозрачными. Поэтому регулятор предложил финансовым учреждениям предоставлять клиентам более подробную информацию о получателях платежей, в частности их имена и реквизиты счета. Об этом говорится в тексте постановления, опубликованном на официальном сайте НБУ.
Изменения могут вступить в силу уже с 1 октября 2025 года.
Чтобы сделать денежные переводы с карты на карту более безопасными, НБУ хочет обязать банки предоставлять клиентам расширенные сведения о получателе. Даже если он является клиентом другого финансового учреждения.
Если изменения заработают, то отправитель сможет увидеть имя и номер счета получателя. Если получатель - юридическое лицо, то будет отображаться код по ЕГРПОУ.
"Эквайр обязан по платежной операции, инициированной в пользу физического лица, передать эмитенту платежного инструмента плательщика уникальный (полный) номер платежного инструмента/номер счета получателя в формате IBAN или номер электронного кошелька получателя", - говорится в постановлении.
Кроме того, может заработать еще одно важное нововведение. Изменение будет касаться уточнения требований к оформлению платежных инструкций и определения обязательных реквизитов.
Для онлайн-платежей финансовые учреждения должны будут сообщать плательщикам полное название банка перед тем, как они осуществят перевод с карты.
Тарифы в Украине - последние новости
Как писал Главред, с 1 апреля 2025 года для клиентов банка Ощадбанк изменятся тарифы за обслуживание текущего счета с использованием платежных карт. Например, владельцам корпоративных карт придется платить за переводы средств на другие карты Ощадбанка по реквизитам карты в банкоматах и терминалах - 0,5% от суммы +3 гривны.
А за безналичные переводы средств в терминалах с картой по произвольным реквизитам нужно будет заплатить 1% от суммы (минимальная комиссия банка составит 10 гривен, максимальная - не будет превышать 1000 гривен).
Также с 1 апреля оператор связи Vodafone будет предлагать бизнес-клиентам обновленную линейку тарифов Business. Пользователи будут получать больший объем услуг, но вынуждены будут больше платить за тарифные планы.
Кроме того, тарифы на газ в Украине могут вырасти уже летом 2025 года. Новая цена на газ для потребителей может вырасти до 9,5-10 грн за кубометр, об этом рассказал председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.
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Что такое Национальный банк Украины?
Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".
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