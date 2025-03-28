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Гасить кредиты станет проще: в Украине введут новые условия для фермеров

Марина Фурман
28 марта 2025, 11:04
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Для бизнеса с ВОТ введут временный запрет на принудительное взыскание долгов по кредитам.
фермеры, деньги
ВР одобрила смягчение кредитных условий для фермеров / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вкратце:

  • В Украине смягчили условия кредитования для фермеров с имуществом в оккупации
  • Документ поддержали 273 народных депутата

Верховная Рада Украины поддержала смягчение условий кредитования для фермеров, чье имущество осталось в оккупации. Соответствующее решение поддержали 273 депутата. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в своем Telegram.

Он объяснил, что с началом войны многие фермеры были вынуждены эвакуироваться с оккупированных территорий, оставив свои ресурсы, но с них до сих пор требуют уплату кредитов за это имущество.

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"Они не предали Украину, но теперь должны платить за то, чего даже не имеют. Выплатить эти кредиты они не имеют возможности. Потому что их имущество и бизнес остался в оккупации. Они не имеют к нему доступа", - написал Гончаренко.

Согласно законопроекту, на период военного положения запрещается принудительно взимать долги с людей, чье залоговое имущество осталось в оккупации или на территории активных боевых действий. То же касается и объектов лизинга.

Также фермерам продлевают срок действия кредита и договоров, заключенных для обеспечения выполнения обязательств на срок приостановления начисления и уплаты соответствующего денежного обязательства.

В сообщении также говорится, что во время приостановления выплаты кредита процесс принудительного взыскания долгов будет остановлен.

Помощь украинцам - последние новости

Напомним, министр социальной политики Оксана Жолнович сообщила, что воспитанники интернатов в Украине смогут получить от государства помощь в виде уплаты первого взноса за собственное жилье. По ее словам, такой шаг будет способствовать формированию социальной ответственности и финансовой грамотности.

Как писал Главред, в марте 2025 года украинцы будут иметь возможность подать заявку на финансовую поддержку от Благотворительной организации "СОС Детские городки Украины". Эта инициатива реализуется в рамках проекта "Социально-экономическое укрепление уязвимых украинских семей", направленного на поддержку предпринимательства.

Кроме того, украинцы, которые бесплатно разместили у себя внутренне перемещенных лиц, могут оформить помощь от государства по программе "Приют". Граждане смогут покрывать расходы на жилищно-коммунальные услуги выплатой в размере 450 гривен за каждого размещенного человека. Ее будут предоставлять ежемесячно в течение 6 месяцев, но затем она автоматически продлевается на такой же срок.

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Кто такой Алексей Гончаренко?

Алексей Гончаренко - украинский политический и общественный деятель, депутат Верховной Рады Украины VIII и IX сост., член фракции Европейская Солидарность, член украинской делегации в ПАСЕ, президент Комитета ПАСЕ по миграции, беженцам и перемещенным лицам.

В августе-ноябре 2014 - председатель Одесского областного совета, депутат Одесского городского совета V и VI созывов (2006-2014), заместитель председателя Одесского горсовета.

В 2005-2014 годах - член Партии регионов, сторонник предоставления русскому языку статуса государственного в Украине.

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