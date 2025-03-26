Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Помощь на оплату коммунальных услуг: как получать 450 гривен ежемесячно

Анна Косик
26 марта 2025, 16:38
79
Государство будет компенсировать расходы на коммунальные услуги в течение 6 месяцев.
субсидии, деньги, комуналка
Для получения помощи украинцы должны обратиться в ПФУ / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Что сообщили в министерстве:

  • Украинцы могут ежемесячно получать 450 гривен
  • Оформление помощи доступно не всем украинцам

Украинцы, которые бесплатно разместили у себя внутренне перемещенных лиц, могут оформить помощь от государства по программе "Приют". Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.

Граждане смогут покрывать расходы на жилищно-коммунальные услуги выплатой размером в 450 гривен за каждого размещенного человека. Ее будут предоставлять ежемесячно в течение 6 месяцев, но потом она автоматически продлевается на такой же срок.

видео дня

Чтобы получить эту выплату впервые необходимо обратиться в Пенсионный фонд онлайн или офлайн. Владелец жилья и представитель семьи переселенцев должны подать заявление установленной формы.

Если же украинцы уже ранее получали компенсацию в рамках программы Приют, то следующую помощь предоставят им автоматически, без дополнительного обращения.

Коммунальные услуги в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что с 1 по 30 апреля 2025 года, несмотря на многие предостережения экспертов о вероятности поднятия тарифа на электроэнергию, украинцы будут платить за свет все еще 4,32 грн/кВт-ч.

Накануне председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что тарифы на газ в Украине могут вырасти уже летом 2025 года. Новая цена на газ для потребителей может вырасти до 9,5-10 грн за кубометр.

Премьер-министр Денис Шмыгаль ранее предупреждал, что в ближайшее время в Украине не будут повышать коммунальные тарифы на электроэнергию. Изменений не будет и после окончания отопительного сезона, намеченного на 30 апреля.

Другие новости:

Что за ведомство Минсоцполитики?

Министерство социальной политики Украины (рус. Министерство социальной политики Украины) - государственный орган исполнительной власти Украины, работающий в сфере социальной политики, общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования, волонтерской деятельности, по вопросам семьи и детей, оздоровления и отдыха детей, усыновления и защиты прав детей, предотвращения насилия в семье, противодействия торговле людьми, а также защиты прав депортированных по национальному признаку лиц, вернувшихся в Украину, обеспечения равных прав и возможностей для детей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

квитанции комуналка ПФУ новости Украины денежная помощь
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"F-18 стартуют": появился полный текст секретного чата команды Трампа в Signal

"F-18 стартуют": появился полный текст секретного чата команды Трампа в Signal

17:31Мир
Европа отказалась от идеи миротворцев в Украине и предлагает альтернативу - СМИ

Европа отказалась от идеи миротворцев в Украине и предлагает альтернативу - СМИ

17:18Война
Генштаб жестко ответил на обвинения РФ в "нарушении условий прекращения огня"

Генштаб жестко ответил на обвинения РФ в "нарушении условий прекращения огня"

16:14Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 26 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 26 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на завтра 27 марта: Тельцам - удовольствие, Стрельцам - приятная встреча

Гороскоп на завтра 27 марта: Тельцам - удовольствие, Стрельцам - приятная встреча

Конфискуют все имущество: нардепа Гунько приговорили к заключению за взятку

Конфискуют все имущество: нардепа Гунько приговорили к заключению за взятку

Наталья Могилевская заговорила о супружеских изменах - причина

Наталья Могилевская заговорила о супружеских изменах - причина

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 26 марта (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 26 марта (обновляется)

Последние новости

17:51

Как отмыть духовку народными методами: способ, который порадует хозяек

17:46

Что можно сделать из старого варенья - как использовать без риска для здоровья

17:31

Очень вкусный паштет из 1 банки секретной начинки: рецепт просто фантастический

17:31

Удары по приграничью и заход ДРГ: россияне хотят прорваться в еще одну область

17:31

"F-18 стартуют": появился полный текст секретного чата команды Трампа в SignalФото

РФ отправила на переговоры в Саудовскую Аравию шантажиста, который помогал делить Каспийское море - ЛакийчукРФ отправила на переговоры в Саудовскую Аравию шантажиста, который помогал делить Каспийское море - Лакийчук
17:18

Европа отказалась от идеи миротворцев в Украине и предлагает альтернативу - СМИ

17:04

Как "навсегда" вывести сорняк: названы два простых, но сверхэффективных способа

16:40

Строительство Национального мемориального кладбища: "Автострада" пожаловалась в АМКУ относительно дискриминационных требований тендера

16:38

Помощь на оплату коммунальных услуг: как получать 450 гривен ежемесячно

Реклама
16:14

Генштаб жестко ответил на обвинения РФ в "нарушении условий прекращения огня"

16:12

Цены подскочили на 17%: сколько в этом году украинцам обойдется пасхальный набор

16:08

Умерла Каркуша из "Спокойной ночи, малыши!"

16:05

Как убрать толстый слой нагара на сковороде: простой и очень эффективный способВидео

16:01

В ЕС назвали условие для снятия санкций с РФ: на что должен пойти Путин

15:49

Суп из двух ингредиентов с необычным вкусом - сытный и простойВидео

15:41

Украина и США согласовали списки объектов для энергетического перемирия, но есть нюанс

15:37

Семьи с детьми могут ежемесячно получать по 8000 гривен: как оформить помощь

15:26

Чем закончится для РФ нарушение перемирия на море - у Зеленского ответили

15:18

"Реакция будет сокрушительной": Рютте резко пригрозил Путину

14:55

РФ оборудовала новые площадки для запуска "Шахедов" по Украине – СМИ

Реклама
14:54

В Украине ввели новые правила выплаты пенсий: что изменилось для всех украинцев

14:26

Депардье, которого судят за сексуальное насилие, оправдался "российской натурой"

14:21

Интенсивные дожди и похолодание: Украину накроет мощный циклон

14:16

Что делать, если вода постоянно течет в унитаз: быстрое и простое решение

14:12

Соглашение о Черном море выглядит как список желаний Кремля - The Guardian

14:06

Недоверие к НАБУ, САП и ВАКС почти столь же сильное, как и к пророссийским политикам, – Центр Разумкова

14:00

Урожайный и с отличным вкусом: опытная огородница назвала самый лучший сорт свеклы

13:58

В Минэнерго сообщили, сколько украинцы будут платить за электроэнергию в апреле

13:56

У Трампа указали на интересный нюанс в Будапештском меморандуме: возник скандал

13:31

Топ-3 антитренда, которые снова в моде - эксперт рекомендует

13:30

Оживет полумертвый спатифиллум: садовод поделилась секретами ухода за цветком

13:25

Продвижение в Белгородской области: какую задачу могут выполнять ВСУ

13:22

Эксперты призывают посыпать пол сахарной пудрой в апреле: для чего это

12:57

Неузнаваема: звезда "Москва слезам не верит" появилась на похоронах

12:43

Россия и Украина "поделили" Черное море: что изменилось и чего ждать украинцам

12:38

Мыши будут убегать сами: 3 растения, которые стоит посадить возле дома

12:35

Изменения коснулись почти всех тарифов: известный оператор связи обновляет цены

12:26

Какие цветы сажать весной в саду и на клумбе: названы идеальные варианты

12:10

Россия планирует завершить войну до 2026 года – Скибицкий

12:10

"Мистика - это не шутки": шоураннер Владимир Москалец о съемках сериала "Злые духи" на 2+2

Реклама
12:00

Сегодня нельзя обижаться и злиться: какой церковный праздник 26 марта, приметы

11:51

России выгодно морское перемирие, а у Трампа уже нет козырей - ЛакийчукВидео

11:32

Сколько Украина сбила баллистических ракет с 2022 года: Игнат дал ответ

11:25

alyona alyona призналась, что набрала 17 килограммов - что произошло

10:57

Британия сделала заявление и обратилась к Путину: к чему призывают диктатора

10:37

РФ 8 раз ударила по энергетическим объектам после 18 марта - советник Зеленского

10:35

Цены на бензин в Украине падают: эксперт предупредил, что будет дальше

10:27

Китайский гороскоп на завтра 27 марта: Змеям - тяжелые времена, Обезьянам - вина

10:23

РФ атаковала дронами объекты инфраструктуры, вспыхнули пожары: подробности атакиФото

10:07

Синоптик назвал дату резкого потепления в Украине до +20

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Операция в Курской области
РФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеАналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источников
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять