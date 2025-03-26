Помощь на оплату коммунальных услуг: как получать 450 гривен ежемесячно

Государство будет компенсировать расходы на коммунальные услуги в течение 6 месяцев.

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Для получения помощи украинцы должны обратиться в ПФУ / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Что сообщили в министерстве:

Украинцы могут ежемесячно получать 450 гривен

Оформление помощи доступно не всем украинцам

Украинцы, которые бесплатно разместили у себя внутренне перемещенных лиц, могут оформить помощь от государства по программе "Приют". Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.

Граждане смогут покрывать расходы на жилищно-коммунальные услуги выплатой размером в 450 гривен за каждого размещенного человека. Ее будут предоставлять ежемесячно в течение 6 месяцев, но потом она автоматически продлевается на такой же срок.

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Чтобы получить эту выплату впервые необходимо обратиться в Пенсионный фонд онлайн или офлайн. Владелец жилья и представитель семьи переселенцев должны подать заявление установленной формы.

Если же украинцы уже ранее получали компенсацию в рамках программы Приют, то следующую помощь предоставят им автоматически, без дополнительного обращения.

Коммунальные услуги в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что с 1 по 30 апреля 2025 года, несмотря на многие предостережения экспертов о вероятности поднятия тарифа на электроэнергию, украинцы будут платить за свет все еще 4,32 грн/кВт-ч.

Накануне председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что тарифы на газ в Украине могут вырасти уже летом 2025 года. Новая цена на газ для потребителей может вырасти до 9,5-10 грн за кубометр.

Премьер-министр Денис Шмыгаль ранее предупреждал, что в ближайшее время в Украине не будут повышать коммунальные тарифы на электроэнергию. Изменений не будет и после окончания отопительного сезона, намеченного на 30 апреля.

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Что за ведомство Минсоцполитики? Министерство социальной политики Украины (рус. Министерство социальной политики Украины) - государственный орган исполнительной власти Украины, работающий в сфере социальной политики, общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования, волонтерской деятельности, по вопросам семьи и детей, оздоровления и отдыха детей, усыновления и защиты прав детей, предотвращения насилия в семье, противодействия торговле людьми, а также защиты прав депортированных по национальному признаку лиц, вернувшихся в Украину, обеспечения равных прав и возможностей для детей.

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