Тарифы на свет с 1 мая: придется ли украинцам платить больше

На этот отопительный сезон тарифы на тепло и свет остаются без изменений.

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Тарифы на свет в Украине / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

Повышение тарифов на электроэнергию в правительстве не обсуждается

Тарифы не будут повышать также до окончания отопительного сезона

Тариф за свет будет - 4,32 грн за 1 кВт*час

В ближайшее время в Украине не будут повышать коммунальные тарифы на электроэнергию. Изменений не будет и после окончания отопительного сезона, намеченного на 30 апреля. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, сейчас повышение тарифов в правительстве не обсуждается.

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"У нас нет в правительстве дискуссии по тарифам. Мы не рассматривали возможность поднятия тарифов в ближайшее время", - сказал он.

Стоит заметить, что ранее Шмыгаль сообщал, что тарифы не будут повышать также до окончания отопительного сезона. Он подчеркнул, что решение касается света и отопления.

"На этот отопительный сезон тарифы на тепло и свет остаются без изменений. В бюджете на 2025-й год на программу субсидий и льгот предусмотрено 42,3 млрд грн, что обеспечит поддержку всех украинцев, которые нуждаются", - подчеркнул он.

Поэтому, после окончания отопительного сезона, украинцы продолжат платить за электроэнергию 4,32 грн за 1 кВт*час.

Энергопотребление / Инфографика: Главред

Тарифы на коммунальные услуги - последние новости Украины

Напомним, как сообщал Главред, с 1 марта в Виноградове (Закарпатье) увеличатся тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса Андрей Герус заявил, что сейчас в Украине нет официальных планов по повышению тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Однако часть тарифов остаются неизменными еще с 2021 года.

Также известно, что тарифы на услуги ЖКХ останутся неизменными в течение 2025 года, но возможно их повышение со следующего года.

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Кто такой Денис Шмыгаль? Денис Шмыгаль - украинский государственный деятель, инженер-экономист. Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года. Кандидат экономических наук (2003). Рекордсмен по продолжительности пребывания в должности среди всех глав правительства независимой Украины (более 4 лет), пишет Википедия.

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