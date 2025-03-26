Цены подскочили на 17%: сколько в этом году украинцам обойдется пасхальный набор

Цены выросли из-за повышенного спроса на некоторые продукты.

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За пасхальную корзину в этом году придется отдать больше денег, чем в прошлом году / Колаж: Главред, фото: pixabay

Кратко:

Средний пасхальный набор в Украине стоит более 1000 гривен

Средняя стоимость приготовления кулича составляет 202 гривны

В 2025 году средняя цена пасхального набора будет стоить на 17% больше, чем в 2024 году, а именно 1124,77 гривен. Об этом пишет Delo со ссылкой на исследование аналитиков компании PromoCodius.

Для стандартной пасхальной корзины выбрали 10 яиц, 1 килограмм твердого сыра, 1 килограмм с/к колбасы, 1 белый батон, 1 упаковку хрена и набор из 3 свечей. Цены на эти продукты сравнили в 5 популярных украинских супермаркетах. В самом дешевом стоимость набора составила 950,19 гривен, в то время как в самом дорогом - 1189,73 гривны.

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Аналитики считают, что на увеличение стоимости набора повлияли инфляционные процессы и то, что такие продукты как яйца, мука и мясные изделия пользуются повышенным спросом.

Кроме этого они подсчитали, что средняя стоимость приготовления домашней паски из 700 граммов муки, 6 куриных яиц, 180 граммов сливочного масла, 300 граммов молока, 400 граммов сахара, изюма и 40 граммов дрожжей составит 202 гривны.

Пасхальный стол / Инфографика: Главред

Цены на продукты в Украине - последние новости

Ранее Главред писал, что в Украине продолжают расти цены на сливочное масло. По данным Госстата, за год стоимость молочного продукта выросла на 32,2%.

Накануне сообщалось, что с ноября 2024 года в Украине постоянно растут цены на твердый сыр. В среднем стоимость продукта подскочила более чем на 120 гривен за килограмм.

Напомним, на прошлой неделе продолжился рост цен на огурец - с 95 - 150 до 100 - 160 гривен за килограмм, дорожал и сладкий перец - верхняя ценовая граница поднялась с 185 до 205 гривен.

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