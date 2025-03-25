Цены растут 'на глазах': в Украине резко дорожает популярный продукт

Причиной роста цен стал сезонный фактор.

https://glavred.info/economics/ceny-rastut-na-glazah-v-ukraine-rezko-dorozhaet-populyarnyy-produkt-10650173.html Ссылка скопирована

Цены на твердый сыр / коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Кратко:

В Украине стремительно растут цены на твердый сыр

В течение года продукт подорожал на 22%

В течение следующих недель цена на молочные продукты не должна меняться

С ноября 2024 года в Украине постоянно растут цены на твердый сыр. В среднем стоимость продукта подскочила более чем на 120 гривен за килограмм. Об этом стало известно из данных ежемесячного мониторинга цен на продукты ассоциации УКАБ.

Отмечается, что в конце ноября - начале декабря 2024 года килограмм голландского сыра в среднем стоил 469 гривен, а в марте 2025 года цена достигла отметки в 592 гривни за килограмм. В течение года сыр подорожал на 22%, а за последний месяц - на 7%.

видео дня

В то же время, в розничных сетях цены на самый дешевый твердый сыр колеблются в пределах 77-90 гривен за упакованный брусок.

"Стоимость молочных продуктов за последний месяц выросла в каждом сегменте. Основной причиной роста цен стал сезонный фактор, который подкреплялся колебанием температурных и климатических условий", - считают аналитики.

Они добавили, что в течение следующих недель цена на молочные продукты не должна меняться.

"Увеличение надоев молока должно изменить ценовую ситуацию на рынке, но это следует ожидать с наступлением тепла (конец апреля). Также дальнейшие цены на молочные продукты будут зависеть от покупательной способности населения", - говорится в сообщении.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, на прошлой неделе цены на овощи на украинском рынке были достаточно стабильны, но прослеживалось подорожание некоторых позиций. В частности, поднялась стоимость свеклы.

В то же время, цены на пшеничную муку снизились на 16% за последний месяц. Средняя стоимость этого продукта составляет 25,8 гривни за килограмм.

Кроме того, цены на яйца в Украине в марте-апреле могут снижаться при благоприятных условиях, однако накануне Пасхи возможно временное подорожание из-за повышенного спроса.

Читайте также:

Что такое Украинский клуб аграрного бизнеса? Украинский клуб аграрного бизнеса, также УКАБ - это объединение передовых агропромышленных компаний Украины. Деятельность УКАБ способствует эффективному ведению бизнеса в АПК Украины и охватывает практически все его процессы, от привлечения инвестиций до глобальных задач повышения эффективности работы аграрных компаний и разработки предложений по усовершенствованию аграрной политики, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред