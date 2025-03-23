На 16% за последний месяц: в Украине резко упала цена на популярный продукт

Кратко:
- В Украине подешевела пшеничная мука
- За последние недели цена упала до 25,8 грн/кг
- По сравнению с 2024 годом цена выросла на 9%
В Украине цены на пшеничную муку снизились на 16% за последний месяц. Средняя стоимость этого продукта составляет 25,8 гривны за килограмм. Об этом говорится в ежемесячном мониторинге цен на продукты ассоциации Украинский клуб аграрного бизнеса.
Там отмечается, что в период с января по февраль средняя цена на муку составляла 30,5 грн/кг.
В то же время, в марте цены начали падать. Если в начале месяца средняя цена была на уровне 27,7 грн/кг, то через две недели средняя цена упала до 25,8 грн/кг.
Однако, по сравнению с 2024 годом средняя цена на муку выросла на 9%.
"Изменение цены может быть решением розничных сетей сделать скидки перед Пасхальными праздниками, ведь цены на пшеницу в течение месяца остаются постоянными", - говорится в сообщении.
Стоит добавить, что в розничных сетях цены на нефасованную муку колеблются в пределах от 18,7 до 25 грн/кг.
Цены на продукты в Украине - последние новости
Напомним, как сообщал Главред, аналитик УКАБ Максим Гопка говорил, что цены на яйца в Украине в марте-апреле могут снижаться при благоприятных условиях, однако накануне Пасхи возможно временное подорожание из-за повышенного спроса.
Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук заявил, что в первые три месяца 2025 года цены на хлеб ежемесячно росли на 1,5-1,7%. Ожидается, что в марте-мае цены могут повыситься еще на 5-10%. В целом до конца года рост цен на хлеб может достичь 20%.
Кроме того, перед Пасхой из-за спроса и нескольких других причин вырастут цены на три популярных среди украинцев продукта. Речь идет о яйцах, мясе и молочке.
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Что такое Украинский клуб аграрного бизнеса?
Украинский клуб аграрного бизнеса, также УКАБ - это объединение передовых агропромышленных компаний Украины. Деятельность УКАБ способствует эффективному ведению бизнеса в АПК Украины и охватывает практически все его процессы, от привлечения инвестиций до глобальных задач повышения эффективности работы аграрных компаний и разработки предложений по усовершенствованию аграрной политики, пишет Википедия.
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