На 16% за последний месяц: в Украине резко упала цена на популярный продукт

Цены начали падать в марте и достигли отметки 25,8 грн/кг.

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Цены на муку / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

В Украине подешевела пшеничная мука

За последние недели цена упала до 25,8 грн/кг

По сравнению с 2024 годом цена выросла на 9%

В Украине цены на пшеничную муку снизились на 16% за последний месяц. Средняя стоимость этого продукта составляет 25,8 гривны за килограмм. Об этом говорится в ежемесячном мониторинге цен на продукты ассоциации Украинский клуб аграрного бизнеса.

Там отмечается, что в период с января по февраль средняя цена на муку составляла 30,5 грн/кг.

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В то же время, в марте цены начали падать. Если в начале месяца средняя цена была на уровне 27,7 грн/кг, то через две недели средняя цена упала до 25,8 грн/кг.

Однако, по сравнению с 2024 годом средняя цена на муку выросла на 9%.

"Изменение цены может быть решением розничных сетей сделать скидки перед Пасхальными праздниками, ведь цены на пшеницу в течение месяца остаются постоянными", - говорится в сообщении.

Стоит добавить, что в розничных сетях цены на нефасованную муку колеблются в пределах от 18,7 до 25 грн/кг.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, аналитик УКАБ Максим Гопка говорил, что цены на яйца в Украине в марте-апреле могут снижаться при благоприятных условиях, однако накануне Пасхи возможно временное подорожание из-за повышенного спроса.

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук заявил, что в первые три месяца 2025 года цены на хлеб ежемесячно росли на 1,5-1,7%. Ожидается, что в марте-мае цены могут повыситься еще на 5-10%. В целом до конца года рост цен на хлеб может достичь 20%.

Кроме того, перед Пасхой из-за спроса и нескольких других причин вырастут цены на три популярных среди украинцев продукта. Речь идет о яйцах, мясе и молочке.

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Что такое Украинский клуб аграрного бизнеса? Украинский клуб аграрного бизнеса, также УКАБ - это объединение передовых агропромышленных компаний Украины. Деятельность УКАБ способствует эффективному ведению бизнеса в АПК Украины и охватывает практически все его процессы, от привлечения инвестиций до глобальных задач повышения эффективности работы аграрных компаний и разработки предложений по усовершенствованию аграрной политики, пишет Википедия.

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