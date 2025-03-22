Доллар внезапно ушел в пике: каким будет курс валют с 24 марта

НБУ установил новый курс валют на 24 марта.

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Курс валют в Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, freepik.com

Вы узнаете:

Каким будет курс валют в Украине 24 марта

Что происходит с валютой на межбанке

Национальный банк Украины снизил официальный курс доллара к гривне на понедельник, 24 марта. Курс евро также упал. Об этом свидетельствуют данные с сайта регулятора.

Стоимость доллара США на 24 марта установили на уровне 41,53 грн/долл. Гривня укрепилась на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим показателем.

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Также гривня укрепила позиции относительно евро. Официальный курс европейской валюты на 24 марта составляет 44,98 грн/евро, что на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим показателем.

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 41,54-41,57 грн/долл., а к евро - 44,99-45,01 грн/евро.

Курс доллра / Инфографика: Главред

Курс валют в Украине - последние новости

Напомним, курс гривны на наличном рынке 18 марта несколько снизился. Средний курс продажи доллара вырос до 41,80 грн, евро - до 45,50 грн

Также аналитики UIF отметили, что НБУ удержал курс гривни на уровне 41,5 грн/доллар в феврале, несмотря на отсутствие западного финансирования. Укрепление гривни объясняют укреплением евро. Однако эксперты считают это временным явлением и прогнозируют девальвацию гривни до 46 грн/доллар до конца 2025 года из-за ухудшения платежного баланса.

Как сообщал Главред, начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозирует, что курс доллара в Украине в течение недели с 17 по 23 марта будет колебаться в пределах 41,4 - 42 гривни за доллар на межбанке и наличном рынке. Стоимость 100 долларов составит от 4140 до 4200 гривен.

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Что такое Национальный банк Украины? Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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