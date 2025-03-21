Цена взлетела на 51%: в Украине стремительно дорожает популярный ингредиент борща

Фермеры планируют и в дальнейшем увеличивать цену на этот овощ.

https://glavred.info/economics/cena-vzletela-na-51-v-ukraine-stremitelno-dorozhaet-populyarnyy-ingredient-borshcha-10649282.html Ссылка скопирована

Цена растет как на дрожжах / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Сколько стоит столовая свекла на украинском рынке

Почему цена на корнеплоды продолжает расти

На украинском рынке наблюдается заметный рост цен на столовую свеклу. Аналитики проекта EastFruit сообщают, что по состоянию на сегодня, фермеры предлагают корнеплоды значительно дороже, чем год назад.

Рост цен на свеклу связан с тем, что запасы качественной продукции уменьшаются, а спрос со стороны оптовиков и магазинов только увеличивается.

видео дня

Найти достаточные объемы этого корнеплода высокого качества сейчас для оптовых компаний стало очень непростой задачей. Таким образом, сейчас спрос на этот овощ значительно превышает предложение, что позволяет производителям повышать цены на столовую свеклу.

Большинство украинских производителей пока не соглашается на реализацию столовой свеклы дешевле 17-22 грн/кг ($0,22-0,33/кг), что в среднем на 10% дороже, чем неделей ранее.

Аналитики добавляют, что по состоянию на сегодня свекла в Украине уже стоит в среднем на 51% дороже, чем годом ранее. А производители планируют снова повысить цены на этот овощ уже со следующей недели.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на продукты - последние новости

Как писал Главред, в Украине стремительно дорожают огурцы, и это обусловлено несколькими факторами. Аналитики сообщили, что сейчас стоимость местных тепличных огурцов колеблется в пределах 95-140 грн/кг ($2,29-3,37/кг) в зависимости от качества и объема партии. Это примерно на 12% дороже, чем в конце прошлой недели.

Также в Украине зафиксирован рост цен на томаты. Из-за низкого спроса в предыдущие недели импортеры были вынуждены сократить объемы поставок, что стало основной причиной подорожания.

Напомним, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук рассказывал, цены на овощи в Украине продолжают расти с осени 2024 года. Основными факторами, влияющими на стоимость овощей, остаются инфляция, сезонность и дефицит качественной продукции.

Читайте также:

Проект EastFruit - это ведущий международный проект EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред