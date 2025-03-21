Рекордный рост цены и ограничения продажи: стоит ли ждать Украине дефицита яиц

Рост производства яиц в Украине может положительно повлиять на цену, дефицита украинцам ждать не стоит, отметил аналитик.

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Стоит ли ждать Украине дефицита яиц / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем сказал Гопка:

Дефицита яиц в Украине не предвидится

Количество домашней птицы в Украине растет

Увеличение предложения на рынке яиц положительно повлияет на цену

Украина значительно лучше обеспечена яйцами для внутреннего рынка, чем США, поэтому угроза дефицита этой продукции украинцам пока не грозит. Об этом в комментарии Главреду сообщил аналитик УКАБ Максим Гопка.

По его словам, яичный кризис в США вызван масштабным распространением высококонтагиозного птичьего гриппа H5N1. Из-за потери более 21 миллиона кур-несушек возник дефицит продукции, а сокращение ветеринарной службы усложнило борьбу с инфекцией. Эта ситуация развивалась постепенно, ведь с 2022 года вирус поразил 153 миллиона птиц, что повлекло рекордный рост цен на яйца и ограничение их продажи.

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"В Украине же не наблюдается подобных критических эпидемий. Это позволяет сохранить устойчивость производства и избежать дефицита", - сказал аналитик.

Гопка отметил, что на начало 2025 года в Украине насчитывалось 186,42 миллиона голов домашней птицы - на 0,9% больше, чем годом ранее.

Он сделал вывод, что это хоть и незначительный, но важный рост для стабильного производства яиц.

Аналитик подчеркнул, что в целом в 2024 году в Украине было произведено 11,46 миллиарда яиц, что на 0,7% больше, чем в 2023-м. За январь 2025 года производство составило 784 миллиона яиц (+0,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года). При этом 64% продукции поступает с предприятий, а 36% производится в хозяйствах населения.

"Дефицит не грозит, ведь в Украине с наступлением теплой поры предложение увеличивается, что и повлияет положительно на цену для потребителей", - резюмировал он.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на продукты - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Украине в марте-апреле цены на яйца могут снижаться при благоприятных условиях, однако перед Пасхой возможно временное подорожание из-за роста спроса. Об этом заявил аналитик УКАБ Максим Гопка, отметив основные факторы, влияющие на формирование стоимости этого продукта.

В целом цены в Украине продолжают расти, в частности это касается зерновых культур, хлеба и муки. Как рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, в 2024 году хлеб подорожал более чем на 20%, и эта тенденция сохраняется. Он также спрогнозировал, какой может быть цена на хлеб до мая 2025 года.

Кроме того, перед Пасхой ожидается повышение стоимости еще трех популярных среди украинцев продуктов - яиц, мяса и молочных изделий. О возможных изменениях цен рассказал Денис Марчук, пояснив, что подорожание обусловлено ростом спроса и рядом других факторов.

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Кто такой Максим Гопка Максим Гопка - аналитик, который работает в Украинском клубе аграрного бизнеса. Он специализируется на исследованиях в сфере аграрного сектора, анализе рынков и трендов в аграрной экономике Украины.

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