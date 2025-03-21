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Рекордный рост цены и ограничения продажи: стоит ли ждать Украине дефицита яиц

Юрий Берендий
21 марта 2025, 04:05
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Рост производства яиц в Украине может положительно повлиять на цену, дефицита украинцам ждать не стоит, отметил аналитик.
Рекордный рост цены и ограничения продажи: стоит ли ждать Украине дефицита яиц
Стоит ли ждать Украине дефицита яиц / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем сказал Гопка:

  • Дефицита яиц в Украине не предвидится
  • Количество домашней птицы в Украине растет
  • Увеличение предложения на рынке яиц положительно повлияет на цену

Украина значительно лучше обеспечена яйцами для внутреннего рынка, чем США, поэтому угроза дефицита этой продукции украинцам пока не грозит. Об этом в комментарии Главреду сообщил аналитик УКАБ Максим Гопка.

По его словам, яичный кризис в США вызван масштабным распространением высококонтагиозного птичьего гриппа H5N1. Из-за потери более 21 миллиона кур-несушек возник дефицит продукции, а сокращение ветеринарной службы усложнило борьбу с инфекцией. Эта ситуация развивалась постепенно, ведь с 2022 года вирус поразил 153 миллиона птиц, что повлекло рекордный рост цен на яйца и ограничение их продажи.

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"В Украине же не наблюдается подобных критических эпидемий. Это позволяет сохранить устойчивость производства и избежать дефицита", - сказал аналитик.

Гопка отметил, что на начало 2025 года в Украине насчитывалось 186,42 миллиона голов домашней птицы - на 0,9% больше, чем годом ранее.

Он сделал вывод, что это хоть и незначительный, но важный рост для стабильного производства яиц.

Аналитик подчеркнул, что в целом в 2024 году в Украине было произведено 11,46 миллиарда яиц, что на 0,7% больше, чем в 2023-м. За январь 2025 года производство составило 784 миллиона яиц (+0,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года). При этом 64% продукции поступает с предприятий, а 36% производится в хозяйствах населения.

"Дефицит не грозит, ведь в Украине с наступлением теплой поры предложение увеличивается, что и повлияет положительно на цену для потребителей", - резюмировал он.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

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Напомним, как ранее сообщал Главред, в Украине в марте-апреле цены на яйца могут снижаться при благоприятных условиях, однако перед Пасхой возможно временное подорожание из-за роста спроса. Об этом заявил аналитик УКАБ Максим Гопка, отметив основные факторы, влияющие на формирование стоимости этого продукта.

В целом цены в Украине продолжают расти, в частности это касается зерновых культур, хлеба и муки. Как рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, в 2024 году хлеб подорожал более чем на 20%, и эта тенденция сохраняется. Он также спрогнозировал, какой может быть цена на хлеб до мая 2025 года.

Кроме того, перед Пасхой ожидается повышение стоимости еще трех популярных среди украинцев продуктов - яиц, мяса и молочных изделий. О возможных изменениях цен рассказал Денис Марчук, пояснив, что подорожание обусловлено ростом спроса и рядом других факторов.

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Кто такой Максим Гопка

Максим Гопка - аналитик, который работает в Украинском клубе аграрного бизнеса. Он специализируется на исследованиях в сфере аграрного сектора, анализе рынков и трендов в аграрной экономике Украины.

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