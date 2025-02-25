Украинцам нужно готовиться к повышению цен: какие продукты в 'зоне риска'

Украина не имеет достаточно мощного производства овощей закрытого грунта.

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Цены на овощи / коллаж: Главред, фото: pixabay

Кратко:

В Украине могут значительно подорожать овощи

Тепличное хозяйство не достигло того уровня, чтобы удовлетворять внутренний спрос

Также есть определенный конфликт между производителями молочной продукции

Тепличное хозяйство в Украине не способно полностью удовлетворить спрос потребителей, и это может привести к подорожанию овощей. Об этом сообщила эксперт Лариса Гук в эфире Киев24.

По её словам, сегодня наблюдается определенный откат цен, поскольку потребители уже не готовы платить больше. Однако овощная группа остается в зоне риска, поскольку страна не имеет достаточно мощного производства овощей закрытого грунта.

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"Сейчас наблюдается значительный рост импорта продуктов из-за рубежа, что, к сожалению, постепенно вытесняет украинских производителей. Полки магазинов заполнены импортной продукцией - молодым картофелем из Египта, капустой из Греции, томатами из Турции", - отметила эксперт.

Она подчеркнула, что за 30 лет независимой Украины не сложилось с тем, чтобы тепличное хозяйство достигло того уровня, чтобы удовлетворять внутренний спрос.

Кроме того, Гук добавила, что сейчас можно увидеть определенный конфликт на рынке между производителями молока-сырья и производителями молочной продукции.

"Молокозаводы обвиняют фермеров в повышении цен, но еще летом прошлого года именно молокозаводы и стали причиной этой ситуации, когда скупали сырье для производства масла на экспорт", - подытожила она.

Цены на продукты - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, главный научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Светлана Черемисина заявила, что в течение 2024 года в Украине наблюдалось существенное подорожание продукции хлебопекарной отрасли. В 2025 году рост цен сохранится.

В то же время, в Украине наблюдается значительное снижение цен на белокочанную капусту. Это связано с увеличением предложения на рынке, поскольку фермеры, которые ранее воздерживались от продажи в ожидании дальнейшего роста цен, были вынуждены активно продавать капусту из-за ухудшения её качества.

Кроме того, в январе цены на сливочное масло выросли почти на 34% по сравнению с прошлым годом. Это самый высокий показатель за 10 лет.

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