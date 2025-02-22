Доллар пошел на взлет: экономист сказал, каким будет курс валют в марте

Спрос на валюту может вырасти из-за обострения ситуации или негативных новостей, считает Александр Хмелевский.

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Прогноз курса доллара и евро в марте / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы Хмелевского:

Гривня укрепилась после падения, но процесс может быть кратковременным

Курс доллара в марте - 41,7-43,0 грн/долл., а евро - 43,0-45,0 грн/евро видео дня

Главные факторы девальвации - война, удары по инфраструктуре, экономические потери

После падения гривни до минимальных значений на межбанке, национальная валюта начала укрепляться, однако этот процесс вряд ли будет долговременным. В марте курс доллара будет колебаться в пределах 41,7 - 43,0 грн/долл., а курс евро - 43,0 - 45,0 грн/евро. Об этом в комментарии Главреду рассказал кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский.

"Все факторы, которые ранее способствовали девальвации гривни, остаются в силе. Война в Украине продолжается, враг наносит удары по предприятиям, объектам инфраструктуры и жилью граждан. Индустриальные регионы страны, либо оккупированы, либо находятся под обстрелами. Промышленные предприятия часто отключают от электроэнергии, что уменьшает производство продукции и повышает ее себестоимость", - пояснил он.

Хмелевский отмечает, что потенциал укрепления гривни является ограниченным. По его словам, спрос на валюту снизился из-за спада деловой активности в январе-феврале, однако в любой момент может вырасти. Негативные новости о войне, атаках на критическую инфраструктуру или обострение политической ситуации могут спровоцировать рост спроса на доллар и девальвацию гривни.

"Дефицит внешней торговли остается угрожающим, его финансируют за счет продажи валютных резервов. Стабильность валютного курса полностью зависит от поступления иностранных кредитов. Очевидно, что от США в 2025 г. Украина денег не получит, поэтому приходится надеяться, что Европа не уменьшит объемы финансирования, что позволит поддерживать объемы валютных резервов и стабильность валютного курса", - добавил Хмелевский.

Эксперт отмечает, что курс гривни контролируется НБУ, поэтому дальнейшая динамика будет зависеть от его политики. Скорее всего, регулятор не пойдет на резкую девальвацию, пытаясь сдержать инфляцию.

Ожидаемый курс на межбанке в марте:

Доллар США - 41,7-43,0 грн/доллар

- 41,7-43,0 грн/доллар Евро - 43,0-45,0 грн/евро.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, Национальный банк Украины снизил курс доллара после трехдневного роста. На 24 февраля официальный курс установлен на уровне 41,59 грн/долл., что на 14 копеек ниже предыдущего показателя.

Также финансовый аналитик Андрей Шевчишин отмечает, что существенного укрепления гривни ожидать не стоит, хотя сейчас курс остается относительно стабильным. Он рекомендует рассматривать покупку валюты уже сейчас, поскольку до конца года доллар может вырасти до 47 грн/долл.

Кроме этого, в случае затяжной войны курс может достичь 46 грн/долл., тогда как завершение боевых действий может способствовать укреплению гривни.

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Кто такой Александр Хмелевский? Александр Хмелевский - независимый эксперт по вопросам экономики. Окончил Киевский национальный университет имени Т.Г. Шевченко по специальности "политическая экономия". Кандидат экономических наук, Институт экономики НАН Украины. Работал в банковской и инвестиционной сфере. Прошел путь от экономиста до заместителя председателя правления крупного системного банка.

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