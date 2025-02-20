От 20 до 100 тысяч гривен: какие украинцы получат финансовую помощь в феврале

Все, кто нуждается в помощи, должны обратиться в орган местного самоуправления.

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Николаев вводит помощь для жителей / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Николаев вводит новые выплаты для жителей города

Городской совет оказывает финансовую помощь раненым и семьям погибших

В феврале 2025 года жители одного из крупных городов Украины смогут получить несколько видов финансовой помощи от городского совета, который окажет поддержку тем, кто пострадал от российской агрессии. Речь идет о жителях Николаева, сообщила пресс-служба горсовета.

Согласно решению местных властей, жители города смогут подать заявку на единовременную материальную помощь, которая предоставляется раз в год. Размер помощи может составлять до десяти прожиточных минимумов в зависимости от ситуации.

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"Изменения касаются гражданских, которые погибли или получили ранения в результате обстрелов на территории города", - говорится в решении.

Финансовая поддержка предназначена для лиц, которые проходят длительное лечение - они смогут получить до двух прожиточных минимумов. Люди, перенесшие хирургические операции, могут рассчитывать на помощь до трех прожиточных минимумов. Пациенты, борющиеся с онкологическими заболеваниями или нуждающиеся в имплантах, смогут получить до пяти прожиточных минимумов.

Другие граждане, попавшие в сложные жизненные обстоятельства, могут получить до десяти прожиточных минимумов.

Также предусмотрены специальные категории помощи:

Семьи погибших в результате обстрелов в Николаеве получат 30 тысяч гривен;

Для раненых на лечение - до 20 тысяч гривен;

Семьи детей, погибших из-за российской агрессии, получат 100 тысяч гривен за одного ребенка;

Военные, которые имеют ордена, могут получить 30 тысяч гривен на топливо для авто раз в год.

Чтобы получить выплаты, граждане должны подать заявление и документы, подтверждающие указанные факты. Все, кто нуждается в такой помощи, должны обратиться в горсовет для получения дополнительной информации.

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