'46 гривен за доллар': появился тревожный прогноз курса, что будет с валютой

Если война остановится, то стоит ожидать, вероятно, более позитивный сценарий.

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Что будет с валютой в ближайшее время / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

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Чего ждать от курса доллара до конца февраля и года

Как регулятор может повлиять на курс валют

Как прогнозирует аналитик Алексей Козырев, до конца текущей недели курс доллара в Украине в банках будет находиться в пределах коридора от 41,20 до 42,00 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - от 41,30 до 41,90 грн/долл.

Каким будет курс евро в банках и обменниках?

Комментируя курс евро, Козырев высказал прогноз, что в банках он будет колебаться в пределах коридора покупки и продажи от 42,30 до 43,90 грн/евро, а в обменниках финкомпаний - от 42,40 до 43,80 грн/евро.

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"Большинство обменников финкомпаний и банков будут выставлять спред по доллару в пределах от 20 до 25 копеек, а по евро - в пределах от 20 до 40 копеек. Как и в последнее время, в случае существенных колебаний курса евро на международном рынке, и, соответственно, на нашем межбанке, наличный рынок будет оперативно реагировать на это частым изменением своих котировок в течение дня", - отметил эксперт в комментарии изданию УНИАН.

Почему стоит ожидать волатильности на рынке?

По мнению аналитика, повышенная волатильность как на наличном валютном рынке, так и на межбанке, на этой неделе сохранится. В то же время главной особенностью этой недели, по словам Козырева, будут значительные колебания курса евро на межбанке и на наличном рынке.

"Основная нагрузка по сглаживанию скачков курса на торгах и опосредованно на наличном рынке снова ляжет на Нацбанк... Котировки доллара на межбанке в этот период, по моему прогнозу, будут находиться в пределах коридора от 41,35 до 41,75 грн. Тогда из-за пересчета пар евро/доллар и доллар/гривна курс евро на торгах на этой неделе будет находиться в пределах коридора от 42,46 до 43,63 грн", - подытожил аналитик.

Какие перспективы курса доллара на год?

В свою очередь экономист Даниил Монин высказал мнение, что на сегодня происходит временное укрепление доллара на рынке, а прогноз по стоимости валюты на этот год довольно негативный.

"Если взять текущий средний курс, то вероятнее всего, что он составит 44 гривны за доллар. А на конец года может составить вообще 46 гривен за доллар в инерционном процессе продолжения войны в Украине. В то же время, если война остановится, то трудно прогнозировать пока эффекты от этого, но вероятно более позитивный сценарий", - заявил он в комментарии 24 Каналу.

Как менялся курс доллара в Украине / Инфографика: Главред

Стоит ли ожидать стабильность курса в феврале?

А вот банкир Тарас Лесовой считает, что в феврале стоимость курса доллара на рынке будет стабильной - в конце месяца официальный курс доллара может находиться в пределах42- 42,4 гривны за доллар.

"Что касается курсовых колебаний в феврале, не предполагаем изменений коридора рынка, ведь регулятор, что случалось не раз с начала полномасштабного вторжения, будет действовать максимально эффективно, пытаясь сбалансировать спрос и предложение и таким образом сдержать курсовой рост", - резюмировал банкир в комментарии 24 Каналу.

Курс валют в Украине - последние новости

Как сообщалось ранее, Национальный банк Украины установил курс доллара на 10 февраля на уровне 41,47 грн/долл., что является самым низким показателем с декабря 2024 года.

В свою очередь, 11 февраля НБУ повысил курс доллара до 41,5936 грн/долл.

Согласно прогнозам экспертов, в период с 10 по 16 февраля курс доллара будет колебаться в пределах 41,65-42,3 грн/долл., а евро - 43,5-45 грн/евро. Ожидаются незначительные ежедневные изменения, а разница между межбанковским и наличным курсом составит до 0,3 грн.

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Что такое Национальный банк Украины? Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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