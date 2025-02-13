Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

"46 гривен за доллар": появился тревожный прогноз курса, что будет с валютой

Даяна Швец
13 февраля 2025, 10:13
93
Если война остановится, то стоит ожидать, вероятно, более позитивный сценарий.
'46 гривен за доллар': появился тревожный прогноз курса, что будет с валютой
Что будет с валютой в ближайшее время / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Главное:

  • Чего ждать от курса доллара до конца февраля и года
  • Как регулятор может повлиять на курс валют

Как прогнозирует аналитик Алексей Козырев, до конца текущей недели курс доллара в Украине в банках будет находиться в пределах коридора от 41,20 до 42,00 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - от 41,30 до 41,90 грн/долл.

Каким будет курс евро в банках и обменниках?

Комментируя курс евро, Козырев высказал прогноз, что в банках он будет колебаться в пределах коридора покупки и продажи от 42,30 до 43,90 грн/евро, а в обменниках финкомпаний - от 42,40 до 43,80 грн/евро.

видео дня

"Большинство обменников финкомпаний и банков будут выставлять спред по доллару в пределах от 20 до 25 копеек, а по евро - в пределах от 20 до 40 копеек. Как и в последнее время, в случае существенных колебаний курса евро на международном рынке, и, соответственно, на нашем межбанке, наличный рынок будет оперативно реагировать на это частым изменением своих котировок в течение дня", - отметил эксперт в комментарии изданию УНИАН.

Почему стоит ожидать волатильности на рынке?

По мнению аналитика, повышенная волатильность как на наличном валютном рынке, так и на межбанке, на этой неделе сохранится. В то же время главной особенностью этой недели, по словам Козырева, будут значительные колебания курса евро на межбанке и на наличном рынке.

"Основная нагрузка по сглаживанию скачков курса на торгах и опосредованно на наличном рынке снова ляжет на Нацбанк... Котировки доллара на межбанке в этот период, по моему прогнозу, будут находиться в пределах коридора от 41,35 до 41,75 грн. Тогда из-за пересчета пар евро/доллар и доллар/гривна курс евро на торгах на этой неделе будет находиться в пределах коридора от 42,46 до 43,63 грн", - подытожил аналитик.

Какие перспективы курса доллара на год?

В свою очередь экономист Даниил Монин высказал мнение, что на сегодня происходит временное укрепление доллара на рынке, а прогноз по стоимости валюты на этот год довольно негативный.

"Если взять текущий средний курс, то вероятнее всего, что он составит 44 гривны за доллар. А на конец года может составить вообще 46 гривен за доллар в инерционном процессе продолжения войны в Украине. В то же время, если война остановится, то трудно прогнозировать пока эффекты от этого, но вероятно более позитивный сценарий", - заявил он в комментарии 24 Каналу.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Как менялся курс доллара в Украине / Инфографика: Главред

Стоит ли ожидать стабильность курса в феврале?

А вот банкир Тарас Лесовой считает, что в феврале стоимость курса доллара на рынке будет стабильной - в конце месяца официальный курс доллара может находиться в пределах42- 42,4 гривны за доллар.

"Что касается курсовых колебаний в феврале, не предполагаем изменений коридора рынка, ведь регулятор, что случалось не раз с начала полномасштабного вторжения, будет действовать максимально эффективно, пытаясь сбалансировать спрос и предложение и таким образом сдержать курсовой рост", - резюмировал банкир в комментарии 24 Каналу.

Курс валют в Украине - последние новости

Как сообщалось ранее, Национальный банк Украины установил курс доллара на 10 февраля на уровне 41,47 грн/долл., что является самым низким показателем с декабря 2024 года.

В свою очередь, 11 февраля НБУ повысил курс доллара до 41,5936 грн/долл.

Согласно прогнозам экспертов, в период с 10 по 16 февраля курс доллара будет колебаться в пределах 41,65-42,3 грн/долл., а евро - 43,5-45 грн/евро. Ожидаются незначительные ежедневные изменения, а разница между межбанковским и наличным курсом составит до 0,3 грн.

Больше экономических новостей:

Что такое Национальный банк Украины?

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

доллар евро НБУ курс курс валют курс гривны обменники курс доллара евро-доллар доллар гривна курс евро новости Украины курс гривни
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Путин выиграет войну": в Bild удивили заявлением о будущем Украины

"Путин выиграет войну": в Bild удивили заявлением о будущем Украины

10:53Украина
Китай хочет провести саммит Трампа и Путина без Зеленского: в СМИ раскрыли цель

Китай хочет провести саммит Трампа и Путина без Зеленского: в СМИ раскрыли цель

10:03Мир
Теперь это мир Трампа и Путина: в Telegraph сказали, какой может быть победа Украины

Теперь это мир Трампа и Путина: в Telegraph сказали, какой может быть победа Украины

09:38Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Украину накроет 15-градусный мороз и будет сыпать снег: известна дата похолодания

Украину накроет 15-градусный мороз и будет сыпать снег: известна дата похолодания

Карта Deep State онлайн за 13 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 13 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на завтра 13 февраля: Свиньям - разочарования, Козлам - стресс

Китайский гороскоп на завтра 13 февраля: Свиньям - разочарования, Козлам - стресс

"Люди падали без сознания": как украинцы спасались во время атаки на Киев

"Люди падали без сознания": как украинцы спасались во время атаки на Киев

"Лица спитые": поклонники не узнали жену Винника и заподозрили ее в алкоголизме

"Лица спитые": поклонники не узнали жену Винника и заподозрили ее в алкоголизме

Последние новости

10:53

"Путин выиграет войну": в Bild удивили заявлением о будущем Украины

10:30

Когда сажать капусту на рассаду в 2025 году: как ухаживать за рассадой

10:24

РФ ночью запустила по Украине 140 Шахедов: пострадали две области

10:13

"46 гривен за доллар": появился тревожный прогноз курса, что будет с валютой

10:03

Китай хочет провести саммит Трампа и Путина без Зеленского: в СМИ раскрыли цель

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

09:56

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 13 февраля (обновляется)

09:38

Теперь это мир Трампа и Путина: в Telegraph сказали, какой может быть победа Украины

09:32

"Изменили мою жизнь": как сейчас выглядит старшая дочь Ольги Фреймут

09:07

"Невозможно дышать из-за запаха гари": Киев накрыло облако пыли и грязного воздуха

Реклама
09:05

Новый закон о ленд-лизе можно запустить за три месяца, это лишит РФ шанса выиграть войну - Маломуж

08:22

Переговоры о мире "на носу": в ISW объяснили, на какие уступки готов пойти Путин

08:20

"Сильно выбивает": Матвиенко рассказала, что с ней происходит после смерти мамы

08:11

Карта Deep State онлайн за 13 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

08:00

Переговоры Трампа и Путина: почему надежды на прекращение войны напраснымнение

07:47

"Настроен на жесткую дипломатию": Келлог посетит Украину, Германию и Бельгию

07:19

"Часть земли вернется": Трамп сказал, что нужно для завершения войны в Украине

07:15

Чем отличаются 2 короля: надо найти 3 отличительные детали за 12 секунд

06:54

Прогремело 12 взрывов: в РФ пожаловались на атаку дронов в ЛипецкеВидео

06:10

Добровольная мобилизация 18-24-летних: как Запад заставляет Украину договариваться с РФмнение

05:32

Большинство удивится: чем отличаются синие и белые знаки населенных пунктовВидео

Реклама
05:05

Какой сегодня праздник 13 февраля 2025 года: что нельзя делать в этот день

04:19

"15 трлн и две лопаты лития": Тука оценил идею обмена природных ресурсов на помощь СШАВидео

03:45

Стоит целое состояние: женщина нашла интересный антиквариат прямо в помойкеВидео

03:10

Работа мечты: британская компания ищет дегустатора курицы и готова платить £5,000

02:30

Тест на IQ: найдите спрятанные в ванной комнате наушники за 5 секунд

02:02

Гороскоп на завтра 14 февраля: Тельцам - большой успех, Водолеям - сюрприз

01:30

58-летняя Синди Кроуфорд повторила свой культовый образ из 90-ыхВидео

01:18

"Трамп сдает Украину": в Bloomberg раскрыли, как один звонок изменил курс США

00:33

Украину атаковал затяжной шторм: влупила почти 7-балльная буря

00:02

Осталось два боя: украинский чемпион заканчивает боксерскую карьеру

12 февраля, среда
23:46

"Мы на пути к миру": Трамп назвал страну, в которой хочет встретиться с Путиным

23:39

Как можно измельчить сахар в пудру в домашних условиях: результат приятно удивит

23:04

РФ готовится к войне против стран Европы: в СНБО назвали цели Кремля и сроки

22:58

Миротворцы и "мощные пакеты помощи": Умеров рассказал о результатах "Рамштайна"

22:50

Молодая жена 75-летнего Ричарда Гира показала смешное сэлфи с актером

22:35

Украина и США срочно начинают работу команд по завершению войны - ЕрмакВидео

22:35

Где ошибка на картинке: только "настоящие детективы" найдут ответ за 5 секунд

22:32

"Я стала бабушкой": Седокова огорошила очередной новостью

22:17

"Новый этап": певица MamaRika сообщила о кардинальных переменах в жизни

22:11

Переговоры в Москве и звонок Трампа Зеленскому: главные новости Украины (дайджест)

Реклама
22:04

Сняла юбку: предательница Лолита закатила бунт во время концерта

21:46

Крутейшая домашняя шаурма быстрого приготовления - пальчики оближешьВидео

21:40

Уже скоро лекарства подешевеют на 30%: Зеленский назвал дату

21:30

Зеленский провел заседание СНБО: введено санкции против Порошенко

21:12

Какое вино выбрать: как приготовить сногсшибательный глинтвейн

20:59

Доллар и евро внезапно "взлетели": НБУ установил новый курс валют

20:38

Родные будут просить еще: рецепт очень вкусных пирожков с необычной начинкойВидео

20:31

Анна Кошмал удивила Сеть стойкой на руках на последних сроках беременности

20:00

Первая страна НАТО заявила, что будет защищать Украину, если РФ снова нападет - СМИ

19:56

"Лезут, как тараканы": Солдаты КНДР изменили тактику в Курской области

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять