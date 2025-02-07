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Доллар резко "упал": каким будет курс валют с 10 февраля

Руслана Заклинская
7 февраля 2025, 18:38
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Курс доллара опустился до минимального уровня с декабря 2024 года.
Доллар резко 'упал': каким будет курс валют с 10 февраля
Курс доллара упал до минимума за два месяца / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • НБУ снизил курс доллара и повысил курс евро

  • Курс доллара достиг минимума за два месяца - 41,47 грн/долл.

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Нацбанк снизил курс доллара к гривне и поднял курс евро. Американская валюта упала до минимума за два месяца. Об этом говорится на сайте НБУ.

Официальный курс доллара на понедельник, 10 февраля, установили на уровне 41,47 грн/долл. Согласно данным НБУ, гривня укрепилась на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем. Это самый низкий уровень с 9 декабря 2024 года, тогда курс доллара был 41,44 грн/долл.

В то же время официальный курс евро установили на уровне 43,03 грн/евро. Новый курс НБУ свидетельствует о том, что гривня ослабла на 5 копеек по отношению к европейской валюте.

На межбанковском валютном рынке Украины по состоянию на 16:00 котировки гривни к доллару составляли 41,50-41,53 грн/долл., а к евро - 43,05-43,07 грн/евро. В то же время на наличном рынке доллар подешевел на 5 копеек, опустившись до 41,75 грн/долл.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют в Украине - последние новости

Напомним, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 5 февраля на уровне 41,66 грн/долл. Это минимальный уровень с 16 декабря 2024 года.

Доктор экономических наук Алексей Плотников прогнозирует дальнейший рост курса доллара, а нынешнее его снижение считает благоприятным моментом для покупки валюты. Он отмечает, что в проекте госбюджета Украины на 2025 год средний курс доллара заложен на уровне 45 грн, что может свидетельствовать о вероятном ослаблении гривни.

Как сообщал Главред, валютный рынок Украины с начала февраля демонстрирует стабильность. По прогнозам начальника департамента казначейства "Глобус Банка" Тараса Лесового, с 10 по 16 февраля курс доллара будет колебаться в пределах 41,65-42,3 грн, а евро - 43,5-45 грн.

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Что такое Национальный банк Украины?

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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