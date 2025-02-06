Стоимость яиц в Украине: эксперт сказал, когда цены на них пойдут вверх

В течение зимы еще возможен рост стоимости яиц, поскольку она серьезно зависит от цен на корма.

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Эксперт сказал, когда цены на яйца пойдут вверх / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Кратко:

Существенного подорожания яиц в Украине пока не ожидается

Яйца в Украине за год подорожали более чем на 30%

Цены на яйца в Украине после новогодних праздников неожиданно пошли вниз. Теперь украинцам стоит ожидать подорожания этого продукта за неделю-две до Пасхи, которая наступит 20 апреля. Такое мнение высказал аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Максим Гопка, пишет УНИАН.

Он отметил, что на сегодня средняя стоимость яиц варьируется в диапазоне от 62 до 68 гривень за десяток. По его словам, в некоторых местах стоимость может быть ниже 58 гривень - это могут быть другие торговые марки, или просто размер яйца меньше.

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"Цены на яйца неожиданно немного откатились назад после Нового года, скорее всего, из-за того, что в Украине нет сильных перебоев с электроснабжением, и температура воздуха в течение последнего месяца была преимущественно плюсовая, а потому затраты на производство были не такими существенными. Второй фактор, который мог повлиять на стоимость яиц, - увеличение предложения, поскольку в прошлом году началось восстановление производства, и, если сравнить 2023 и 2024 годы, то в прошлом году производство выросло на 0,7%. Это довольно таки неплохой показатель. Восстановление производства, скорее всего, продолжится и в 2025 году", - рассказал эксперт.

По его мнению, в связи с этим существенного подорожания яиц в Украине пока не ожидается, но за неделю-две до Пасхи цены на яйца могут расти, потому что в предпраздничное время на этот продукт довольно таки большой спрос.

"Может и быть такая ситуация, что стоимость яиц вообще не вырастет, а будет держаться на том же самом уровне. Все будет зависеть от того, какие в апреле будут погодные условия. Если в марте-апреле будет тепло, то предпосылок к росту цены не будет", - отметил Гопка.

В то же время он указал, что через несколько дней после Пасхи цены на яйца могут просесть до показателей 2024 года.

Перед Новым годом Гопка рассказал, что яйца в Украине за год подорожали более чем на 30%, но в декабре 2024 года фиксировалось небольшое снижение цен. По его словам, на цену продукта могли повлиять погодные условия, снижение экспортных поставок, а также производители могли предоставить яйца ритейлам по более низкой цене, а те решили с помощью акционных предложений наладить более быстрый сбыт.

Тогда эксперт отметил, что в течение зимы еще возможен рост стоимости яиц, поскольку она серьезно зависит от цен на корма.

Цены на продукты - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук заявил, что в феврале и марте 2025 года цены на продукты в Украине будут расти, особенно это касается овощей.

Также известно, что цены на овощи в Украине изменились разнопланово: лук и морковь дешевели, а огурец и сладкий перец - дорожали.

Кроме того, председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что в первой половине года в Украине могут вырасти цены на продукты на 10-20%. Повышение тарифа на транспортировку газа спровоцирует скачок цен практически на все товары и услуги.

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