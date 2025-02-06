Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Стоимость яиц в Украине: эксперт сказал, когда цены на них пойдут вверх

Виталий Кирсанов
6 февраля 2025, 23:12
268
В течение зимы еще возможен рост стоимости яиц, поскольку она серьезно зависит от цен на корма.
Яйца
Эксперт сказал, когда цены на яйца пойдут вверх / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Кратко:

  • Существенного подорожания яиц в Украине пока не ожидается
  • Яйца в Украине за год подорожали более чем на 30%

Цены на яйца в Украине после новогодних праздников неожиданно пошли вниз. Теперь украинцам стоит ожидать подорожания этого продукта за неделю-две до Пасхи, которая наступит 20 апреля. Такое мнение высказал аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Максим Гопка, пишет УНИАН.

Он отметил, что на сегодня средняя стоимость яиц варьируется в диапазоне от 62 до 68 гривень за десяток. По его словам, в некоторых местах стоимость может быть ниже 58 гривень - это могут быть другие торговые марки, или просто размер яйца меньше.

видео дня

"Цены на яйца неожиданно немного откатились назад после Нового года, скорее всего, из-за того, что в Украине нет сильных перебоев с электроснабжением, и температура воздуха в течение последнего месяца была преимущественно плюсовая, а потому затраты на производство были не такими существенными. Второй фактор, который мог повлиять на стоимость яиц, - увеличение предложения, поскольку в прошлом году началось восстановление производства, и, если сравнить 2023 и 2024 годы, то в прошлом году производство выросло на 0,7%. Это довольно таки неплохой показатель. Восстановление производства, скорее всего, продолжится и в 2025 году", - рассказал эксперт.

По его мнению, в связи с этим существенного подорожания яиц в Украине пока не ожидается, но за неделю-две до Пасхи цены на яйца могут расти, потому что в предпраздничное время на этот продукт довольно таки большой спрос.

"Может и быть такая ситуация, что стоимость яиц вообще не вырастет, а будет держаться на том же самом уровне. Все будет зависеть от того, какие в апреле будут погодные условия. Если в марте-апреле будет тепло, то предпосылок к росту цены не будет", - отметил Гопка.

В то же время он указал, что через несколько дней после Пасхи цены на яйца могут просесть до показателей 2024 года.

Перед Новым годом Гопка рассказал, что яйца в Украине за год подорожали более чем на 30%, но в декабре 2024 года фиксировалось небольшое снижение цен. По его словам, на цену продукта могли повлиять погодные условия, снижение экспортных поставок, а также производители могли предоставить яйца ритейлам по более низкой цене, а те решили с помощью акционных предложений наладить более быстрый сбыт.

Тогда эксперт отметил, что в течение зимы еще возможен рост стоимости яиц, поскольку она серьезно зависит от цен на корма.

Цены на продукты - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук заявил, что в феврале и марте 2025 года цены на продукты в Украине будут расти, особенно это касается овощей.

Также известно, что цены на овощи в Украине изменились разнопланово: лук и морковь дешевели, а огурец и сладкий перец - дорожали.

Кроме того, председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что в первой половине года в Украине могут вырасти цены на продукты на 10-20%. Повышение тарифа на транспортировку газа спровоцирует скачок цен практически на все товары и услуги.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

яйца цены на продукты куриные яйца пасхальные яйца перепелиные яйца
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Влупила с новой силой: Украину атаковала почти 6-балльная магнитная буря

Влупила с новой силой: Украину атаковала почти 6-балльная магнитная буря

00:05Синоптик
"Россия опаснее, чем когда-либо": в BI предупредили об угрозе со стороны Москвы

"Россия опаснее, чем когда-либо": в BI предупредили об угрозе со стороны Москвы

00:02Украина
Сколько людей осталось жить в Украине: демограф дал неожиданный ответ

Сколько людей осталось жить в Украине: демограф дал неожиданный ответ

23:58Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 7 февраля: Близнецам - хорошие новости, Козерогам - вознаграждение

Гороскоп на завтра 7 февраля: Близнецам - хорошие новости, Козерогам - вознаграждение

Карта Deep State онлайн за 6 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 6 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Скрытый запуск баллистических ядерных ракет: Кремль пошел на опасный маневр

Скрытый запуск баллистических ядерных ракет: Кремль пошел на опасный маневр

Дроны атаковали аэродром, откуда Россия запускает Шахеды по Украине

Дроны атаковали аэродром, откуда Россия запускает Шахеды по Украине

Где 3 отличия между девушками на велосипеде: только гений их найдет за 18 секунд

Где 3 отличия между девушками на велосипеде: только гений их найдет за 18 секунд

Последние новости

00:05

Влупила с новой силой: Украину атаковала почти 6-балльная магнитная буря

00:02

"Россия опаснее, чем когда-либо": в BI предупредили об угрозе со стороны Москвы

06 февраля, четверг
23:58

Сколько людей осталось жить в Украине: демограф дал неожиданный ответ

23:12

Стоимость яиц в Украине: эксперт сказал, когда цены на них пойдут вверх

22:58

Актер-воин Девизоров признался, почему тяжело возвращаться к "привычной жизни"

Трамп будет вести отдельные переговоры с Зеленским и Путиным, а потом попытается свести две стороны - ФесенкоТрамп будет вести отдельные переговоры с Зеленским и Путиным, а потом попытается свести две стороны - Фесенко
22:51

"С нашей любимой": Налчаджиоглу сделал заявление о Билык на фоне слухов о романе

22:41

Кровь брызжет фонтаном: у Тодоренко травмировался сын, оставленный без присмотра

22:37

Одна из категорий граждан может потерять бронирование: кого это касается

22:24

РФ запустила второй "Орешник" по Украине, но есть нюанс: в Forbes раскрыли детали

Реклама
22:08

"Уже купили билеты": Максим Галкин сделал громкое заявление

22:08

Финал Нацотбора на Евровидение-2025: на сцене появятся звездные гости

22:03

Мирный план Кэллога и Mirage в Украине: главные новости Украины (дайджест)

21:59

"Придется провести": Келлог объяснил заявление по поводу выборов в Украине

21:49

"Его нельзя стабилизировать": Оззи Осборн перестал ходить

21:35

Доллар ушел в крутое пике: банкир сказал, каким будет курс валют до 16 февраля

21:10

"Не уверен": Фесенко сомневается, что Китай сможет заставить РФ закончить войну

21:08

Надо найти "странную" девушку на рисунке: на загадку дается всего 4 секунды

20:56

Переселенцы в Украине получат квартиры и дома: Зеленский рассказал детали

20:52

Будут как новые уже через минуту: как быстро заточить ножницы в домашних условиях

20:26

Урожай попрет как на дрожжах: какие растения нужно удобрять золой

Реклама
20:07

Известная певица рассказала, как Потап доводил ее до слез

19:55

Половина Рады в США: Зеленский раскритиковал депутатов за частые командировки

19:50

"Трамп может сказать "нет": Фесенко сказал, почему вступление в НАТО под угрозойВидео

19:38

Украину накрывает холодина: где температура воздуха упадет до -9 градусов

19:30

Целовала, обнимала: Меган Маркл уличили в особенном отношении к Уильяму

19:10

Трамп организует Ривьеру не только в Газемнение

19:06

РФ применяет новые БпЛА, которые могут нести 11-килограммовые мины - детали

19:03

"Есть видение и конкретные вещи": Зеленский сделал заявление о мирном плане США

18:55

"Путин боится со мной говорить": Зеленский прямо сказал о готовности к переговорамВидео

18:54

Называла украинцев "нацистами": в Украине будут судить Таисию Повалий

18:53

Получат подарок от судьбы: каких ТОП-4 знаков зодиака осчастливит февраль

18:35

Срок прохождения ВВК продлят, но не до лета: нардеп назвал новую дату

18:34

Почему нельзя заряжать телефон ночью: пожарный предостерег из-за опасности

18:28

"Не мирный план": у Зеленского рассказали, что представят США в Мюнхене

18:19

После избиения попал в психдиспансер: блогер рассказал про проблемы Wellboy

18:16

Встреча с "самой красивой женщиной" мира: модель назвала неожиданное условие

18:11

Можно выдохнуть: цены на ключевой продукт не будут расти, но есть "загвоздка"

18:05

Когда в Украине могут состояться выборы: в ЦИК назвали приблизительные сроки

17:48

Бассейн, пальмовая аллея, гараж: у Орбана нашли незадекларированный замок за €45 млн

17:33

Борт сгорел дотла: в российском Подмосковье разбился самолет

Реклама
17:33

Украина пошла в наступление на Курщине: лейтенант ВСУ - о том, что там происходит

17:24

Ей - 28, ему - 70: сеть всколыхнули отношения супругов с 42-летней разницей в возрасте

17:17

Путин потребует разоружения Украины: пойдет ли на такой шаг Киев ради мира

17:12

США могут объявить особый формат ленд-лиза для Украины: что предполагаетсяВидео

16:56

Взрывной рост мышц, но есть риск опасной "побочки": для чего нужен креатин

16:44

Не на деревьях или кустах: люди поражены из-за того, как именно растет арахис

16:40

Притянете к себе неприятности: вещи какого цвета лучше не надевать 7 февраля

16:35

Урожай уже не влияет: что будет с ценами на продукты в ближайшие месяцы

16:30

У Трампа ответили Зеленскому на идею о ядерном оружии для Украины

16:19

Следователи манипулируют с автоматизированными распределениями дела Коломойского, - адвокат

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять